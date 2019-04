Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötödik adásánál jár az az új magyar podcast, amely kifejezetten technológiai hírekkel foglalkozik.","shortLead":"Ötödik adásánál jár az az új magyar podcast, amely kifejezetten technológiai hírekkel foglalkozik.","id":"20190408_podcast_orultech_technologiai_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35ed658-a820-4a92-9f4d-7cf978e5c306","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_podcast_orultech_technologiai_hirek","timestamp":"2019. április. 08. 21:03","title":"Elindult egy új teches podcast, itt meg is hallgathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem éri utol magát a cég, dacára az állami pénzesőnek.","shortLead":"Nem éri utol magát a cég, dacára az állami pénzesőnek.","id":"20190409_Olyan_csekket_kuldott_a_kukaholding_amelyet_masfel_eve_kellett_volna_befizetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae49f51-2f84-4eff-a560-068b7c47ba91","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Olyan_csekket_kuldott_a_kukaholding_amelyet_masfel_eve_kellett_volna_befizetni","timestamp":"2019. április. 09. 11:03","title":"Olyan csekket küldött a kukaholding, amelyet másfél éve kellett volna befizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének visszavágóját, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Manchester Cityt. A másik keddi mérkőzésen a Liverpool 2-0-ra verte a vendég FC Portót.","shortLead":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének...","id":"20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3fcaf6-1642-48a0-ba27-a247cb0a7433","keywords":null,"link":"/sport/20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","timestamp":"2019. április. 10. 05:13","title":"BL: Nagyot lépett a Liverpool az elődöntő felé, előnyben a Tottenham is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f533caf7-6d43-43ed-92e5-e2640c9a3a1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ellenzéki jelölt lesz minden körzetben, de a konkrét indulókban még nem állapodtak meg.","shortLead":"Egy ellenzéki jelölt lesz minden körzetben, de a konkrét indulókban még nem állapodtak meg.","id":"20190409_Kaposvaron_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f533caf7-6d43-43ed-92e5-e2640c9a3a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fb3573-fc23-4231-994d-a49047325d49","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Kaposvaron_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. április. 09. 06:07","title":"Kaposváron is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84d0e84-a218-4cde-8d4e-50f6a8b681af","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Ez a társadalom gigantikus erkölcsi hulla. De az emberek, akikből áll, még föltámadhatnak, és új életet kezdhetnek.","shortLead":"Ez a társadalom gigantikus erkölcsi hulla. De az emberek, akikből áll, még föltámadhatnak, és új életet kezdhetnek.","id":"20190408_TGM_A_valsagrol_az_ifjusagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a84d0e84-a218-4cde-8d4e-50f6a8b681af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496f592-91f9-44bc-8528-d9023d4ecf30","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_TGM_A_valsagrol_az_ifjusagnak","timestamp":"2019. április. 08. 17:30","title":"TGM: A válságról az ifjúságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7280ae-2f72-44f8-a482-51b4d0bb223a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti napilap birtokába jutott egy hangfelvétel, ami a szocialista párt kampányeligazításán készült március végén. Gyurcsány el akarja vinni a szavazóikat, miközben az MSZP az LMP-s voksokra hajt – erről beszélt többek között Tóth Bertalan pártelnök.","shortLead":"A kormánypárti napilap birtokába jutott egy hangfelvétel, ami a szocialista párt kampányeligazításán készült március...","id":"20190410_Magyar_Nemzet_Javorral_szipkazna_el_LMPs_szavazatokat_az_MSZP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f7280ae-2f72-44f8-a482-51b4d0bb223a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8365e2-2acb-4e3d-b2b3-92122374bff5","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Magyar_Nemzet_Javorral_szipkazna_el_LMPs_szavazatokat_az_MSZP","timestamp":"2019. április. 10. 13:43","title":"Magyar Nemzet: Jávorral szipkázna el LMP-s szavazatokat az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219ba5ed-345c-4052-aeae-64144d0887b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MIT fejlesztette új roboton nem képes kifogni a népszerű fajáték, vagyis a Jenga, olyan ügyesen pakolja az elemeket. ","shortLead":"Az MIT fejlesztette új roboton nem képes kifogni a népszerű fajáték, vagyis a Jenga, olyan ügyesen pakolja az elemeket. ","id":"20190408_jenga_mit_robot_gepi_tanulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=219ba5ed-345c-4052-aeae-64144d0887b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285e2969-1f1b-4591-a52a-1174f2935b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_jenga_mit_robot_gepi_tanulas","timestamp":"2019. április. 08. 17:03","title":"Megcsinálták a Jenga-bajnok robotot, mindent lát és érzékel, nem tud hibázni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763feab9-1309-4c92-9d0b-7b2101b6575c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felmérte a járóbeteg-szakrendelések várólistáinak hosszát a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség. Jelentésük szerint a legtöbbet a kardiológiai vizsgálatokra való bejutásra, a legkevesebbet a fül-orr-gégészeti és a gyermekgyógyászati ellátásra kell várni.","shortLead":"Felmérte a járóbeteg-szakrendelések várólistáinak hosszát a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség. Jelentésük...","id":"20190409_jarobeteg_szakellatas_szakrendeles_varakozasi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=763feab9-1309-4c92-9d0b-7b2101b6575c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f6bde0-284d-4507-a0e5-34f4cdc93797","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_jarobeteg_szakellatas_szakrendeles_varakozasi_ido","timestamp":"2019. április. 09. 12:31","title":"Kardiológiai szakrendelésre már 50 napnál is többet kell várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]