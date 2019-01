Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkabeszüntetés a frankfurti reptér forgalmát érinti elsősorban, de más sok másik német nagyvárosét is, igaz, több német városból pedig továbbra is zavartalan a légi közlekedés Budapestre.","shortLead":"A munkabeszüntetés a frankfurti reptér forgalmát érinti elsősorban, de más sok másik német nagyvárosét is, igaz, több...","id":"20190115_Nemet_repteri_sztrajkok_nyolc_budapesti_jaratot_toroltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a92b05-01c7-40e5-81f9-4ab536936325","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Nemet_repteri_sztrajkok_nyolc_budapesti_jaratot_toroltek","timestamp":"2019. január. 15. 13:02","title":"Német reptéri sztrájkok: nyolc budapesti járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még idén bemutatják. ","shortLead":"Még idén bemutatják. ","id":"20190113_Martin_Scorsese_dokumentumfilm_Bob_Dylan_koncertkorut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508df78-0ee7-48b7-a03c-5d2566bdcd83","keywords":null,"link":"/kultura/20190113_Martin_Scorsese_dokumentumfilm_Bob_Dylan_koncertkorut","timestamp":"2019. január. 13. 19:36","title":"Martin Scorsese dokumentumfilmet rendez Bob Dylanről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Büntetőintézkedésekkel fenyegeti az Egyesült Államok berlini nagykövete az Északi Áramlat-2 földgázvezeték beruházásban részt vevő német vállalatokat – írta a Bild am Sonntag című vasárnapi német lap.","shortLead":"Büntetőintézkedésekkel fenyegeti az Egyesült Államok berlini nagykövete az Északi Áramlat-2 földgázvezeték beruházásban...","id":"20190114_Nemet_cegeket_fenyegetett_meg_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5127a9-a180-459c-848b-eb83d24bd3a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Nemet_cegeket_fenyegetett_meg_Trump","timestamp":"2019. január. 14. 09:23","title":"Német cégeket fenyegetett meg Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ffcdfb-1a5f-4a55-b47d-46a8d26a3799","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Posta egy közleményben nyugtatott meg mindenkit, hogy a postai kézbesítésű nyugdíjakat a szokott rend szerint január 16-tól viszik ki. ","shortLead":"A Magyar Posta egy közleményben nyugtatott meg mindenkit, hogy a postai kézbesítésű nyugdíjakat a szokott rend szerint...","id":"20190114_Szerdatol_viszi_ki_a_posta_a_nyugdijakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ffcdfb-1a5f-4a55-b47d-46a8d26a3799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92074fe3-9288-4fea-9ef9-49f5d2672103","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Szerdatol_viszi_ki_a_posta_a_nyugdijakat","timestamp":"2019. január. 14. 13:04","title":"Szerdától viszi ki a posta a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiegyensúlyozott tájékoztatás kimerült annyiban, hogy bemondták, az MSZP EP-képviselője hogyan szavazott a Sargentini-jelentésről.","shortLead":"A kiegyensúlyozott tájékoztatás kimerült annyiban, hogy bemondták, az MSZP EP-képviselője hogyan szavazott...","id":"20190114_Birosag_A_TV2_Orbant_elteto_riportja_nem_tajekoztatta_kiegyensulyozottan_a_nezoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d971f9e8-7d4a-40c3-9704-c3f1ed2fe2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Birosag_A_TV2_Orbant_elteto_riportja_nem_tajekoztatta_kiegyensulyozottan_a_nezoket","timestamp":"2019. január. 14. 15:50","title":"A bíróságnak is sok volt, hogy a TV2 a Sargentini-jelentés megszavazása után Orbán éltetéséről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szalay Balázs, Bunkoczi László páros nagyobb probléma nélkül, jó tempóban teljesítette a Peruban zajló Dakar-rali hétfői, hetedik szakaszát, melyen újabb egyórás büntetést kapott, ennek ellenére összetettben a 22. helyre lépett előre.","shortLead":"A Szalay Balázs, Bunkoczi László páros nagyobb probléma nélkül, jó tempóban teljesítette a Peruban zajló Dakar-rali...","id":"20190115_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali_tereprali","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb03bc4-a1e2-43f5-9a61-988c75d239c8","keywords":null,"link":"/sport/20190115_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali_tereprali","timestamp":"2019. január. 15. 09:35","title":"Még előrébb jutottak Szalayék a Dakaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583e3f7d-a6bb-4a18-9975-1095f9046fb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hárommillió forintért vásárolt parfümöket egy férfi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik árverésen. Megtekintés után úgy vélte, hamis áruról van szó, visszalépni azonban nem tud, eladni sem meri a termékeket.","shortLead":"Hárommillió forintért vásárolt parfümöket egy férfi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik árverésen. Megtekintés...","id":"20190114_Hamis_parfumoket_arverezhetett_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=583e3f7d-a6bb-4a18-9975-1095f9046fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6b4857-b9c1-46ab-9114-2d3b1002faf5","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Hamis_parfumoket_arverezhetett_a_NAV","timestamp":"2019. január. 14. 09:51","title":"Hamis parfümöket árverezhetett a NAV, feljelentést tett a károsult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407ac3b5-1f02-4910-abe8-56893f5dbe79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gemüsebrühe több termékét is visszahívták, ezek fogyasztását kerüljék az allergiások, kéri a Nébih.","shortLead":"A Gemüsebrühe több termékét is visszahívták, ezek fogyasztását kerüljék az allergiások, kéri a Nébih.","id":"20190115_Zellert_talaltak_tobb_zellermentes_termekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=407ac3b5-1f02-4910-abe8-56893f5dbe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdc9e22-e2bf-40f9-8aa0-e11b1b71f9b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Zellert_talaltak_tobb_zellermentes_termekben","timestamp":"2019. január. 15. 12:30","title":"Zellert találtak több zellermentes termékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]