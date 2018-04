Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3951af11-9f85-496b-a1ad-661a31df26bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb információk szerint 2018 második felében jöhet ki új készülékével az okostelefonok őskorának legmeghatározóbb szereplője, a Palm.","shortLead":"A legfrissebb információk szerint 2018 második felében jöhet ki új készülékével az okostelefonok őskorának...","id":"20180405_tcl_palm_visszateres_okostelefon_android","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3951af11-9f85-496b-a1ad-661a31df26bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f4ad52-196c-4370-a8c3-ecfc77a36ceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_tcl_palm_visszateres_okostelefon_android","timestamp":"2018. április. 05. 09:03","title":"Tényleg visszatér a legendás mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg nem lesz képes többségi kormányt alakítani Csehországban Andrej Babis miniszterelnök, miután a szociáldemokraták hivatalosan is közölték, véget vetnek a Babis-féle ANO-párttal kezdett koalíciós tárgyalásoknak. ","shortLead":"Valószínűleg nem lesz képes többségi kormányt alakítani Csehországban Andrej Babis miniszterelnök, miután...","id":"20180406_Csehorszagban_kudarcba_fulladtak_a_koalicios_targyalasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa59a898-7dfd-43b9-8704-488c3515f1f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Csehorszagban_kudarcba_fulladtak_a_koalicios_targyalasok","timestamp":"2018. április. 06. 16:17","title":"Csehországban kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4088c7-f750-4757-88cd-3b139679f6d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan néz ki a gyártó legújabb kompakt crossover modelljének belseje.","shortLead":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan néz ki a gyártó legújabb kompakt crossover modelljének belseje.","id":"20180406_kemfotok_most_eloszor_pillanthatunk_be_a_gyorben_keszulo_uj_audi_q3asba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d4088c7-f750-4757-88cd-3b139679f6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36adb320-1bb2-465f-b022-e838962112aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_kemfotok_most_eloszor_pillanthatunk_be_a_gyorben_keszulo_uj_audi_q3asba","timestamp":"2018. április. 06. 09:22","title":"Kémfotók: most először pillanthatunk be a Győrben készülő új Audi Q3-asba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26d8bef-cfab-415a-afdc-078ec0c93ecb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A közvélemény hallgat. Nem tudjuk, mi lesz, de eldönthetjük.","shortLead":"A közvélemény hallgat. Nem tudjuk, mi lesz, de eldönthetjük.","id":"20180405_A_nema_tartomany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a26d8bef-cfab-415a-afdc-078ec0c93ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7823a11-65a4-49c8-bafa-8e71d89d2af0","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_A_nema_tartomany","timestamp":"2018. április. 05. 10:50","title":"Tóta W.: A néma tartomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411adfea-d00e-4d87-9463-c32a9cd03ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit szavazásra biztat, és nem mellékesen megjegyzi az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója az intézmény dolgozóinak írt levelében, hogy ő Nyitrai Zsoltot és a Fidesz-KDNP szövetségét támogatja.","shortLead":"Mindenkit szavazásra biztat, és nem mellékesen megjegyzi az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója az intézmény...","id":"20180406_levelben_kampanyol_a_fideszes_jelolt_mellett_az_egri_korhaz_igazgatoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411adfea-d00e-4d87-9463-c32a9cd03ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb64d58-8278-42ec-802a-0fe61608d6cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_levelben_kampanyol_a_fideszes_jelolt_mellett_az_egri_korhaz_igazgatoja","timestamp":"2018. április. 06. 13:21","title":"Levélben kampányol a fideszes jelölt mellett az egri kórház igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a789e35-d589-4bba-bec6-a2695da9180f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elszámolási vitába keveredett egy kivitelezővel a Kall Ingredients.","shortLead":"Elszámolási vitába keveredett egy kivitelezővel a Kall Ingredients.","id":"20180406_Felszamolnak_Meszaros_Lorinc_egyik_gigaceget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a789e35-d589-4bba-bec6-a2695da9180f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf444782-022d-4526-a2e0-dcfded473a58","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Felszamolnak_Meszaros_Lorinc_egyik_gigaceget","timestamp":"2018. április. 06. 13:59","title":"Felszámolnák Mészáros Lőrinc egyik gigacégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ebc82e-4e6c-4878-b23a-fd8b97f125bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy az oroszok a jövőben milyen futurisztikus autókkal áraszthatják el az utakat.","shortLead":"Vázoljuk, hogy az oroszok a jövőben milyen futurisztikus autókkal áraszthatják el az utakat.","id":"20180405_jott_egy_lada_a_jovobol_es_elkepesztoen_nez_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebc82e-4e6c-4878-b23a-fd8b97f125bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d97b0ac-85a2-423f-8cce-d52f397dbc70","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_jott_egy_lada_a_jovobol_es_elkepesztoen_nez_ki","timestamp":"2018. április. 05. 08:25","title":"Jött egy Lada a jövőből és elképesztően néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kell-e félni Vona Gábortól? Megy-e Moszkvába Szél Bernadett? Van-e B-terve Karácsony Gergelynek? Az RTL Klub exkluzív miniszterelnök-jelölti vitát rendezett, amelyen az LMP, a Jobbik és az MSZP-P jelöltje fejtette ki nézeteit és terveit. Vona szerint koalíció nélkül is le lehet bontani a NER-t, Karácsony nem szeretne előre hozott választást, Szél pedig több mint 1000 milliárd forintot öntene a gazdaságba. A sok vita mellett számos dologban egyetértettek. ","shortLead":"Kell-e félni Vona Gábortól? Megy-e Moszkvába Szél Bernadett? Van-e B-terve Karácsony Gergelynek? Az RTL Klub exkluzív...","id":"20180405_Miniszterelnokjelolti_vita_Balo_Gyorgynel__kovesse_nalunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcecf40c-1f0d-4f7f-a369-d8338a7f4e1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Miniszterelnokjelolti_vita_Balo_Gyorgynel__kovesse_nalunk","timestamp":"2018. április. 06. 00:50","title":"\"Ma Orbántól kell félni\" - Jót vitázott Balónál Vona, Szél és Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]