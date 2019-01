Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca9d407e-458b-443f-81a9-e47ef80d3204","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már egy rövid, de kiadós eső után is fenn állhat az aquaplaning (a kerekek felúszásának) veszélye. Olyan a jelenség, mintha jégen csúszna a kocsi, lényegében irányíthatatlanul.","shortLead":"Már egy rövid, de kiadós eső után is fenn állhat az aquaplaning (a kerekek felúszásának) veszélye. Olyan a jelenség...","id":"20190124_aquaplaning_porsche_911_biztonsagi_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca9d407e-458b-443f-81a9-e47ef80d3204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf5c4c2-027a-4e88-8887-41f6cf5bdf9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_aquaplaning_porsche_911_biztonsagi_asszisztens","timestamp":"2019. január. 25. 11:10","title":"Az aquaplaning az egyik leggonoszabb dolog az úton, úgy tűnik, van rá megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Abai utcában történt a tragédia, a mentők már nem tudták megmenteni az asszony életét.","shortLead":"Az Abai utcában történt a tragédia, a mentők már nem tudták megmenteni az asszony életét.","id":"20190125_Halalos_lakastuz_a_XII_keruletben_egy_idos_no_benn_egett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f1dceb-7cb9-458c-8e01-4ba5ce04b04d","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Halalos_lakastuz_a_XII_keruletben_egy_idos_no_benn_egett","timestamp":"2019. január. 25. 16:27","title":"Halálos lakástűz volt a XII. kerületben, egy idős nő bennégett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c513890e-4160-4832-b21b-fc8675d58d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszünteti a fotók menedzselésére alkalmas Moments alkalmazását a Facebook. A program egyszerűen nem érdekli a felhasználókat. ","shortLead":"Megszünteti a fotók menedzselésére alkalmas Moments alkalmazását a Facebook. A program egyszerűen nem érdekli...","id":"20190124_facebook_moments_fotok_szinkronizalasa_megosztasa_tarolasa_online","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c513890e-4160-4832-b21b-fc8675d58d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42337384-4546-4b4e-b660-6949800a77f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_facebook_moments_fotok_szinkronizalasa_megosztasa_tarolasa_online","timestamp":"2019. január. 25. 12:03","title":"Ennyi volt: egy hónap és megszűnik a Facebook fotós alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a Magyar Tudományos Akadémia dolgozói.","shortLead":"Nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a Magyar Tudományos Akadémia dolgozói.","id":"20190124_Ketszaz_MTA_dolgozo_koveteli_Palkovicstol_hagyja_beken_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2777ae-9f8a-467d-98e9-330e48e6c242","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Ketszaz_MTA_dolgozo_koveteli_Palkovicstol_hagyja_beken_oket","timestamp":"2019. január. 24. 15:39","title":"Kétszáz MTA-dolgozó követeli Palkovicstól, hagyja békén őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő 2017 decemberében hunyt el.","shortLead":"Az énekesnő 2017 decemberében hunyt el.","id":"20190124_Film_keszul_Fabian_Julirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27157dc-1af0-4dbd-9b13-656a02552aa0","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Film_keszul_Fabian_Julirol","timestamp":"2019. január. 24. 12:22","title":"Film készül Fábián Juliról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy párhuzamos lyukból fúrnak át, robbantani is kellett.","shortLead":"Egy párhuzamos lyukból fúrnak át, robbantani is kellett.","id":"20190125_Par_meterre_vannak_a_mentok_a_kutba_esett_kisfiutol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a5bd42-be6f-48e9-b11d-aae12c58d4ad","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Par_meterre_vannak_a_mentok_a_kutba_esett_kisfiutol","timestamp":"2019. január. 25. 11:38","title":"Pár méterre vannak a mentők a kútba esett kisfiútól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pink Floyd frontembere kihozott két trinidadi kisfiút egy menekülttáborból, és visszajuttatta őket az édesanyjukhoz. ","shortLead":"A Pink Floyd frontembere kihozott két trinidadi kisfiút egy menekülttáborból, és visszajuttatta őket az édesanyjukhoz. ","id":"20190124_Roger_Waters_trinidadi_gyerekeket_mentett_es_tovabbi_mentoakciokat_tervez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2333679f-4334-446f-9924-940eb6089eb9","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Roger_Waters_trinidadi_gyerekeket_mentett_es_tovabbi_mentoakciokat_tervez","timestamp":"2019. január. 24. 17:43","title":"Roger Waters trinidadi gyerekeket mentett, és további mentőakciókat tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccd8ef6-66b6-4e48-bc5c-af71ef77dac2","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Jellegzetesen múlt századi sors a Ziegler-vállalkozásoké; a család kényszerből kezdett ostyát gyártani a lakásán, amely előtt azután évtizedekig kígyóztak a sorok a finomságokért. A Ziegler-ostya a szocialista állam maszek-averziója mellett is kisipari termékként tudott fennmaradni, mert nemcsak az egyszeri munkások, hanem a Központi Bizottság tagjai is ezt szerették ropogtatni – már ha jutott nekik belőle. ","shortLead":"Jellegzetesen múlt századi sors a Ziegler-vállalkozásoké; a család kényszerből kezdett ostyát gyártani a lakásán, amely...","id":"20190125_recept_ostya_Zieglercsalad_tortenete_testverhaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fccd8ef6-66b6-4e48-bc5c-af71ef77dac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb178b51-2cb3-4694-8371-6ab27b0c8cd8","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_recept_ostya_Zieglercsalad_tortenete_testverhaboru","timestamp":"2019. január. 25. 11:20","title":"Ingyen adják a receptet, mégsem tud más ilyen ostyát sütni - a Zieglereknél jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]