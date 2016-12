[{"available":true,"c_guid":"5b8cbc43-bf76-4aea-95ae-f2461a17292b","c_author":"MTI","category":"tudomany.instant_tudomany","description":"Vera Rubin 88 éves volt, természetes halállal távozott.","shortLead":"Vera Rubin 88 éves volt, természetes halállal távozott.","id":"20161227_Meghalt_a_sotet_anyag_letezeset_bionyito_csillagasz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b8cbc43-bf76-4aea-95ae-f2461a17292b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed94749-7c3b-4a43-8bec-6d5f94ffac09","keywords":null,"link":"/instant_tudomany/20161227_Meghalt_a_sotet_anyag_letezeset_bionyito_csillagasz","timestamp":"2016. december. 27. 05:47","title":"Meghalt a sötét anyag létezését bizonyító csillagász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1c255-3834-4134-9aae-debb149844b9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövőre átszámítva csaknem 36 ezer forintnak megfelelő összegre nő a minimálbér Ukrajnában, legalább is a törvény szerint. \r

","shortLead":"Jövőre átszámítva csaknem 36 ezer forintnak megfelelő összegre nő a minimálbér Ukrajnában, legalább is a törvény...","id":"20161226_duplajara_emelik_a_minimalbert_ukrajnaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c1c255-3834-4134-9aae-debb149844b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1066296b-454e-4147-a223-3ae2911991df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161226_duplajara_emelik_a_minimalbert_ukrajnaban","timestamp":"2016. december. 26. 19:26","title":"Duplájára emelik a minimálbért Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685e5bda-04bc-45e4-a91d-eb1c473fa235","c_author":"Dunda György","category":"vilag","description":"Kijev képtelen mit kezdeni a 2014-es kijevi tüntetések szülte torzalakokkal és a saját maga kreálta nemzeti hősökkel.\r

","shortLead":"Kijev képtelen mit kezdeni a 2014-es kijevi tüntetések szülte torzalakokkal és a saját maga kreálta nemzeti hősökkel.\r

","id":"20161225_Miert_remenytelen_Ukrajna_helyzete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=685e5bda-04bc-45e4-a91d-eb1c473fa235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3156a1f-f933-44b4-9c88-03ac8377ea1a","keywords":null,"link":"/vilag/20161225_Miert_remenytelen_Ukrajna_helyzete","timestamp":"2016. december. 25. 14:33","title":"Miért reménytelen Ukrajna helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ilyen talán még nem is volt a kütyüket szétszedős iFixit történetében: az Apple új fülhallgatója a maximális 10-ből 0 pontot kapott a szerelhetőségre. Sajnos más probléma is felmerült az újdonsággal, pontosabban annak jövőjével kapcsolatban.","shortLead":"Ilyen talán még nem is volt a kütyüket szétszedős iFixit történetében: az Apple új fülhallgatója a maximális 10-ből 0...","id":"20161226_airpods_teardown_rossz_szerelhetoseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59751b1-c7ce-49be-9378-ee3a5d8c0542","keywords":null,"link":"/tudomany/20161226_airpods_teardown_rossz_szerelhetoseg","timestamp":"2016. december. 26. 10:00","title":"Olyan gondok lesznek az új Apple új füleseivel, amire most csak kevesen gondolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b73c16e-5ea5-45a7-8966-e41fd44eb685","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"„Babát várok STOP. Boldog vagyok STOP.”\r

","shortLead":"„Babát várok STOP. Boldog vagyok STOP.”\r

","id":"20161226_babat_var_kozak_danuta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b73c16e-5ea5-45a7-8966-e41fd44eb685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73539dc6-2f1a-46af-b708-67dd7481420e","keywords":null,"link":"/sport/20161226_babat_var_kozak_danuta","timestamp":"2016. december. 26. 16:44","title":"Babát vár Kozák Danuta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c699d38-39fa-4778-b164-956fddc40d93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi bővítmény megmutatja, mennyire nem tudunk elszakadni a legnagyobb közösségi oldaltól, emellett segít abban, hogy ez ne így legyen.","shortLead":"Az alábbi bővítmény megmutatja, mennyire nem tudunk elszakadni a legnagyobb közösségi oldaltól, emellett segít abban...","id":"20161226_conscious_chrome_bovitmeny_facebook_blokkolasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c699d38-39fa-4778-b164-956fddc40d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd02c6b-f139-450a-ba42-2acddac19bc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20161226_conscious_chrome_bovitmeny_facebook_blokkolasa","timestamp":"2016. december. 26. 15:25","title":"Még az ünnepek alatt is facebookozik? Akkor ez a bővítmény önnek való","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171ef030-6620-4b03-98b0-79f13d023fbf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindenkinek szüksége van arra, hogy beszéljen a problémákról.","shortLead":"Mindenkinek szüksége van arra, hogy beszéljen a problémákról.","id":"20161226_Segelyszolgalat_karacsony_stressz_magany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171ef030-6620-4b03-98b0-79f13d023fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92bc27e-fac9-4ea3-b1ef-25131eb378bb","keywords":null,"link":"/itthon/20161226_Segelyszolgalat_karacsony_stressz_magany","timestamp":"2016. december. 26. 09:59","title":"\"Ezért hívják az emberek a segélyszolgálatot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309bcaa9-5740-4e93-ac01-7160aa3c639f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár az idén több mint hétmillióval több turista érkezett Spanyolországba, mint egy évvel korábban, a külföldi vendégek kevesebbet költöttek, mint egy évvel korábban. Madrid ezentúl rá akar hajtani a pénzesebb látogatókra.\r

","shortLead":"Bár az idén több mint hétmillióval több turista érkezett Spanyolországba, mint egy évvel korábban, a külföldi vendégek...","id":"20161225_Spanyolorszag_a_penzesebb_turistakra_hajt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=309bcaa9-5740-4e93-ac01-7160aa3c639f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64377426-d664-46ca-8a78-8bdbc9f4d14e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161225_Spanyolorszag_a_penzesebb_turistakra_hajt","timestamp":"2016. december. 25. 13:55","title":"Spanyolország a pénzesebb turistákra hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]