[{"available":true,"c_guid":"b570baf3-c67d-4867-91b6-0f1e3052fe37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 22 éves Floch Bernadett szabadidejében szenvedélyes vízimentő.\r

\r

","shortLead":"A 22 éves Floch Bernadett szabadidejében szenvedélyes vízimentő.\r

\r

","id":"20190408_Vlagbajnok_lett_rudtancban_egy_magyar_vizimento","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b570baf3-c67d-4867-91b6-0f1e3052fe37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d94aa3b-0f60-49a6-bf9b-ac8b586b2e8d","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Vlagbajnok_lett_rudtancban_egy_magyar_vizimento","timestamp":"2019. április. 08. 09:45","title":"Világbajnok lett rúdtáncban egy magyar vízimentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cbde18-6905-4af4-b8ee-be7944ac9351","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a BMW-alapokon nyugvó Alpina nemcsak 3 évtizede, hanem most is igen komoly tiszteletet érdemel.","shortLead":"Ez a BMW-alapokon nyugvó Alpina nemcsak 3 évtizede, hanem most is igen komoly tiszteletet érdemel.","id":"20190409_egy_darabka_80as_evek_elado_koranak_leggyorsabb_4_ajtos_kocsija_bmw_alpina_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6cbde18-6905-4af4-b8ee-be7944ac9351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb265385-4719-4a53-ada5-a2d50ab33bd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_egy_darabka_80as_evek_elado_koranak_leggyorsabb_4_ajtos_kocsija_bmw_alpina_tuning","timestamp":"2019. április. 09. 06:53","title":"Egy darabka 80-as évek: eladó korának leggyorsabb 4 ajtós kocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50ea73b-d03e-498f-a14a-8c5a158e4c58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cukrászda nyílik a Vámház körút 9. alatt.","shortLead":"Cukrászda nyílik a Vámház körút 9. alatt.","id":"20190409_Klapka_Gyorgy_zaloghaza_vegleg_atalakul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f50ea73b-d03e-498f-a14a-8c5a158e4c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324cf7b1-36d4-4f39-b4bc-cee72bc590ba","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Klapka_Gyorgy_zaloghaza_vegleg_atalakul","timestamp":"2019. április. 09. 09:16","title":"Klapka György zálogháza végleg átalakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","shortLead":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","id":"20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212bc029-4a39-4274-ae1e-f3375ae629ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","timestamp":"2019. április. 09. 08:19","title":"Habony Árpád Londonban épít hírügynökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db813fe6-8f6a-44e1-9226-1c20e9afa0cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amszterdamból kocsikázott el Ausztráliáig elektromos autójával egy holland férfi. Ez valószínűleg rekord. ","shortLead":"Amszterdamból kocsikázott el Ausztráliáig elektromos autójával egy holland férfi. Ez valószínűleg rekord. ","id":"20190408_elektromos_auto_volkswagen_hollandia_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db813fe6-8f6a-44e1-9226-1c20e9afa0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9568f0a-2a1b-4265-a6d3-f1d5dbe1626f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_elektromos_auto_volkswagen_hollandia_ausztralia","timestamp":"2019. április. 08. 14:36","title":"Elképesztően hosszú utat tettek meg egy villanyautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Újabb fél évre meghosszabbítják a határellenőrzést.","shortLead":"Újabb fél évre meghosszabbítják a határellenőrzést.","id":"20190407_Meg_honapokig_nehez_lesz_atjutni_Ausztriaba_Magyarorszagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870a33ed-cd03-4fb8-beed-cc277d5ac64b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Meg_honapokig_nehez_lesz_atjutni_Ausztriaba_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. április. 07. 14:35","title":"Még hónapokig nehéz lesz átjutni Ausztriába Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utca közepén gyönyörűen leaszfaltoztak kétszáz métert. A többiről valahogy elfeledkeztek, vagy nem volt rá pénz már.","shortLead":"Az utca közepén gyönyörűen leaszfaltoztak kétszáz métert. A többiről valahogy elfeledkeztek, vagy nem volt rá pénz már.","id":"20190407_Olyan_utfelujitast_sem_nagyon_csinaltak_meg_mint_egy_somogyi_faluban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fb27e-a567-434c-8869-45070a9b0cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Olyan_utfelujitast_sem_nagyon_csinaltak_meg_mint_egy_somogyi_faluban","timestamp":"2019. április. 07. 19:43","title":"Olyan útfelújítást sem nagyon csináltak még, mint egy somogyi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529e704d-eef0-42ad-8ee0-1968f329ad53","c_author":"Balla Györgyi - Balla István","category":"gazdasag","description":"Az iparkamara elnöke szerint hiába a magyar az egyik legképzettebb, legjobb munkakultúrával bíró és arányaiban is kedvező árú munkaerő a világon, a profit mindent visz. Parragh László a hvg.hu.nak adott interjújában azt mondta, ha a magyar kormány nem adott volna milliárdokat a német autógyárnak, fizetett volna Szlovákia vagy Románia. Az elnököt kérdeztük arról is, hogy mekkora a befolyása az oktatásra, kudarc volt-e a szakoktatás átalakítása, valamint a tankötelezettség felső korhatárának csökkentése.","shortLead":"Az iparkamara elnöke szerint hiába a magyar az egyik legképzettebb, legjobb munkakultúrával bíró és arányaiban is...","id":"20190408_Parragh_interju_MKIK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=529e704d-eef0-42ad-8ee0-1968f329ad53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef4a433-4777-4805-a975-bb696186f349","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Parragh_interju_MKIK","timestamp":"2019. április. 08. 06:30","title":"Parragh László: \"A BMW nem a két szép szemünkért jön ide\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]