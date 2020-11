Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elnapolták Galambos Lajos büntetőperének hétfői tárgyalását. Hiányzott volna a bíró is és az elsőrendű vádlott is.



","shortLead":"Elnapolták Galambos Lajos büntetőperének hétfői tárgyalását. Hiányzott volna a bíró is és az elsőrendű vádlott is.



","id":"20201110_Galambos_Lajos_napok_ota_korhazban_van_a_targyalasara_sem_tudott_volna_elmenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a60c68-8ce3-4e8c-ac74-ca9e174498b9","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Galambos_Lajos_napok_ota_korhazban_van_a_targyalasara_sem_tudott_volna_elmenni","timestamp":"2020. november. 10. 10:07","title":"Galambos Lajos napok óta kórházban van, a tárgyalására sem tudott volna elmenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak lassan szakadozik majd napközben a köd. Az országnak csak kevés helyén lesz ma 10 foknál melegebb.","shortLead":"Csak lassan szakadozik majd napközben a köd. Az országnak csak kevés helyén lesz ma 10 foknál melegebb.","id":"20201109_kod_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48691263-c0b6-4f02-912e-60620e182bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2020. november. 09. 05:46","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki az a rejtélyes megbízó, akivel a “Gödör” fedőnevű akció célszemélyei kapcsolatban állnak. Amikor a felvételekből azonosították az ismeretlent, kiderült: ő Balogh Sándor, a nemzeti közvagyonért felelős miniszter, Bártfai-Mager Andrea exférje. A titkosítás alól feloldott lehallgatási anyagok arról árulkodnak, hogy egy alkalommal még a miniszter asszony is belefutott egy telefonlehallgatásba, a jelenleg körözés alatt álló Balogh pedig Orbán Viktor egyik államtitkárától kért tanácsot, amikor ki akarták szorítani a szinkronúszók szövetségének elnöki székéből.","shortLead":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki...","id":"20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b114b78-a7c0-4756-ac90-592b5c046412","keywords":null,"link":"/360/20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","timestamp":"2020. november. 10. 06:30","title":"A Balogh Sándor elleni titkos akcióban a miniszterré lett volt feleség is \"belefutott\" a lehallgatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5891edc9-b251-4d33-9b10-1fbb5ec1b22a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind a jegybank, mind pedig a piaci elemzők egy jelentős része arra buzdítja a lakosságot, hogy fixálják hiteleiket. Ez azt jelenti, hogy ha kölcsönt vesznek fel, azokat keressék, amelyeknek legalább 5-10 évig, vagy akár a futamidő végéig változatlan a kamata, ha pedig meglévő hitelük éven belül átárazódású, azt mihamarabb cseréljék le kiszámíthatóbb kölcsönre. De vajon forintban mérve, hogy járt eddig az, aki korábban felvett változó kamatozású hitelét nem fixesítette? Többet vagy kevesebbet kell fizetnie? Ennek jártak utána a Bank360.hu elemzői.","shortLead":"Mind a jegybank, mind pedig a piaci elemzők egy jelentős része arra buzdítja a lakosságot, hogy fixálják hiteleiket...","id":"20201110_Fix_vagy_valtozo_kamatozas_megeri_valtani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5891edc9-b251-4d33-9b10-1fbb5ec1b22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f17ff0-4b58-4d19-b7b9-420104701acd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_Fix_vagy_valtozo_kamatozas_megeri_valtani","timestamp":"2020. november. 10. 06:05","title":"Lakáshitel: megéri lecserélni a változó kamatot fixre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mary Trump sötét közeljövőt vázol fel, és azt írja, hogy a nagybátyja bosszút fog állni.","shortLead":"Mary Trump sötét közeljövőt vázol fel, és azt írja, hogy a nagybátyja bosszút fog állni.","id":"20201109_Donald_Trump_tornizuzni_fog_az_unokahuga_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc0bed1-e2e9-4955-8f0e-f2d77603551e","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Donald_Trump_tornizuzni_fog_az_unokahuga_szerint","timestamp":"2020. november. 09. 15:25","title":"Donald Trump törni-zúzni fog az unokahúga szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fec3aa-54db-4496-a8c2-a3be308c54fb","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az okosvárosról a legtöbbeknek a technológia és az adat jut eszébe, a hollandoknak viszont egy fánk. Kreatív ötletek az élhetőbb városokért.","shortLead":"Az okosvárosról a legtöbbeknek a technológia és az adat jut eszébe, a hollandoknak viszont egy fánk. Kreatív ötletek...","id":"20201108_Mit_valtoztatna_meg_azon_a_varoson_ahol_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0fec3aa-54db-4496-a8c2-a3be308c54fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fbef5c-8457-4580-b16a-9ae8cdef1a2e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201108_Mit_valtoztatna_meg_azon_a_varoson_ahol_el","timestamp":"2020. november. 08. 18:00","title":"Mit változtatna meg azon a városon, ahol él?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos szerint mindenkinek \"egészséges védekezési ösztönt\" kell követnie.","shortLead":"A tiszti főorvos szerint mindenkinek \"egészséges védekezési ösztönt\" kell követnie.","id":"20201108_Muller_Cecilia_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc9185-d73c-4807-88a4-ba1a9d2d28df","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_Muller_Cecilia_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 08. 20:33","title":"Müller Cecília szerint fogy a magyarok türelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fél világ már gratulált az Egyesült Államok újonnan megválasztott elnökének, a másik fele viszont hallgat. ","shortLead":"A fél világ már gratulált az Egyesült Államok újonnan megválasztott elnökének, a másik fele viszont hallgat. ","id":"20201108_Putyintol_a_brazil_elnokig__ezek_a_vezetok_nem_sietik_el_hogy_gratulaljanak_Bidennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc46998-2b70-42b2-abf9-54f872a9fc5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Putyintol_a_brazil_elnokig__ezek_a_vezetok_nem_sietik_el_hogy_gratulaljanak_Bidennek","timestamp":"2020. november. 08. 15:12","title":"Putyintól a brazil elnökig - ezek a vezetők nem sietik el, hogy gratuláljanak Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]