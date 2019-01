Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több friss kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy sokkal többen, világszerte évi kilencmillióan halnak meg idő előtt a levegőben lévő szállópor miatt. Ez ugyanannyi, mint a dohányzás miatti idő előtti halálozások száma.







","shortLead":"Több friss kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy sokkal többen, világszerte évi kilencmillióan halnak meg idő...","id":"20190118_Milliokkal_tobben_halnak_meg_a_legszennyezes_miatt_evente_mint_gondoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac55f61-5ab7-4dc7-8549-ea708e7f9d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Milliokkal_tobben_halnak_meg_a_legszennyezes_miatt_evente_mint_gondoltak","timestamp":"2019. január. 18. 16:41","title":"Milliókkal többen halnak meg a légszennyezés miatt évente, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc052868-e29a-4005-8888-813136173d4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemrég egy beszélgetésen Pokorni Zoltán mondta, hogy ezek a gyerekek, „akik mennek a levesbe”.\r

\r

","shortLead":"Nemrég egy beszélgetésen Pokorni Zoltán mondta, hogy ezek a gyerekek, „akik mennek a levesbe”.\r

\r

","id":"20190118_Evtizedes_csucson_a_korai_iskolaelhagyok_aranya_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc052868-e29a-4005-8888-813136173d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc9fb45-cd99-4f07-b22f-58048d2b0ed4","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Evtizedes_csucson_a_korai_iskolaelhagyok_aranya_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 18. 10:43","title":"Évtizedes csúcson a korai iskolaelhagyók aránya Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A beteget tavaly ősszel utaztatták ide-oda két kórház között, feltehetően szakemberhiány miatt halt meg. Az MSZP feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A Honvédkórház később reagált, azt írják, politikai okokból támadják őket.","shortLead":"A beteget tavaly ősszel utaztatták ide-oda két kórház között, feltehetően szakemberhiány miatt halt meg. Az MSZP...","id":"20190118_Feljelentest_tesz_az_MSZP_a_Honvedkorhazban_meghalt_beteg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421f5890-9f01-4539-b08e-520f747fb4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Feljelentest_tesz_az_MSZP_a_Honvedkorhazban_meghalt_beteg_miatt","timestamp":"2019. január. 18. 16:17","title":"Feljelentést tesz az MSZP a Honvédkórházban meghalt beteg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e358f01d-578b-44e2-b814-e20345c6f61b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráfért a ráncfelvarrás a középkategóriás cégautóra, amely mostantól kombiként is rendelhető hibridhajtással. ","shortLead":"Ráfért a ráncfelvarrás a középkategóriás cégautóra, amely mostantól kombiként is rendelhető hibridhajtással. ","id":"20190118_Megujult_a_Ford_Mondeo_lehet_hogy_ez_lesz_az_utolso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e358f01d-578b-44e2-b814-e20345c6f61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840a6582-c721-45c3-af21-3d5233c06026","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_Megujult_a_Ford_Mondeo_lehet_hogy_ez_lesz_az_utolso","timestamp":"2019. január. 18. 15:40","title":"Megújult a Ford Mondeo: lehet, hogy ez lesz az utolsó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robbanás történt szombaton késő este az észak-írországi Londonderry városának központi bírósági épülete előtt. A rendőrség arra gyanakszik, hogy autóba rejtett pokolgép lépett működésbe.","shortLead":"Robbanás történt szombaton késő este az észak-írországi Londonderry városának központi bírósági épülete előtt...","id":"20190120_Pokolgep_robbanhatott_EszakIrorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b19bd3c-fe98-4c3c-af56-32f6a97e74fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Pokolgep_robbanhatott_EszakIrorszagban","timestamp":"2019. január. 20. 08:11","title":"Pokolgép robbanhatott Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e44265-8661-4f3e-8d1e-20a077ddd7d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az okozhatta a gondot, hogy az egyik önkormányzati lakásban évek óta lopták az áramot, de már a csapból folyó víz is rázott. ","shortLead":"Az okozhatta a gondot, hogy az egyik önkormányzati lakásban évek óta lopták az áramot, de már a csapból folyó víz is...","id":"20190118_Eletveszelyesse_valt_kikapcsolta_az_aramot_az_Elmu_egy_Dob_utcai_hazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8e44265-8661-4f3e-8d1e-20a077ddd7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c549f299-959e-4735-be11-1639c0fe4939","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Eletveszelyesse_valt_kikapcsolta_az_aramot_az_Elmu_egy_Dob_utcai_hazban","timestamp":"2019. január. 18. 16:18","title":"Életveszélyessé vált, kikapcsolta az áramot az Elmű egy Dob utcai házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az elszabadult építőipari árak miatt sorra dobja vissza a kormány a megyei jogú városok támogatási kérelmeit, ami azzal jár, máról holnapra le kell fújni vagy el kell halasztani közbeszerzéseket. Legutóbb a székesfehérvári polgármester kérte ki magának a Facebookon, hogy nincs, aki dolgozzon a városban, így nem tudni, mikor bővülhet tovább a megyei kórház és lehet kész az új jégkorongcsarnok. A vesztesek között van Veszprém és Szekszárd is. ","shortLead":"Az elszabadult építőipari árak miatt sorra dobja vissza a kormány a megyei jogú városok támogatási kérelmeit, ami azzal...","id":"20190118_modern_varosok_program_cser_palkovics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cdb92c-464e-46e5-8110-6e0971e6c0f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_modern_varosok_program_cser_palkovics","timestamp":"2019. január. 18. 11:00","title":"Most szembesülnek a magyar városok a fideszes világ hátrányaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd37c30-df01-4b36-a8d4-d13e18e5377c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 21 ember életét vesztette és 71-en megsérültek pénteken egy megcsapolt üzemanyag-vezeték robbanásában Mexikó központi részén - közölte Omar Fayad, Hidalgo tagállam kormányzója.","shortLead":"Legalább 21 ember életét vesztette és 71-en megsérültek pénteken egy megcsapolt üzemanyag-vezeték robbanásában Mexikó...","id":"20190119_Felrobbant_egy_megcsapolt_uzemanyagvezetek_Mexikoban__sok_a_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd37c30-df01-4b36-a8d4-d13e18e5377c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820f68da-62f3-4021-a36b-c433686ff854","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Felrobbant_egy_megcsapolt_uzemanyagvezetek_Mexikoban__sok_a_halott","timestamp":"2019. január. 19. 08:07","title":"Felrobbant egy megcsapolt üzemanyag-vezeték Mexikóban - sok a halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]