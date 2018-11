Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5d1e350-9c83-4e8f-84dc-ad45009d8247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik svájci luxusóra-gyártó cég stílusosan emlékezett meg a Bitcoin tizedik születésnapjáról, egy limitált szériás „Bitcoin-órával”.","shortLead":"Az egyik svájci luxusóra-gyártó cég stílusosan emlékezett meg a Bitcoin tizedik születésnapjáról, egy limitált szériás...","id":"20181107_hublot_big_bang_meca10_p2p_bitcoin_dizajnu_limitalt_kiadasu_ora_bitcoinert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5d1e350-9c83-4e8f-84dc-ad45009d8247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd4d727-d4f0-49b7-9043-1c2c44b2b6fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_hublot_big_bang_meca10_p2p_bitcoin_dizajnu_limitalt_kiadasu_ora_bitcoinert","timestamp":"2018. november. 07. 17:03","title":"Szereti a különleges karórákat? Itt a Bitcoin-óra, ami csak bitcoinért vehető meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4af74b1-d5a3-44aa-b1de-f94f7ba016fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181107_Ennel_nagyobb_ajandekot_talan_nem_is_kaphat_egy_tanito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4af74b1-d5a3-44aa-b1de-f94f7ba016fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4122ff8-6a54-4e67-b5e3-1697dcbc769b","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Ennel_nagyobb_ajandekot_talan_nem_is_kaphat_egy_tanito","timestamp":"2018. november. 07. 17:18","title":"Ennél nagyobb ajándékot talán nem is kaphat egy tanító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United vezetőedzője azt állítja, nem akarta megsérteni a Juventust vagy a torinói drukkereket.","shortLead":"A Manchester United vezetőedzője azt állítja, nem akarta megsérteni a Juventust vagy a torinói drukkereket.","id":"20181108_jose_mourinho_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_hergel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4813b758-8ed3-4f21-8991-cae9ac0262d7","keywords":null,"link":"/sport/20181108_jose_mourinho_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_hergel","timestamp":"2018. november. 08. 10:04","title":"Mourinho hozta a formáját, aztán megmagyarázta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e5f1f-8c5f-43ee-bf12-4414b43d6680","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ausztrál telekommunikációs cégtől érkezik a Teslához az igazgatótanács elnöke, miután Elon Musk lemondott.","shortLead":"Ausztrál telekommunikációs cégtől érkezik a Teslához az igazgatótanács elnöke, miután Elon Musk lemondott.","id":"20181108_Megvan_ki_lesz_Elon_Musk_utoda_a_Tesla_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=049e5f1f-8c5f-43ee-bf12-4414b43d6680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519c011a-7e09-4801-925a-f2c4f33b2ae2","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Megvan_ki_lesz_Elon_Musk_utoda_a_Tesla_elen","timestamp":"2018. november. 08. 09:11","title":"Megvan, ki lesz Elon Musk utóda a Tesla igazgatótanácsának élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvesztette a fejét az amerikai elnök, amikor a CNN riportere egy korábbi kijelentésével próbálta szembesíteni.","shortLead":"Elvesztette a fejét az amerikai elnök, amikor a CNN riportere egy korábbi kijelentésével próbálta szembesíteni.","id":"20181107_donald_trump_amerikai_elnok_felidos_valasztas_cnn_ujsagiro_fake_news","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2aefed-add6-4aab-982e-0c21ddb94e54","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_donald_trump_amerikai_elnok_felidos_valasztas_cnn_ujsagiro_fake_news","timestamp":"2018. november. 07. 21:59","title":"Trumpnál elszakadt a cérna: „Maga egy faragatlan, borzasztó ember”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vásárlóerő-paritáson számolva is 60 százalékkal jobb ott a fizetés.","shortLead":"Vásárlóerő-paritáson számolva is 60 százalékkal jobb ott a fizetés.","id":"20181107_Haromszoros_fizetesert_varjak_a_magyarokat_az_osztrak_Mekiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7550eb46-e385-4a5c-aec6-284b7a9fe8ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Haromszoros_fizetesert_varjak_a_magyarokat_az_osztrak_Mekiben","timestamp":"2018. november. 07. 12:11","title":"Félmilliós fizetésért várják a magyarokat az osztrák Mekiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096bae6f-feb4-4991-a9aa-0bd99c254d20","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érzelmekre és kapcsolatokra épít a Hangfoglaló program győztes zenekarának Titkod vagyok én című első albuma.","shortLead":"Érzelmekre és kapcsolatokra épít a Hangfoglaló program győztes zenekarának Titkod vagyok én című első albuma.","id":"20181107_Albumpremier_itt_az_AZUR_bemutatkozo_albuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=096bae6f-feb4-4991-a9aa-0bd99c254d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63ea1b1-f6dd-48cc-a411-95813c66dffb","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Albumpremier_itt_az_AZUR_bemutatkozo_albuma","timestamp":"2018. november. 07. 15:48","title":"Albumpremier: itt az AŽUR bemutatkozó albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f32d8d-00cb-42c5-879c-b3213f93179c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Brit Birodalom Rendjével tüntették ki szerdán a Buckingham-palotában az Oscar-díjas Emma Thompsont és Sarah Gordy színésznőt.","shortLead":"A Brit Birodalom Rendjével tüntették ki szerdán a Buckingham-palotában az Oscar-díjas Emma Thompsont és Sarah Gordy...","id":"20181108_Lovagi_cimet_kapott_Emma_Thompson_es_Sarah_Gordy_Downkoros_szineszno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f32d8d-00cb-42c5-879c-b3213f93179c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7354b1b-28ca-4e95-a1e7-9e2423f41a02","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Lovagi_cimet_kapott_Emma_Thompson_es_Sarah_Gordy_Downkoros_szineszno","timestamp":"2018. november. 08. 10:28","title":"Lovagi címet kapott Emma Thompson és Sarah Gordy Down-kóros színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]