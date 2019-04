A paprika ugyanúgy előkerülhet fűszerként, mint zöldségként; klasszikus magyar ételekben és komoly képzelőerőről tanúskodó új fogásokban is – ahogy a sercli is többféle alakot ölthet a kenyérfagylalttól a csak formájában kenyérszerű morzsákig, de lesznek olyanok is, akik a sört is beépítik majd ételeikbe. A szervezők ezúttal is a séfek képzeletére bízták, hogyan értelmezik a közös témákat.

Ez a játék azonban csak egy szelete lesz a fesztivál kínálatának, amelyben a séfek mellett pékek, cukrászok és a street food legjobbjai is megmutatják, mitől igazán egyediek. Az összesen több mint 200 fogás között természetesen a különböző diéták szerint étkezők és ételérzékenységgel élők is bőven találnak kedvükre való ételeket.

„Azt gondolom, hogy a Gourmet Fesztivál az egyre sokasodó magyar gasztronómiai rendezvények között hasonló jelentőséggel bír, mint a Sziget a zenei fesztiválok között. Az személyes öröm számomra, hogy a Gourmet nem csak részese, hanem aktív motorja is annak a minőségi változásnak, ami az utóbbi években tapasztalható a magyar étteremkultúrában” – mondta Gerendai Károly, a fesztivál alapítója.

A Gourmet nem csak Magyarország gasztronómiai felhozatalának legjaváról ad képet, de az utóbbi években a térség legjelentősebb gasztroeseményévé is vált. Idén már nemcsak a Közép-európai régióból érkeznek vendégséfek, de Moszkvából és Szöulból is. Exkluzív, külön foglalható vacsorát ad a jelenleg legizgalmasabb osztrák séfnek tartott, saját két Michelin-csillagos éttermét irányító Konstantin Filippou.

A minden fesztivállátogató előtt nyitott gasztroszínpadon nem csak ők állnak a fesztivál vendégei elé, de Bledar Kola, a tiranai Mullixhiu étterem Nomában edződött séfje, és a burgenlandi Gut Purbach konyháját irányító, belsőségrajongó Max Stiegl is.

Részletes színpadi program itt.

Az idei év újdonsága az egyik kiemelt alapanyaghoz kapcsolódó Paprika Pop Up helyszín, ahol a fesztivál három napján három ismert séf bográcsos ételkészítését lehet testközelből végigkövetni. Pénteken az érsekcsanádi Rév Csárda mestere, Tinusz Gábor főz hagyományőrző, lobogtatva forralt dunai hallevelet, szombaton Bíró Lajos látványban könnyített, de tartalmában teljes csülökpörköltje mutatkozik be, míg vasárnap az első magyar két Michelin-csillagos étterem, az Onyx séfje, Mészáros Ádám készít velős csülkös pacalt.

Részletes program, menüsor és jegyvásárlás a itt.