Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33","c_author":"Szakszon Réka","category":"kultura","description":"Jó ügy nevében bár, de véleményterror van, bizonyos témákról csak egyféleképpen lehet beszélni, ez tőle iszonyúan távol áll - mondja a színésznő-rendező. HVG-portré.","shortLead":"Jó ügy nevében bár, de véleményterror van, bizonyos témákról csak egyféleképpen lehet beszélni, ez tőle iszonyúan távol...","id":"201837_pelsoczy_reka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edd0dd0-703d-4743-86a3-7c70410eabc2","keywords":null,"link":"/kultura/201837_pelsoczy_reka","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:00","title":"Pelsőczy Réka: Akkor is merjük kimondani a véleményünket, ha eltér az uralkodó kánontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a790728b-7110-4228-aff8-586464ef7bbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakmai alázatot és a kitartást hiányolják a leginkább a pályakezdőkből a HR-esek, miközben a fiatalok szerint éppen ezek a legfőbb értékeik. Mint kiderült, ma már a személyes kompetencia számít a legfőbb értéknek a munkaadók szerint, akik egyébként számos tekintetben merőben másképp látják a fiatalokat, mint ők saját magukat.","shortLead":"A szakmai alázatot és a kitartást hiányolják a leginkább a pályakezdőkből a HR-esek, miközben a fiatalok szerint éppen...","id":"20180915_Palyakezdok_hresek_szakmai_alazat_kitartas_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a790728b-7110-4228-aff8-586464ef7bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d300cc5-77df-4aaf-a308-79e3569fb3b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Palyakezdok_hresek_szakmai_alazat_kitartas_kutatas","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:33","title":"Mi hiányzik a pályakezdőkből a HR-esek szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbab134-73b3-4ff8-a41a-7a8deaeab25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beszélgetések a jövőről címmel elindult az a vitasorozat, amelyben mostantól minden hónapnak saját, kiemelt témája lesz.","shortLead":"Beszélgetések a jövőről címmel elindult az a vitasorozat, amelyben mostantól minden hónapnak saját, kiemelt témája lesz.","id":"20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_video_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dbab134-73b3-4ff8-a41a-7a8deaeab25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383d59b1-7b9c-4cbb-a4ed-39b9d7c7bfab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_video_technologia","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:38","title":"\"Az informatikai forradalomban abszolút lehetnénk győztesek!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8030981-ac89-497b-a30f-e541cb2fa140","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Piros Zsombor három szettben kikapott Lukas Rosoltól a Magyarország-Csehország tenisz Davis Kupa világcsoport osztályozón, ezzel a vendégek 3-2-re megnyerték a budapesti párharcot.\r

","shortLead":"Piros Zsombor három szettben kikapott Lukas Rosoltól a Magyarország-Csehország tenisz Davis Kupa világcsoport...","id":"20180916_Nem_sikerult_a_bravur_az_eselyesebb_csehek_ellen_a_Davis_Kupaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8030981-ac89-497b-a30f-e541cb2fa140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564e5cc9-2bc3-4d3c-ac22-d9e9e604a0b1","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Nem_sikerult_a_bravur_az_eselyesebb_csehek_ellen_a_Davis_Kupaban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:08","title":"Nem sikerült a bravúr az esélyesebb csehek ellen a Davis Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Súlyosabb lehet, mint a tíz évvel ezelőtti.","shortLead":"Súlyosabb lehet, mint a tíz évvel ezelőtti.","id":"20180915_Mar_elkezdodott_az_uj_vilagvalsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf6744b-e552-4f6b-bdf2-7f2c5af0536f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Mar_elkezdodott_az_uj_vilagvalsag","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:00","title":"Már elkezdődött az új világválság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök Budapest több kerületében is ellenőrizték a gyorshajtókat.","shortLead":"A rendőrök Budapest több kerületében is ellenőrizték a gyorshajtókat.","id":"20180916_budapest_sebessegmeres_traffipax_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edca4e2c-cfb2-4e61-85d7-8855d63ac410","keywords":null,"link":"/cegauto/20180916_budapest_sebessegmeres_traffipax_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:31","title":"Fotó: 147 km/h-val száguldott a Váci úton az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","id":"20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e739499b-2edc-4d8c-8ce0-a49f7f654a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:20","title":"Megverték a nyílt utcán, kórházba kellett szállítani Ács volt polgármesterét, Lakatos Bélát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István szerint a javaslatnak visszatartó ereje lenne.","shortLead":"Boldog István szerint a javaslatnak visszatartó ereje lenne.","id":"20180916_Kemiailag_kasztralna_a_szexualis_eroszaktevoket_egy_fideszes_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a2068a-0d1a-42ea-899f-aa0e44aa54f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Kemiailag_kasztralna_a_szexualis_eroszaktevoket_egy_fideszes_kepviselo","timestamp":"2018. szeptember. 16. 18:10","title":"Kémiailag kasztrálná a szexuális erőszaktevőket egy fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]