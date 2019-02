Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3b8b06e-06a4-401b-ac53-7ec26861e0e5","c_author":"Szabó Edit","category":"elet","description":"Azt nálunk minden fogékony borkedvelő tudja, hogy ha február, akkor furmint. Most már a Csatornán túl is kapiskálják. \r

","shortLead":"Azt nálunk minden fogékony borkedvelő tudja, hogy ha február, akkor furmint. Most már a Csatornán túl is kapiskálják. \r

","id":"20190206_A_magyar_furmint_meghoditotta_Londont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3b8b06e-06a4-401b-ac53-7ec26861e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d721d1ac-6ec6-481d-8f7b-d9453e4fe23a","keywords":null,"link":"/elet/20190206_A_magyar_furmint_meghoditotta_Londont","timestamp":"2019. február. 06. 19:34","title":"A magyar furmint meghódította Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffe878-c46e-4fcb-b239-af122a5a7890","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb ékszergyártójának értéke tavaly 60 százalékot zuhant, a befektetők bizalma pedig elpárolgott a sokadik újratervezés után. A Pandora 28 ezer vásárlót kérdezett meg, mielőtt újra megnyomta a “reset” gombot.","shortLead":"A világ legnagyobb ékszergyártójának értéke tavaly 60 százalékot zuhant, a befektetők bizalma pedig elpárolgott...","id":"20190206_Majdnem_osszeomlott_a_Pandora_ekszerbirodalom_egy_tozsdei_spekulacio_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44ffe878-c46e-4fcb-b239-af122a5a7890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf5ead9-c70f-4587-999e-e8dbe80dde1b","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Majdnem_osszeomlott_a_Pandora_ekszerbirodalom_egy_tozsdei_spekulacio_miatt","timestamp":"2019. február. 07. 06:15","title":"Majdnem összeomlott a Pandora ékszerbirodalom egy tőzsdei spekuláció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76860564-8f9c-4ae4-8c88-22285ac2a661","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán történt egy halálos gázolás a Grassalkovich úton, amelynél most egy új eshetőség is felmerült. ","shortLead":"Szerdán történt egy halálos gázolás a Grassalkovich úton, amelynél most egy új eshetőség is felmerült. ","id":"20190207_soroksar_gazolas_grassalkovich","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76860564-8f9c-4ae4-8c88-22285ac2a661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50416b1d-d9f5-46e3-8c0a-d4d5cd38c9b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_soroksar_gazolas_grassalkovich","timestamp":"2019. február. 07. 10:35","title":"Lehet, hogy már korábban elgázolták és cserbenhagyták a szerdai soroksári áldozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece9df31-11ce-447b-8ecf-7c4f92991d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bodnár Gizella 92 éves volt. ","shortLead":"Bodnár Gizella 92 éves volt. ","id":"20190206_elhunyt_Repulos_Gizi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ece9df31-11ce-447b-8ecf-7c4f92991d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a394d6-e48b-498b-bb19-dbd27f927ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_elhunyt_Repulos_Gizi","timestamp":"2019. február. 06. 19:49","title":"Meghalt Repülős Gizi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee50d04e-1a51-4704-9a80-b5f50517f3e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer az életben mindent ki kell próbálni. Mondjuk a lopást nem feltétlen kéne. ","shortLead":"Egyszer az életben mindent ki kell próbálni. Mondjuk a lopást nem feltétlen kéne. ","id":"20190208_vac_jaugar_jarmu_onkenyes_elvetele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee50d04e-1a51-4704-9a80-b5f50517f3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efce62b2-496c-4e65-9e31-6ee635f82469","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_vac_jaugar_jarmu_onkenyes_elvetele","timestamp":"2019. február. 08. 11:53","title":"Nem bírta kihagyni egy férfi, hogy egy nyitott ajtós, járó motorú Jaguarba botlott Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70586e6-b1f9-4547-b5c6-eb0c5d0e8e72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a tesztelési fázist sem élte túl a Facebook LOL nevű alkalmazása, ugyanis a fiatalok számára készített programról kizárólag a közösségi oldal gondolta azt, hogy jó ötlet elkészíteni. ","shortLead":"Már a tesztelési fázist sem élte túl a Facebook LOL nevű alkalmazása, ugyanis a fiatalok számára készített programról...","id":"20190208_facebook_lol_alkalmazas_mem_tinedzserek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70586e6-b1f9-4547-b5c6-eb0c5d0e8e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119da334-003c-45c9-b34e-d667c6d8dd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_facebook_lol_alkalmazas_mem_tinedzserek","timestamp":"2019. február. 08. 11:33","title":"Elbukott a Facebook nagy terve, senkit nem érdekel a viccesnek hitt alkalmazásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","shortLead":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","id":"20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795b4dca-e903-4d62-a9cb-09113e765db0","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","timestamp":"2019. február. 06. 17:13","title":"Pénzt tudott spórolni a Posta, ráadásul nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletes, rendszerleíró esszét közöl Kis János filozófus, SZDSZ-alapító, benne az Orbán-rendszer bemutatása mellett az is, milyen lehet egy lehetséges ellenállás.","shortLead":"Részletes, rendszerleíró esszét közöl Kis János filozófus, SZDSZ-alapító, benne az Orbán-rendszer bemutatása mellett...","id":"20190207_Kis_Janos_Diktatorikus_uzemmodba_all_az_Orbanrezsim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bef82a-14a8-48cf-9ae3-cd12b4c51adc","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Kis_Janos_Diktatorikus_uzemmodba_all_az_Orbanrezsim","timestamp":"2019. február. 07. 05:30","title":"Kis János: Diktatórikus üzemmódba áll az Orbán-rezsim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]