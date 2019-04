Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c1a4340-c948-4acc-b389-deb28a99681e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már januárhoz képest is komolyan megdrágultak a zöldségek, de további áremelkedés várható. ","shortLead":"Már januárhoz képest is komolyan megdrágultak a zöldségek, de további áremelkedés várható. ","id":"20190412_Majusig_meg_tovabb_dragulhatnak_a_zoldsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c1a4340-c948-4acc-b389-deb28a99681e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3343df36-1491-4cd3-9670-0e3877c4d553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Majusig_meg_tovabb_dragulhatnak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. április. 12. 20:30","title":"Májusig még tovább drágulhatnak a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben szép lassan elkezdett csordogálni az információ a Samsung Galaxy Note10-ről, és most egy újabb hír érkezett róla.","shortLead":"Az elmúlt hetekben szép lassan elkezdett csordogálni az információ a Samsung Galaxy Note10-ről, és most egy újabb hír...","id":"20190412_samsung_galaxy_note10_okostelefon_kiszivargott_informacio_meret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367667d6-bb86-4cbf-831a-2a645bf8922b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_samsung_galaxy_note10_okostelefon_kiszivargott_informacio_meret","timestamp":"2019. április. 12. 20:03","title":"Az egyik legfontosabb dolgot már most tudjuk az idén érkező Samsung Galaxy Note10-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ebd2e1d-3ffb-4344-b70d-601bfa6cb4b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A környező települések elárasztásával fenyegetnek a Tibeti-fennsík gleccsertavai – figyelmeztetnek a kutatók a témában született eddigi legátfogóbb tanulmányban.","shortLead":"A környező települések elárasztásával fenyegetnek a Tibeti-fennsík gleccsertavai – figyelmeztetnek a kutatók a témában...","id":"20190413_tibeti_fennsik_gleccsertavak_elarasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ebd2e1d-3ffb-4344-b70d-601bfa6cb4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4429e969-5eb5-4dd7-b91d-bfcaf2a00ddd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_tibeti_fennsik_gleccsertavak_elarasztas","timestamp":"2019. április. 13. 15:03","title":"Baj lesz Tibetben, ha beindul egy jéglavina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d17f6e-d464-40c3-9a25-459580cf05e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Demeter Szilárd, a PIM új igazgatója erősebbnek bizonyult Fekete Péter államtitkárnál: az ő múzeumában lesz béremelés, a többinek csak ígérgetnek.","shortLead":"Demeter Szilárd, a PIM új igazgatója erősebbnek bizonyult Fekete Péter államtitkárnál: az ő múzeumában lesz béremelés...","id":"201915__kozgyujtemenyi_eletpalyamodell__kijarok__elvandorlas__muzealis_berek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d17f6e-d464-40c3-9a25-459580cf05e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31790a96-4fe0-4bb9-97c3-e1fa929c2176","keywords":null,"link":"/gazdasag/201915__kozgyujtemenyi_eletpalyamodell__kijarok__elvandorlas__muzealis_berek","timestamp":"2019. április. 13. 11:00","title":"Amelyik múzeum nem fekszik jól a hatalomnál, ott maradnak az elviselhetetlen bérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190414_Na_jo_most_mar_nezzuk_meg_mit_reggelizett_Nemeth_Szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a39db06-116c-44fc-ad2c-8b2502bb567d","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Na_jo_most_mar_nezzuk_meg_mit_reggelizett_Nemeth_Szilard","timestamp":"2019. április. 14. 11:04","title":"Na jó, most már nézzük meg, mit reggelizett Németh Szilárd!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f70593-98aa-4c69-b4c4-2acce9617e1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció egységes és kiszámítható párt, amely a megalakulása óta egyetlen jelentős politikai fordulatot sem tett - mondta Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke a DK európai kampánynyitó rendezvényénén.\r

","shortLead":"A Demokratikus Koalíció egységes és kiszámítható párt, amely a megalakulása óta egyetlen jelentős politikai fordulatot...","id":"20190414_Czegledy_Csaba_es_Nagy_Blanka_is_ott_volt_a_DK_kampanynyitojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f70593-98aa-4c69-b4c4-2acce9617e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedfc6e7-ea54-46c4-a38a-306202007c61","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Czegledy_Csaba_es_Nagy_Blanka_is_ott_volt_a_DK_kampanynyitojan","timestamp":"2019. április. 14. 15:23","title":"Czeglédy Csaba és Nagy Blanka is ott volt a DK kampánynyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Barka Emese az első magyar női Európa-bajnok birkózásban, Sastin Marianna bronzérmet nyert. ","shortLead":"Barka Emese az első magyar női Európa-bajnok birkózásban, Sastin Marianna bronzérmet nyert. ","id":"20190412_Aranyermes_lett_Barka_Emese_a_birkozoEbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca100fdd-082e-4cd0-a189-ed51a675c938","keywords":null,"link":"/sport/20190412_Aranyermes_lett_Barka_Emese_a_birkozoEbn","timestamp":"2019. április. 12. 18:24","title":"Aranyérmes lett Barka Emese a birkózó-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e186ec-33ae-4dab-974e-992464ab0848","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogász-közgazdász azt mondta, abban a pillanatban, amikor beindulnak a sztrájkok, bérkövetelések, gondok akadnak a munkaerővel, azonnal előtérbe kerül a Fidesz kizárása az Európai Néppártból. Szerinte Orbán a multik markában van.","shortLead":"A jogász-közgazdász azt mondta, abban a pillanatban, amikor beindulnak a sztrájkok, bérkövetelések, gondok akadnak...","id":"20190413_Rona_Peter_Magyarorszag_nem_kereszteny_orszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74e186ec-33ae-4dab-974e-992464ab0848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c73a5a-232c-415c-bc4f-4d173dfb6f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Rona_Peter_Magyarorszag_nem_kereszteny_orszag","timestamp":"2019. április. 13. 14:56","title":"Róna Péter: Magyarország nem keresztény ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]