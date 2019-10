Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbe4c7f0-bc71-4616-941f-657c6c3e6be3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök Törökország elleni szankciókkal fenyegetett arra az esetre, ha nem lesz sikeres a Mike Pence alelnök vezette amerikai küldöttségnek az északkelet-szíriai török beavatkozással kapcsolatos tárgyalása Ankarában.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök Törökország elleni szankciókkal fenyegetett arra az esetre, ha nem lesz sikeres a Mike...","id":"20191016_Trump_szankciokkal_fenyegetett_ha_nem_lesz_sikeres_az_amerikai_alelnok_ankarai_targyalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe4c7f0-bc71-4616-941f-657c6c3e6be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9073f238-246f-4054-a4db-8c1f85be4c6d","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Trump_szankciokkal_fenyegetett_ha_nem_lesz_sikeres_az_amerikai_alelnok_ankarai_targyalasa","timestamp":"2019. október. 16. 21:56","title":"Trump szankciókkal fenyegetett, ha nem lesz sikeres az amerikai alelnök ankarai tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olimpiai bajnok Sebestyén Balázsék vendége volt szerda reggel a Rádió1 műsorában, és több érdekes dolgot is elárult. Tudták például, hogy a verseny nem a vízben kezdődik?","shortLead":"Az olimpiai bajnok Sebestyén Balázsék vendége volt szerda reggel a Rádió1 műsorában, és több érdekes dolgot is elárult...","id":"20191016_Vodorben_tartja_ermeit_Hosszu_Katinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbdb276-bce1-46e0-bc93-1dcf926e44f2","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Vodorben_tartja_ermeit_Hosszu_Katinka","timestamp":"2019. október. 16. 09:55","title":"Vödörben tartja érmeit Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös probléma ütötte fel a fejét a Facebookon: miután a felhasználók jelentettek egy csalót a közösségi oldalon, a rendszer néhány órán belül kizárta őket, és visszalépni sem tudtak. A miértet egyelőre senki sem tudja, de volt, aki egy hónapig nem fért hozzá a fiókjához.","shortLead":"Különös probléma ütötte fel a fejét a Facebookon: miután a felhasználók jelentettek egy csalót a közösségi oldalon...","id":"20191017_facebook_lockout_uzemzavar_felhasznaloi_fiok_felfuggesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d2b3ec-e229-4e65-9a3d-22a730494ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_facebook_lockout_uzemzavar_felhasznaloi_fiok_felfuggesztese","timestamp":"2019. október. 17. 13:03","title":"Jelentették a Facebooknak a csalókat, cserébe őket tiltotta ki a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat nyolc személlyel, köztük négy kézilabda játékvezetővel szemben. Két vádlottat a bíróság – egyezségkötés alapján – elítélt.","shortLead":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt...","id":"20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2752d3-e0d1-485d-9a86-46f9c9191cf5","keywords":null,"link":"/sport/20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","timestamp":"2019. október. 16. 13:13","title":"Edzőt és egyesületi elnököt ítéltek el a kézilabdás bundaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány már korábban többször is elutasította az újabb függetlenségi népszavazás engedélyezésének lehetőségét.","shortLead":"A brit kormány már korábban többször is elutasította az újabb függetlenségi népszavazás engedélyezésének lehetőségét.","id":"20191015_Skot_miniszterelnok_jovore_ujabb_fuggetlensegi_nepszavazast_kell_tartani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e141f4bd-73ac-4c33-89a8-7356ada6e5be","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Skot_miniszterelnok_jovore_ujabb_fuggetlensegi_nepszavazast_kell_tartani","timestamp":"2019. október. 15. 19:46","title":"Skót miniszterelnök: jövőre újabb függetlenségi népszavazást kell tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf19c80e-973e-4181-9328-afc6a4ba97df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs agya, mégis állat módjára viselkedik az a különleges, sárgás színű egysejtű élőlény, amelyet a párizsi állatkert először mutatott be szerdán. A nagyközönség szombattól láthatja a massza (le blob) becenevű, gombakinézetű organizmust, amelyet most sikerült először kitenyészteni egy tudományos projekt keretében.","shortLead":"Nincs agya, mégis állat módjára viselkedik az a különleges, sárgás színű egysejtű élőlény, amelyet a párizsi állatkert...","id":"20191017_massza_egysejtu_organizmus_parizsi_allatkert_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf19c80e-973e-4181-9328-afc6a4ba97df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59366470-d1fd-4f43-92c5-2758842b7b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_massza_egysejtu_organizmus_parizsi_allatkert_kutatok","timestamp":"2019. október. 17. 11:45","title":"Állat módjára viselkedő titokzatos egysejtűt sikerült tenyészteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták elleni általános verbális támadásba torkollott Donald Trump amerikai elnök, és Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke közötti vita. Nem is volt igazán vita, a szemtanúk azt mondták, leginkább Trump pocskondiázta a demokrata párti politikust, majd Twitter-üzenetekben ment neki a demokratáknak.","shortLead":"A demokraták elleni általános verbális támadásba torkollott Donald Trump amerikai elnök, és Nancy Pelosi...","id":"20191017_Trump_megint_beindult_beteg_embernek_nevezte_a_kepviselohaz_elnoket_majd_magat_dicserte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec28517-5edb-472b-8bb5-08bb2c2fd95d","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Trump_megint_beindult_beteg_embernek_nevezte_a_kepviselohaz_elnoket_majd_magat_dicserte","timestamp":"2019. október. 17. 11:21","title":"Trump megint beindult: beteg embernek nevezte a képviselőház elnökét, majd magát dicsérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány 10 millió euróval járult hozzá, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) versenyképesebb legyen.","shortLead":"A kormány 10 millió euróval járult hozzá, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) versenyképesebb legyen.","id":"20191015_Magyarorszag_az_orosz_beruhazasi_bank_masodik_legnagyobb_reszvenyese_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ab5646-ab4a-4fe7-ad11-caab23615d17","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Magyarorszag_az_orosz_beruhazasi_bank_masodik_legnagyobb_reszvenyese_lett","timestamp":"2019. október. 15. 14:59","title":"Magyarország az orosz beruházási bank második legnagyobb részvényese lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]