Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"A reményvesztettség onnan ered, hogy az egyházon sebet ejtett saját bűne, s nem volt képes meghallani számtalan segélykiáltást, amely az úr jajszavát visszhangozta: Istenem, miért hagytál el engem?\" - jelentette ki a katolikus egyházfő a papok, szerzetesnővérek és hívők részvételével tartott ceremónián.","shortLead":"\"A reményvesztettség onnan ered, hogy az egyházon sebet ejtett saját bűne, s nem volt képes meghallani számtalan...","id":"20190126_Megbenitottak_a_katolikus_egyhazat_a_zaklatasi_botranyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d9388a-b1f5-4e93-be2a-82cad28b9161","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Megbenitottak_a_katolikus_egyhazat_a_zaklatasi_botranyok","timestamp":"2019. január. 26. 19:25","title":"„Megbénították a katolikus egyházat a zaklatási botrányok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b68bd2-3956-474d-bf18-6a5a8fa74bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes önkormányzat napirendre sem vette az ellenzékiek közös javaslatát.","shortLead":"A fideszes önkormányzat napirendre sem vette az ellenzékiek közös javaslatát.","id":"20190125_Egy_perc_alatt_leszavazta_a_gyori_kozgyules_a_tuloratorvenyt_elutasito_javaslatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06b68bd2-3956-474d-bf18-6a5a8fa74bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6cd3d0b-e5a8-45b7-970c-5e9eff25614e","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Egy_perc_alatt_leszavazta_a_gyori_kozgyules_a_tuloratorvenyt_elutasito_javaslatot","timestamp":"2019. január. 25. 17:47","title":"Egy perc alatt leszavazta a győri közgyűlés a túlóratörvényt elutasító javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2263a8d-b74a-4577-bac2-266451dd498a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam kelet-szíriai zárványát ágyúzták. ","shortLead":"Az Iszlám Állam kelet-szíriai zárványát ágyúzták. ","id":"20190126_Sokan_meghaltak_Sziriaban_a_terrorellenes_erok_tamadasakor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2263a8d-b74a-4577-bac2-266451dd498a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdeace09-a571-4080-b971-88677a0e284d","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Sokan_meghaltak_Sziriaban_a_terrorellenes_erok_tamadasakor","timestamp":"2019. január. 26. 16:10","title":"Sokan meghaltak Szíriában a terrorellenes erők támadásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489827bc-2770-4557-a345-17fef4ab2026","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindenki látja szívesen a pártot Szolnokon.","shortLead":"Nem mindenki látja szívesen a pártot Szolnokon.","id":"20190126_momentumosoknak_akart_szobat_kiadni_ismeretlenek_megfenyegettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=489827bc-2770-4557-a345-17fef4ab2026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6a60f2-13f4-4078-883e-4f77832be9bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_momentumosoknak_akart_szobat_kiadni_ismeretlenek_megfenyegettek","timestamp":"2019. január. 26. 16:50","title":"Momentumosoknak akart szobát kiadni, ismeretlenek megfenyegették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The Middletonz, Vavra Bence és a The Sign, a tévénézők szavazataival a yesyes jutott tovább az elődöntőbe.","shortLead":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The...","id":"20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94adba67-24c0-47c8-b93d-b3d1873f684a","keywords":null,"link":"/kultura/20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","timestamp":"2019. január. 26. 21:54","title":"A Dal 2019: Rockzenekar nyerte a második válogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa7739-850b-4709-b28c-603dc0f546d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az írást jegyző 30 Európa-szinten elismert híresség között volt Heller Ágnes és Konrád György is. Ahogy Salvinit, Orbán Viktort is megemlítik név szerint Európa veszélyforrásai között.","shortLead":"Az írást jegyző 30 Európa-szinten elismert híresség között volt Heller Ágnes és Konrád György is. Ahogy Salvinit, Orbán...","id":"20190125_Nobeldijasok_irok_torteneszek_Sosem_volt_ekkora_veszelyben_Europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15aa7739-850b-4709-b28c-603dc0f546d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bc3f5a-d3b6-4cdb-a51f-82fcc71e7963","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_Nobeldijasok_irok_torteneszek_Sosem_volt_ekkora_veszelyben_Europa","timestamp":"2019. január. 25. 18:29","title":"Nobel-díjasok, írók közös nyilatkozatban taglalják: 70 éve nem látott veszélyben van Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d9792-1503-4238-b7a8-5d5c7906aadc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190125_Kisrepulo_utkozott_helikopterrel_az_OlaszAlpokban_ot_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d9792-1503-4238-b7a8-5d5c7906aadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f6c606-1b02-4bf5-9d03-2d47f3015768","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Kisrepulo_utkozott_helikopterrel_az_OlaszAlpokban_ot_halott","timestamp":"2019. január. 25. 18:46","title":"Kisrepülő ütközött helikopterrel az olasz Alpokban, öt halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00c2fd0-c4eb-4e5a-b968-5ce73f288fa7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több filmjét is betiltották, az egyiket még Jugoszláviában, a Sweet Movie-t pornográf jelenetei miatt nyugati országokban. ","shortLead":"Több filmjét is betiltották, az egyiket még Jugoszláviában, a Sweet Movie-t pornográf jelenetei miatt nyugati...","id":"20190125_Meghalt_a_legendas_szerb_filmrendezo_Dusan_Makavejev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c00c2fd0-c4eb-4e5a-b968-5ce73f288fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b779a2-5084-427f-b5d2-75320a15a4bb","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_Meghalt_a_legendas_szerb_filmrendezo_Dusan_Makavejev","timestamp":"2019. január. 25. 18:13","title":"Meghalt a legendás szerb filmrendező, Dusan Makavejev","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]