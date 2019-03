Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Paris Jackson azok után szólalt meg, hogy a Leaving Neverland című dokumentumfilmben két férfi azt állítja, gyerekként molesztálta őket az énekes.","shortLead":"Paris Jackson azok után szólalt meg, hogy a Leaving Neverland című dokumentumfilmben két férfi azt állítja, gyerekként...","id":"20190316_Michael_Jackson_lanya_ugy_gondolja_nem_neki_kell_megvedenie_az_apjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286fe67a-623a-42b6-a895-05126380346c","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Michael_Jackson_lanya_ugy_gondolja_nem_neki_kell_megvedenie_az_apjat","timestamp":"2019. március. 16. 08:51","title":"Michael Jackson lánya úgy gondolja, nem neki kell megvédenie az apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jön az eső és egy kisebb lehűlés. ","shortLead":"Jön az eső és egy kisebb lehűlés. ","id":"20190317_Holnaptol_megint_visszaesik_a_homerseklet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c4e540-8131-4f08-a8bf-7813dc9913c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Holnaptol_megint_visszaesik_a_homerseklet","timestamp":"2019. március. 17. 14:10","title":"Holnaptól megint visszaesik a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21462d63-6af3-4d43-9f35-defe4176a02b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A három éve elhunyt angol énekes műgyűjteménye 9,26 millió fontért kelt el a Christie's csütörtöki aukcióján. ","shortLead":"A három éve elhunyt angol énekes műgyűjteménye 9,26 millió fontért kelt el a Christie's csütörtöki aukcióján. ","id":"20190315_george_michael_arveres_mutargy_damien_hirst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21462d63-6af3-4d43-9f35-defe4176a02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a011944-1c2a-44ab-92c1-7d5dcf210f9b","keywords":null,"link":"/elet/20190315_george_michael_arveres_mutargy_damien_hirst","timestamp":"2019. március. 15. 18:46","title":"Formaldehidben lebegő galamb is volt George Michael műgyűjteményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Velencei Bizottság megváltoztatta korábbi közleményét, az új állásfoglalás szerint amennyiben az Országgyűlés elfogadja az érintett jogszabályok módosító javaslatait, az Európa Tanács alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozó szakértői testülete tárgytalannak tekinti a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvényekhez fűzött bírálatait - közölte Trócsányi László igazságügyi miniszter.","shortLead":"A Velencei Bizottság megváltoztatta korábbi közleményét, az új állásfoglalás szerint amennyiben az Országgyűlés...","id":"20190316_Trocsanyi_szerint_sikerult_leszerelni_a_Velencei_Bizottsag_biralatait_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5773f55c-f3fd-4dc3-8ca7-5a5f163fa4c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Trocsanyi_szerint_sikerult_leszerelni_a_Velencei_Bizottsag_biralatait_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyeben","timestamp":"2019. március. 16. 08:51","title":"Trócsányi szerint sikerült leszerelni a Velencei Bizottság bírálatait a közigazgatási bíróságok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8b8fa3-6205-47fc-bbaf-2b84704703fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tavaly decemberben született állatot eddig csak a gondozók láthatták.","shortLead":"A tavaly decemberben született állatot eddig csak a gondozók láthatták.","id":"20190315_berlini_allatkert_jegesmedve_medvebocs_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f8b8fa3-6205-47fc-bbaf-2b84704703fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd081f8e-b3e1-480d-8d71-faebaa95be67","keywords":null,"link":"/elet/20190315_berlini_allatkert_jegesmedve_medvebocs_bemutato","timestamp":"2019. március. 15. 19:27","title":"Bemutatták a világnak a berlini állatkert jegesmedvebocsát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó nagyokat ugrál az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzésében a várható napi csúcshőmérséklet értéke a következő két napban.","shortLead":"Jó nagyokat ugrál az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzésében a várható napi csúcshőmérséklet értéke...","id":"20190316_Vasarnap20_fok_is_lehet_hetfon_a_felenek_is_orulhetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edba9105-c228-415c-b2f1-6e86341fa3ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Vasarnap20_fok_is_lehet_hetfon_a_felenek_is_orulhetunk","timestamp":"2019. március. 16. 11:14","title":"Vasárnap 20 fok is lehet, hétfőn a felének is örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szepesi Richárd közel 3 milliárdot kapott a szállodaépítésre az államtól, de a pénz nem a Tokaj név használatára fog elmenni. ","shortLead":"Szepesi Richárd közel 3 milliárdot kapott a szállodaépítésre az államtól, de a pénz nem a Tokaj név használatára fog...","id":"20190317_Kedvezmenyesen_adtak_oda_a_Tokaj_nevet_az_allami_milliardokkal_kitomott_szallodasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a29a5f-510d-41a1-8451-863722401696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_Kedvezmenyesen_adtak_oda_a_Tokaj_nevet_az_allami_milliardokkal_kitomott_szallodasnak","timestamp":"2019. március. 17. 11:16","title":"Kedvezményesen adták oda a Tokaj nevet az állami milliárdokkal kitömött szállodásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190317_facebook_leallas_mobilszam_csereje_orosz_tudosok_ido_visszaforgatasa_delutani_alvas_vernyomas_star_wars_fogatverseny_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f41e04-ab5b-4a97-babd-d8a75a5d867b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_facebook_leallas_mobilszam_csereje_orosz_tudosok_ido_visszaforgatasa_delutani_alvas_vernyomas_star_wars_fogatverseny_jatek","timestamp":"2019. március. 17. 11:03","title":"Ez történt: annyira lebénult a Facebook, hogy már hülyeség is terjedni kezdett róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]