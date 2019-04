Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb3fce5-af00-4ade-9457-b16d248f8a5f","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","timestamp":"2019. április. 15. 14:55","title":"Jön az új Madonna-album, itt egy kis ízelítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani. Az alábbi videón viszont már működés közben nézhető meg a készülék.","shortLead":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani...","id":"20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1643f5e-3a1f-4164-8fd4-b5ce867bc8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","timestamp":"2019. április. 16. 17:03","title":"Videó: megnézheti, milyen működés közben a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bogdán László jogosulatlanul használta a szolgálati Audikat, jogosulatlanul igényelt diplomata-útlevelet, és csalással is vádolták. Jelenleg is az Agrárminisztérium egyik háttérintézményében dolgozik. ","shortLead":"Bogdán László jogosulatlanul használta a szolgálati Audikat, jogosulatlanul igényelt diplomata-útlevelet, és csalással...","id":"20190416_Felfuggesztett_borontre_iteltek_Hegedus_Zsuzsa_volt_titkarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e25912b-c261-4da7-abdd-6ef5d4cd8078","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Felfuggesztett_borontre_iteltek_Hegedus_Zsuzsa_volt_titkarat","timestamp":"2019. április. 16. 17:23","title":"Felfüggesztett börtönre ítélték Hegedűs Zsuzsa volt titkárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7116c2d3-1b69-4016-adbc-1e2a8269673f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mágnesként vonzzák a turistákat a Trónok harcának forgatási helyszínei. A kérdés az, hogy a sorozat kifutása után sikerül-e fenntartani az érdeklődést. ","shortLead":"Mágnesként vonzzák a turistákat a Trónok harcának forgatási helyszínei. A kérdés az, hogy a sorozat kifutása után...","id":"20190416_Meghokkento_hogy_kik_huznak_le_komoly_penzeket_a_Tronok_harca_fanatikus_rajongoirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7116c2d3-1b69-4016-adbc-1e2a8269673f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9399d3a-7b83-46ea-aa78-c8fb5aed333d","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Meghokkento_hogy_kik_huznak_le_komoly_penzeket_a_Tronok_harca_fanatikus_rajongoirol","timestamp":"2019. április. 16. 14:22","title":"Meghökkentő, hogy kik húznak le komoly pénzeket a Trónok harca fanatikus rajongóiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet szerint rengeteg az olyan értékelés a brit Amazonon, amit vásárlás nélkül adtak le.","shortLead":"A Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet szerint rengeteg az olyan értékelés a brit Amazonon, amit vásárlás nélkül...","id":"20190416_amazon_online_vasarlas_webshop_kamu_ertekeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfd8b36-26d4-480b-a98b-e8b3d4b2539d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_amazon_online_vasarlas_webshop_kamu_ertekeles","timestamp":"2019. április. 16. 19:03","title":"Szokott online vásárolni? Vigyázzon, a brit Amazonon könnyen átverhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bejelentés váratlan. A tévés 18 év után hagyja ott a TV2-t.\r

\r

","shortLead":"A bejelentés váratlan. A tévés 18 év után hagyja ott a TV2-t.\r

\r

","id":"20190417_Azurak_Csaba_tavozik_a_TV2tol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69430a7-7ad7-460a-91d6-e835cdf40b20","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Azurak_Csaba_tavozik_a_TV2tol","timestamp":"2019. április. 17. 09:54","title":"Azurák Csaba távozik a TV2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"","category":"vilag","description":"Az elnök azt mondta, szebb lesz, mint volt. ","shortLead":"Az elnök azt mondta, szebb lesz, mint volt. ","id":"20190416_Macron_megigerte_ot_even_belul_ujjaepitenek_a_NotreDameot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1869d34-57ae-4e78-b3d6-a498ddaef65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Macron_megigerte_ot_even_belul_ujjaepitenek_a_NotreDameot","timestamp":"2019. április. 16. 20:39","title":"Macron megígérte: öt éven belül újjáépítenék a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f7eeab-a598-4cbf-831e-d60226c9cdc2","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"vilag","description":"A mostani ellenzéki tüntetés volt a legnagyobb azóta, hogy 2000 októberében megdöntötték Szlobodan Milosevics jugoszláv elnök hatalmát. A tüntetők szabad és tisztességes választást követeltek, s azt hogy az állami médiumok adjanak teret az ellenzéknek is. Miközben a parlament előtt több tízezren tüntettek, az egyik kormánypárti tévé azt mondta, 3500-an vettek részt a demonstráción, a cinizmus pedig az elnököt is elcsábította.","shortLead":"A mostani ellenzéki tüntetés volt a legnagyobb azóta, hogy 2000 októberében megdöntötték Szlobodan Milosevics jugoszláv...","id":"20190415_Raszorule_a_budapesti_kavera_Aleksandar_Vucic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12f7eeab-a598-4cbf-831e-d60226c9cdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91497891-ec48-4b8d-a0a1-e9968d47bac3","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Raszorule_a_budapesti_kavera_Aleksandar_Vucic","timestamp":"2019. április. 15. 16:16","title":"Rászorul-e a budapesti kávéra Aleksandar Vucic?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]