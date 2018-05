Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan az időközi polgármester-választás időpontja. A felcsútiak már azt is tudhatják, kit szeretne utódjául a leköszönő polgármester. ","shortLead":"Megvan az időközi polgármester-választás időpontja. A felcsútiak már azt is tudhatják, kit szeretne utódjául...","id":"20180508_Augusztusban_valaszthatja_meg_Felcsut_Meszaros_Lorinc_utodjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4ea62-e48d-44c3-8a1c-bcd41981eb58","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Augusztusban_valaszthatja_meg_Felcsut_Meszaros_Lorinc_utodjat","timestamp":"2018. május. 08. 07:50","title":"Augusztusban választhatja meg Felcsút Mészáros Lőrinc utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a másik két indulót kizárták. Az egyik túl olcsón dolgozott volna, a másik rosszul töltötte ki a papírokat. Így nem maradt más, csak Andy Vajna.","shortLead":"Mert a másik két indulót kizárták. Az egyik túl olcsón dolgozott volna, a másik rosszul töltötte ki a papírokat...","id":"20180507_Andy_Vajna_nyomdajaban_keszul_Botka_Laszloek_onkormanyzati_lapja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9812ecd0-fe7e-4420-882b-8956b71b1448","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Andy_Vajna_nyomdajaban_keszul_Botka_Laszloek_onkormanyzati_lapja","timestamp":"2018. május. 07. 14:28","title":"Andy Vajna nyomdájában készül Botka Lászlóék önkormányzati lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf45f578-da05-479d-b7c4-5eae6c97a380","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken szavazhatnak a minisztériumok felsorolásáról.","shortLead":"Pénteken szavazhatnak a minisztériumok felsorolásáról.","id":"20180508_Orbant_csutortokon_valasztjak_miniszterelnoknek_delutan_beszedet_mond","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf45f578-da05-479d-b7c4-5eae6c97a380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624b9969-ade8-4ab8-919e-3c24b321ebd1","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Orbant_csutortokon_valasztjak_miniszterelnoknek_delutan_beszedet_mond","timestamp":"2018. május. 08. 15:16","title":"Orbánt csütörtökön választják miniszterelnöknek, délután beszédet mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec40fe7-a4e5-4b4e-9793-5dce3607c472","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökön tört ki a Kilauea vulkán, és vasárnap este már tíz hasadékból ömlött a láva. Vannak olyan lakók, akik valószínűleg soha nem térhetnek már haza otthonukba.","shortLead":"Csütörtökön tört ki a Kilauea vulkán, és vasárnap este már tíz hasadékból ömlött a láva. Vannak olyan lakók, akik...","id":"20180507_felelmetes_latvany_a_hawaiira_betoro_tuztenger","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec40fe7-a4e5-4b4e-9793-5dce3607c472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3968eb1f-23ff-4a02-af1a-a91364efe703","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_felelmetes_latvany_a_hawaiira_betoro_tuztenger","timestamp":"2018. május. 07. 07:30","title":"Félelmetes látvány a Hawaiira betörő tűztenger – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4907e5e-22bb-4eb5-bf16-57953a221749","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vita van arról, számolhatnak-e fel pénzt a háziorvosok az úgynevezett kényelmi szolgáltatásokért, és ha igen, akkor mennyit. ","shortLead":"Vita van arról, számolhatnak-e fel pénzt a háziorvosok az úgynevezett kényelmi szolgáltatásokért, és ha igen, akkor...","id":"20180507_egyre_tobb_orvos_fizettet_a_beteggel_az_indokolatlan_hazhoz_hivasert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4907e5e-22bb-4eb5-bf16-57953a221749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20645e1-39c8-4560-88ae-0f6a559ee2bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_egyre_tobb_orvos_fizettet_a_beteggel_az_indokolatlan_hazhoz_hivasert","timestamp":"2018. május. 07. 08:46","title":"Egyre több orvos fizettet a beteggel az „indokolatlan” házhoz hívásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ede1c7-d97a-454b-b450-08087a2e5a32","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az A45-ös modell riválisainak nem lesz könnyű dolguk, ha le akarják győzni az új modellt.","shortLead":"Az A45-ös modell riválisainak nem lesz könnyű dolguk, ha le akarják győzni az új modellt.","id":"20180507_400_loeros_uj_kecskemeti_mercedes_aosztaly_cla_kombi_kupe_a45","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ede1c7-d97a-454b-b450-08087a2e5a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75afb4d0-82aa-4e31-9a8f-c747498708e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_400_loeros_uj_kecskemeti_mercedes_aosztaly_cla_kombi_kupe_a45","timestamp":"2018. május. 07. 08:21","title":"Ilyen lehet a 400+ lóerős új kecskeméti Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce958863-9562-4ec4-8bca-43a2ea52369d","c_author":"Oncompass","category":"brandcontent","description":"Vajon mit szólnánk, ha kiderülne, hogy egy betegség miatt csak három hónap van hátra az életünkből? Mihez kezdenénk? Meddig mennénk el a gyógyulásért? Tari Katalin a végsőkig elment. Hite, kitartása és a klinikai orvostudománynak hála már öt év telt el azóta, hogy legfeljebb 3 hónapot jósoltak neki.","shortLead":"Vajon mit szólnánk, ha kiderülne, hogy egy betegség miatt csak három hónap van hátra az életünkből? Mihez kezdenénk...","id":"20180504_A_rakkutatas_uj_utjai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce958863-9562-4ec4-8bca-43a2ea52369d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2c0291-ed05-4d0e-85ed-4ad33d32f184","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180504_A_rakkutatas_uj_utjai","timestamp":"2018. május. 08. 07:30","title":"Ön mit tenne, ha kiderülne, hogy már csak három hónapja maradt hátra? – A rákkutatás új útjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország május 7-től ideiglenes embargót vezetett be a magyar élő sertésre és hústermékekre a sertéspestis miatt. ","shortLead":"Oroszország május 7-től ideiglenes embargót vezetett be a magyar élő sertésre és hústermékekre a sertéspestis miatt. ","id":"20180507_Egy_darabig_Putyinek_sem_kernek_a_magyar_serteshusbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43354775-f257-4ffc-b466-0bd93cbc1d5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Egy_darabig_Putyinek_sem_kernek_a_magyar_serteshusbol","timestamp":"2018. május. 07. 18:37","title":"Egy darabig Putyinék sem kérnek a magyar sertéshúsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]