Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Persze ezt is csak a valóságnak a számukra kedves szeletéről, a maguk módján, folyamatos minősítések közepette tették meg.","shortLead":"Persze ezt is csak a valóságnak a számukra kedves szeletéről, a maguk módján, folyamatos minősítések közepette tették...","id":"20181217_A_kozmedianak_mocskolodva_de_vegre_sikerul_beszamolnia_honlapjan_az_esemenyekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998324ef-dbfe-4106-bea0-3e07e5c8ae3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_A_kozmedianak_mocskolodva_de_vegre_sikerul_beszamolnia_honlapjan_az_esemenyekrol","timestamp":"2018. december. 17. 19:00","title":"A közmédiának mocskolódva, de végre sikerül beszámolnia honlapján az eseményekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5766c471-d53d-497f-b806-545fd8410d2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben két ember súlyosan megsérült.","shortLead":"A balesetben két ember súlyosan megsérült.","id":"20181219_Szemelyauto_es_taxi_utkozott_az_Andrassy_uton_csak_a_jardan_alltak_meg__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5766c471-d53d-497f-b806-545fd8410d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bdbdd-7cf1-4586-bc14-2006523817f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_Szemelyauto_es_taxi_utkozott_az_Andrassy_uton_csak_a_jardan_alltak_meg__fotok","timestamp":"2018. december. 19. 11:21","title":"Személyautó és taxi ütközött az Andrássy úton, csak a járdán álltak meg – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38e491a-6c4a-494f-aa3b-5e4c4b13d255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap az Orbán-kormány párhuzamos valóságairól ír.","shortLead":"A lap az Orbán-kormány párhuzamos valóságairól ír.","id":"20181219_NYT_A_kozteveben_galambokrol_beszelnek_mikozben_az_epuletben_eppen_kepviselok_tiltakoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e38e491a-6c4a-494f-aa3b-5e4c4b13d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2fafd9-54e9-44e7-b3e5-2bcae996de82","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_NYT_A_kozteveben_galambokrol_beszelnek_mikozben_az_epuletben_eppen_kepviselok_tiltakoznak","timestamp":"2018. december. 19. 10:39","title":"NYT: A köztévében galambokról beszélnek, miközben az épületben éppen képviselők tiltakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bf0362-8c85-4bec-9770-ff6ccb56d367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa szerint végre egy lapon vannak az ellenzéki pártok.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa szerint végre egy lapon vannak az ellenzéki pártok.","id":"20181219_Tordai_Bence_Vedekezesre_tudjuk_kenyszeriteni_a_kormanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5bf0362-8c85-4bec-9770-ff6ccb56d367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb22655-d337-44ab-a704-986633b6ef83","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tordai_Bence_Vedekezesre_tudjuk_kenyszeriteni_a_kormanyt","timestamp":"2018. december. 19. 08:44","title":"Tordai Bence: Védekezésre tudjuk kényszeríteni a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb71943-ca43-4943-a761-fda0eb339f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bankjegyekre, pénzérmékre írják rá Simicska legendás mondatát. ","shortLead":"Bankjegyekre, pénzérmékre írják rá Simicska legendás mondatát. ","id":"20181218_Penzeken_is_terjed_a_tuntetesek_fo_jelszava__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb71943-ca43-4943-a761-fda0eb339f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f437a06-2b7b-4bde-8ad2-892a1601f492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Penzeken_is_terjed_a_tuntetesek_fo_jelszava__foto","timestamp":"2018. december. 18. 09:41","title":"Pénzeken is terjed a tüntetések fő jelszava – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf9099b-52cf-432f-bb27-7ef5677bdf50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány ehhez vissza nem térítendő támogatást biztosít az Airbusnak. ","shortLead":"A kormány ehhez vissza nem térítendő támogatást biztosít az Airbusnak. ","id":"20181217_Alkatreszgyarat_epit_az_Airbus_Helicopters_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdf9099b-52cf-432f-bb27-7ef5677bdf50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a69e3db-b3dd-4d74-96a2-8da64437655f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Alkatreszgyarat_epit_az_Airbus_Helicopters_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 17. 17:09","title":"Alkatrészgyárat épít az Airbus Helicopters Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élethosszig tartó, 2019-ben havi 130 ezer forintos alkotói járadékot kaphatnak a 65 éven felüli Széchenyi- és Kossuth-díjasok, amit az MTA-nak kell megfizetni és folyósítania, ám MTA-tagok nem kaphatják meg.","shortLead":"Élethosszig tartó, 2019-ben havi 130 ezer forintos alkotói járadékot kaphatnak a 65 éven felüli Széchenyi- és...","id":"20181219_Ujra_kibabral_a_kormany_az_MTAval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190f31e0-642f-4854-a3d4-10d44cd7b1eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_Ujra_kibabral_a_kormany_az_MTAval","timestamp":"2018. december. 19. 13:16","title":"Újra kibabrál a kormány az MTA-val?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország erősödik.","shortLead":"Magyarország erősödik.","id":"20181219_Leaszfaltoztak_az_utat_Nemeth_Szilard_haza_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9157e28a-ecc5-44b5-a909-ab63e6463178","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Leaszfaltoztak_az_utat_Nemeth_Szilard_haza_elott","timestamp":"2018. december. 19. 11:02","title":"Leaszfaltozták az utat Németh Szilárd háza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]