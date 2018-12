Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök üzent is az egyik őt bíráló műsorvezetőnek. ","shortLead":"A török elnök üzent is az egyik őt bíráló műsorvezetőnek. ","id":"20181227_Felfuggesztettek_ket_Erdogant_biralo_musort_Torokorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86eb5f4-5aea-4b97-bd9e-2ed2d93d354b","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Felfuggesztettek_ket_Erdogant_biralo_musort_Torokorszagban","timestamp":"2018. december. 27. 12:14","title":"Felfüggesztettek két Erdogant bíráló műsort Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai pilótanőnek adva ki magukat próbálják átverni a magányos férfiakat. ","shortLead":"Amerikai pilótanőnek adva ki magukat próbálják átverni a magányos férfiakat. ","id":"20181227_Mar_ferfiakra_is_vadasznak_a_romantikus_csalok_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0f8c6f-f619-40ee-b7f0-4fdd6c419492","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_Mar_ferfiakra_is_vadasznak_a_romantikus_csalok_a_Facebookon","timestamp":"2018. december. 27. 09:25","title":"Már férfiakra is vadásznak a \"romantikus csalók\" a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","id":"20181227_Kilenc_auto_rohant_egymasba_az_M7esen_Torokbalintnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1d11a0-7d33-4cd3-9e75-6781b294d895","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Kilenc_auto_rohant_egymasba_az_M7esen_Torokbalintnal","timestamp":"2018. december. 27. 08:04","title":"Kilenc autó rohant egymásba az M7-esen Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be09ff9-4916-4632-8a00-6559cb1a6993","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"„A felnőttek világából én annyit értettem sokáig, hogy a második pofon azért jött, mert az elsőnél nem kaptam le időben a szemüvegemet. Merthogy az milyen sokba kerül” – írja a hatvanadik születésnapjára nemrég megjelent önéletrajzi könyvében Szarvas József Jászai-díjas színművész. \r

","shortLead":"„A felnőttek világából én annyit értettem sokáig, hogy a második pofon azért jött, mert az elsőnél nem kaptam le időben...","id":"201845_szarvas_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8be09ff9-4916-4632-8a00-6559cb1a6993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab608e63-cd43-401a-9d1f-4a696805e154","keywords":null,"link":"/kultura/201845_szarvas_jozsef","timestamp":"2018. december. 27. 13:10","title":"Szarvas József: Amikor betettem oda a lábam, a szakma bezárult előttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyenkor szokásosnál 14 fokkal van melegebb jelenleg Ausztrália déli részein. ","shortLead":"Az ilyenkor szokásosnál 14 fokkal van melegebb jelenleg Ausztrália déli részein. ","id":"20181227_Extrem_hoseg_tarolja_le_Ausztraliat_49_fokot_mertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5233fb47-ade0-46b5-a319-0df12009b02a","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Extrem_hoseg_tarolja_le_Ausztraliat_49_fokot_mertek","timestamp":"2018. december. 27. 12:58","title":"Extrém hőség tarolja le Ausztráliát, 49 fokot mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Januártól indul az úgynevezett jármű szolgáltatási platform, a rendszerben - a tesztüzem után - ingyen lekérdezhetőek lesznek a gépjárművek adatai.\r

