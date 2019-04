Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső csak nyugaton valószínű. ","shortLead":"Eső csak nyugaton valószínű. ","id":"20190401_Hidegfront_erkezik_ma_de_azert_sutni_fog_a_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec55523-32b8-4344-aaa7-f52416d2c978","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Hidegfront_erkezik_ma_de_azert_sutni_fog_a_nap","timestamp":"2019. április. 01. 05:17","title":"Hidegfront érkezik ma, de azért sütni fog a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40953c4e-934b-433e-a3b7-358dc34cb6bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szaturnusz gyűrűi között keringő miniholdakról a Cassini űrszonda által szerzett információkat először mutatta be a NASA.","shortLead":"A Szaturnusz gyűrűi között keringő miniholdakról a Cassini űrszonda által szerzett információkat először mutatta be...","id":"20190331_szaturnusz_gyurui_miniholdak_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40953c4e-934b-433e-a3b7-358dc34cb6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294e37e8-1226-4bd3-b0f1-c8a6df82cee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_szaturnusz_gyurui_miniholdak_nasa","timestamp":"2019. március. 31. 12:33","title":"Új képeket közölt a NASA a Szaturnusz gyűrűi között lakó miniholdakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook most először engedi, hogy a hírfolyamot kezelő algoritmus alapján lássák a felhasználók, miért jelennek meg bizonyos posztok a hírfolyamukban.","shortLead":"A Facebook most először engedi, hogy a hírfolyamot kezelő algoritmus alapján lássák a felhasználók, miért jelennek meg...","id":"20190401_facebook_hirfolyam_miert_latom_ezt_a_bejegyzest_atlathatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f82b4f4-6041-4f42-87ff-7f8ffe6e384c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_facebook_hirfolyam_miert_latom_ezt_a_bejegyzest_atlathatosag","timestamp":"2019. április. 01. 10:33","title":"Tett egy új funkciót a hírfolyamba a Facebook, sokan fognak rákattanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c5dcb-0ee0-4e76-ad02-7d39ab447208","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapest tökéletes helyszín egy fantasyhez – is.","shortLead":"Budapest tökéletes helyszín egy fantasyhez – is.","id":"20190401_Budapesti_helyszinektol_ajultak_el_egy_Netflixsorozat_rajongoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d6c5dcb-0ee0-4e76-ad02-7d39ab447208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40da7fa-4389-415c-b96f-5043fbd51b36","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Budapesti_helyszinektol_ajultak_el_egy_Netflixsorozat_rajongoi","timestamp":"2019. április. 01. 10:43","title":"Budapesti helyszínektől ájultak el egy Netflix-sorozat rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985b9ed4-61b6-4efe-815c-608ad7444afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra nagyon kicsi az esély, hogy egy Földnek csapódó meteor épp egy embert találjon el, de persze már erre is volt példa.","shortLead":"Arra nagyon kicsi az esély, hogy egy Földnek csapódó meteor épp egy embert találjon el, de persze már erre is volt...","id":"20190331_meteor_uruguay_san_carlos_foldet_eltalalo_meteor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=985b9ed4-61b6-4efe-815c-608ad7444afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc35dd4-fe6d-47b7-8152-366837248c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_meteor_uruguay_san_carlos_foldet_eltalalo_meteor","timestamp":"2019. március. 31. 09:03","title":"Meg fog lepődni, ha megtudja, mennyi meteor csapódik a Földnek évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milliókat akartak ellopni idős emberektől.","shortLead":"Milliókat akartak ellopni idős emberektől.","id":"20190330_Unokazos_csalokat_fogtak_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be52ef2-2f3b-4501-b399-7cae439074bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Unokazos_csalokat_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. március. 30. 18:24","title":"Unokázós csalókat fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387e914b-1c51-4e3b-a49c-4d566ff535b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fiatalt keres a rendőrség, akik kiraboltak egy nőt Újbudán.","shortLead":"Két fiatalt keres a rendőrség, akik kiraboltak egy nőt Újbudán.","id":"20190331_Ez_a_ket_fiu_par_oraja_letepte_egy_no_nyaklancat_a_Sasadi_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=387e914b-1c51-4e3b-a49c-4d566ff535b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72be312-1785-43d1-88b8-b4b8cc6c3bcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Ez_a_ket_fiu_par_oraja_letepte_egy_no_nyaklancat_a_Sasadi_uton","timestamp":"2019. március. 31. 17:10","title":"Ez a két fiú pár órája letépte egy nő nyakláncát a Sasadi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190330_Gulacsiek_nyertek_a_Bundesliga_magyar_csatajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47a192a-1336-481a-9e07-d39b5487f621","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Gulacsiek_nyertek_a_Bundesliga_magyar_csatajat","timestamp":"2019. március. 30. 20:42","title":"Gulácsiék nyerték a Bundesliga magyar csatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]