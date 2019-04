Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most emeltek vádat egy 45 éves nő ellen, aki egy szórakozóhelyen két egymást követő hajnalban lopott ugyanattól az embertől.","shortLead":"Most emeltek vádat egy 45 éves nő ellen, aki egy szórakozóhelyen két egymást követő hajnalban lopott ugyanattól...","id":"20190403_Ketszer_zsebelte_ki_ugyanazt_a_ferfit_hiba_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dfd593-dc41-455b-9e57-25c45aec65aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Ketszer_zsebelte_ki_ugyanazt_a_ferfit_hiba_volt","timestamp":"2019. április. 03. 08:56","title":"Kétszer zsebelte ki ugyanazt a férfit, hiba volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan eszközöket tettek a vonatsínekre két megyében is, melyek rövidzárlatot okoztak volna a szerelvények áramellátásában.","shortLead":"Olyan eszközöket tettek a vonatsínekre két megyében is, melyek rövidzárlatot okoztak volna a szerelvények...","id":"20190402_Brexitpartiak_keszultek_szabotazsra_a_brit_vasut_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40e97ca-00c9-4e2d-bdfd-c4e40528c71f","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Brexitpartiak_keszultek_szabotazsra_a_brit_vasut_ellen","timestamp":"2019. április. 02. 18:32","title":"Brexit-pártiak készültek szabotázsra a brit vasút ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást jelenthetnek. ","shortLead":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást...","id":"20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572f2f67-16b1-4753-8eb1-c9546a837836","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","timestamp":"2019. április. 03. 12:33","title":"Almaszedő robot állt munkába Új-Zélandon, csak úgy kapkodja le a gyümölcsöket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Újra azt kérte az amerikai NATO-nagykövet: a tagállamok fizessenek a mostaninál sokkal többet a szervezet költségvetésébe.","shortLead":"Újra azt kérte az amerikai NATO-nagykövet: a tagállamok fizessenek a mostaninál sokkal többet a szervezet...","id":"20190403_Meg_tobbet_kolthetunk_a_katonasagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48817abb-3ac8-459f-b6fa-31a68e1d27fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Meg_tobbet_kolthetunk_a_katonasagra","timestamp":"2019. április. 03. 05:19","title":"Még többet költhetünk a katonaságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffb013d-8e9c-4b51-ba04-f7c23a9b6812","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Iker példányok tűntek fel két autóból egy német utcán: modell, szín és sajnos, ami már korántsem szabályos, a rendszámuk is azonos volt.","shortLead":"Iker példányok tűntek fel két autóból egy német utcán: modell, szín és sajnos, ami már korántsem szabályos...","id":"20190404_renszam_egyformaauto_rendszamhamisitas_klon_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ffb013d-8e9c-4b51-ba04-f7c23a9b6812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55c5a25-5962-469e-b7b3-009f694a01fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_renszam_egyformaauto_rendszamhamisitas_klon_auto","timestamp":"2019. április. 04. 12:22","title":"Itt valami nagyon nincs rendben. Ennek a két autónak még a rendszáma is egyforma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az intézmények gazdálkodását vizsgálták. A problémákért az ÁSZ szerint a kórházigazgatók a felelősek.","shortLead":"Az intézmények gazdálkodását vizsgálták. A problémákért az ÁSZ szerint a kórházigazgatók a felelősek.","id":"20190403_Az_Allami_Szamvevoszek_szerint_komoly_anyagi_gondban_vannak_a_korhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439bcee7-4ca3-41f5-ae44-56a377a552fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Az_Allami_Szamvevoszek_szerint_komoly_anyagi_gondban_vannak_a_korhazak","timestamp":"2019. április. 03. 11:39","title":"441 problémát talált az Állami Számvevőszék a kórházak ellenőrzésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97d1269-c3c7-4e60-a729-ef1a9c62f6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190404_Nem_vicc_pofozobajnoksag_lehet_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b97d1269-c3c7-4e60-a729-ef1a9c62f6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfee497-7c04-4f58-929a-5c9ba003aba1","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Nem_vicc_pofozobajnoksag_lehet_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 04. 16:13","title":"Nem vicc: pofozóbajnokság lehet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pite most a keresőcég Instagram-oldalának profilképe.","shortLead":"A pite most a keresőcég Instagram-oldalának profilképe.","id":"20190403_A_Googlenek_is_megtetszett_egy_magyar_vendeglo_sutije","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5373509-111d-4356-b99a-043d592b9d82","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_A_Googlenek_is_megtetszett_egy_magyar_vendeglo_sutije","timestamp":"2019. április. 03. 14:50","title":"A Google-nek is megtetszett egy magyar vendéglő sütije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]