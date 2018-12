Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanú szerint ők adták a fegyvert Chérif Chekattnak. ","shortLead":"A gyanú szerint ők adták a fegyvert Chérif Chekattnak. ","id":"20181217_Ket_ujabb_embert_vettek_orizetbe_a_strasbourgi_lovoldozes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18309707-9105-4543-ad97-fba30c52f042","keywords":null,"link":"/vilag/20181217_Ket_ujabb_embert_vettek_orizetbe_a_strasbourgi_lovoldozes_miatt","timestamp":"2018. december. 17. 19:12","title":"Két újabb embert vettek őrizetbe a strasbourgi lövöldözés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffccd1a5-cd7e-4ff6-bacf-9f6522cd3315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit csapat újragondolta Bíró László ikonikus találmányát. ","shortLead":"Egy brit csapat újragondolta Bíró László ikonikus találmányát. ","id":"20181217_kickstarter_manualpen_golyostoll","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffccd1a5-cd7e-4ff6-bacf-9f6522cd3315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8202c54-1167-4f62-93e2-21ee7f6aaac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_kickstarter_manualpen_golyostoll","timestamp":"2018. december. 17. 11:03","title":"Itt az új golyóstoll, amellyel nem csak fejjel lefelé lehet írni, de akár víz alatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa31bbd-7ddf-4d2b-8b3f-12a74a4ed888","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Bensőséges ünnepséget tartottak a Boeing-COMAC repülőgépgyárban Sanghajtól délre, Zsousanban. Mindkét cég főnöke jelen volt, és lelkesen méltatta az amerikai- kínai együttműködést.","shortLead":"Bensőséges ünnepséget tartottak a Boeing-COMAC repülőgépgyárban Sanghajtól délre, Zsousanban. Mindkét cég főnöke jelen...","id":"20181217_Felszallt_az_elso_kinai_Boeing_a_kereskedelmi_haboru_kellos_kozepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa31bbd-7ddf-4d2b-8b3f-12a74a4ed888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7f5d11-d344-405c-abcc-c5b0843a1a40","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Felszallt_az_elso_kinai_Boeing_a_kereskedelmi_haboru_kellos_kozepen","timestamp":"2018. december. 17. 12:35","title":"Felszállt az első \"kínai\" Boeing, a kereskedelmi háború kellős közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fe3bcf-1fab-414b-b619-63a02e79d99e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ford Edge SUV nevű kennelje hangszigetelt, így a kutyák semmit nem hallanak a kinti tűzijátékból vagy petárdázásból.","shortLead":"A Ford Edge SUV nevű kennelje hangszigetelt, így a kutyák semmit nem hallanak a kinti tűzijátékból vagy petárdázásból.","id":"20181218_ford_edge_suv_kutyahaz_szilveszter_petardazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18fe3bcf-1fab-414b-b619-63a02e79d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c2a143-f4b5-4143-b767-22f095ec7bdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_ford_edge_suv_kutyahaz_szilveszter_petardazas","timestamp":"2018. december. 18. 16:03","title":"A Ford megcsinálta a kutyaházat, amely a szilveszteri petárdázáskor is védelmet nyújt kedvencének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b08e369-eb38-4e5b-b141-2c9cbe63d6a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmiképp nem szeretnék, hogy: „Thai-Kahn” legyen.","shortLead":"Semmiképp nem szeretnék, hogy: „Thai-Kahn” legyen.","id":"20181218_porsche_taycan_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b08e369-eb38-4e5b-b141-2c9cbe63d6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c18a9df-b70d-48bd-b241-5db059495d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_porsche_taycan_video","timestamp":"2018. december. 18. 09:24","title":"Nyelvlecke a Porschétól: így kell kimondani az elektromos autójuk nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid az Ajaxszal, míg az előző szezonban döntős Liverpool a Bayern Münchennel került össze a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A címvédő Real Madrid az Ajaxszal, míg az előző szezonban döntős Liverpool a Bayern Münchennel került össze a labdarúgó...","id":"20181217_BL_United__PSG_es_Liverpool__Bayern_a_nyolcaddontoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80e74e6-51a0-459b-8f94-c1a70de0f694","keywords":null,"link":"/sport/20181217_BL_United__PSG_es_Liverpool__Bayern_a_nyolcaddontoben","timestamp":"2018. december. 17. 12:31","title":"BL: United – PSG és Liverpool – Bayern a nyolcaddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU-Afrikai fórumra volt hivatalos a kormányfő. ","shortLead":"Az EU-Afrikai fórumra volt hivatalos a kormányfő. ","id":"20181217_Mikozben_nagyban_tuntetnek_Budapesten_Orban_Viktor_atugrott_Becsbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17811d35-7f1d-4471-b2de-9648502ec857","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Mikozben_nagyban_tuntetnek_Budapesten_Orban_Viktor_atugrott_Becsbe","timestamp":"2018. december. 17. 21:30","title":"Miközben nagyban tüntetnek, Orbán átugrott Bécsbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab057698-f0ab-4540-bcc9-61906648738c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az István, a király állandó producere szerint Orbán Viktor Laborcként kezdte, de felmutatott már koppányi és istváni jellemvonásokat is. De ma ő a Táltos. Meg akarják csinálni a rockoperát rockzene nélkül.","shortLead":"Az István, a király állandó producere szerint Orbán Viktor Laborcként kezdte, de felmutatott már koppányi és istváni...","id":"20181217_Rosta_Maria_Orban_most_a_Taltos_szerepben_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab057698-f0ab-4540-bcc9-61906648738c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced6a73b-cb1c-4081-9b77-63749bb42807","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Rosta_Maria_Orban_most_a_Taltos_szerepben_van","timestamp":"2018. december. 17. 13:57","title":"Rosta Mária: Koppány és István után Orbán most a Táltos szerepben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]