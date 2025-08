Kocsis Máté bejelentette, hogy megalakul a Zebra Digitális Polgári Kör

Viszonylag gyorsan kiderült, hogy nem a Harcosok Klubja lesz a Fidesz csodafegyvere az online térben folyó kampányban, ezért Orbán Viktor tusványosi beszédében bejelentette, hogy életre hívja a Digitális Polgári Köröket, amelyekhez minden „országépítő” jelentkezését várják.

Nemcsak szerepelni, mondani is kellene valamit – mire mennek Orbánék a Digitális Pótcselekvési Programmal? Válaszok, ígéretek és kormányzás helyett „digitális honfoglalással”, „nemzeti algoritmussal” próbálkozik a Fidesz. Úgy tűnik, Orbán Viktor mesterterve az, hogy a Harcosok Klubja küzd az online térben, a Digitális Polgári Körök talán ugyanott nemzetet építenek, ő pedig az álhírek leleplezésével tematizál. De kit céloznak, mire lehet elég mindez?

A kezdeményezés mögé Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is beállt és egy Facebook-posztban bejelentette, hogy megalakítja a ZEBRA Digitális Polgári Kört. Az elnevezés a zebra-gate-ből ered, amelyet Kocsis úgy tálalt most, hogy „sokadik eszköze lett ez a szerencsétlen zebra annak a liberális GÉPEZETNEK, amelyik arra rendezkedett be, hogy hamis hírekkel hergelje a nagyérdeműt”.

Ezt követően mocskolta kicsit a kormánytól független sajtót, amely szerinte a zebrát „a liberális álhírgyártás ikonikus alakjává, állatorvosi lóvá/zebrává, az ország szenvedélybeteg-családlehallgató pojácájának és a tiszás propagandának a Mona Lisájává tette.

A Fidesz frakcióvezetője azt ígérte, „maga a Zebra fog harcolni a tiszás álhírgyárak ellen! A megálmodóiba harap majd bele, nem Orbán Viktor unokáiba. Mindenhol ott lesz, ahol a fake news jelen van: a telextől az rtl-en át a gulyáságyúig. Az álhírek elkövetőiről szóló titkok fájóbbak lesznek, mint azt ma gondolják. A Zebra a hazug MANöken és a libsi sajtó rémálma lesz. Hovatovább, rettegni fogják a Zebrát”.

A posztban azt is írja, a Zebra első támogatóit rövidesen bemutatják majd. „Kizárólag azok csatlakozását várjuk, akik rühellik az álhíreket, a liberális kettős beszédet, az indokolatlanul felhergelt csürhét, a tiszás álprofilok mögé bújtatott külföldi finanszírozókat, és a gyűlölködő, igénytelen álhírterjesztőket a közösségi médiában. Megnézzük, kik is ezek valójában, és mindenre megkapják a választ, még arra is, amire nem kérték” – tette hozzá Kocsis.