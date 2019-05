Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d8f37ed-a86a-4790-93cd-b9793bf4411c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Videók készítésére vett rá fiatal lányokat.","shortLead":"Videók készítésére vett rá fiatal lányokat.","id":"20190504_Tiz_evre_iteltek_egy_YouTubesztart_gyermekpornografia_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d8f37ed-a86a-4790-93cd-b9793bf4411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6685df62-9141-4831-9f11-b8e358f7d55c","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tiz_evre_iteltek_egy_YouTubesztart_gyermekpornografia_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 18:14","title":"Tíz évre ítéltek egy YouTube-sztárt gyermekpornográfia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Őrizetbe vett a rendőrség négy embert a szombati FTC-Újpest labdarúgó-mérkőzés előtt előállított 38 szurkoló közül, és indítványozta letartóztatásukat - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság vasárnap a honlapján.","shortLead":"Őrizetbe vett a rendőrség négy embert a szombati FTC-Újpest labdarúgó-mérkőzés előtt előállított 38 szurkoló közül, és...","id":"20190505_Negy_embert_orizetbe_vettek_az_FTCUjpest_focimeccs_elotti_verekedes_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb84f916-df2e-4c5c-ae89-4c016eeb1546","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Negy_embert_orizetbe_vettek_az_FTCUjpest_focimeccs_elotti_verekedes_miatt","timestamp":"2019. május. 05. 13:45","title":"Négy embert őrizetbe vettek az FTC-Újpest focimeccs előtti verekedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elveszített perek után is fizethet.","shortLead":"Az elveszített perek után is fizethet.","id":"20190504_Biro_Ica_tovabbi_ingatlant_is_bukhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7271a591-a4ad-46a2-8ee8-0e96adbd5c1a","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Biro_Ica_tovabbi_ingatlant_is_bukhat","timestamp":"2019. május. 04. 07:45","title":"Bíró Ica további ingatlant is bukhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a26c5c1-647d-4432-9380-2b47af1408fc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Londonban már csaknem ezren jelezték, hogy ott voksolnának. ","shortLead":"Londonban már csaknem ezren jelezték, hogy ott voksolnának. ","id":"20190504_Tizezernel_tobben_szavaznanak_kulkepviseleteken_az_EP_kepviseloire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a26c5c1-647d-4432-9380-2b47af1408fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd557b7-6d01-4a2e-baa5-bb4e27726da4","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tizezernel_tobben_szavaznanak_kulkepviseleteken_az_EP_kepviseloire","timestamp":"2019. május. 04. 13:56","title":"Tízezernél többen szavaznának külképviseleteken az EP képviselőire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8949c793-ec21-403c-b017-1e9c2577172f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly izgalmakat élhetett át a kamionos, akinek nem fogott a fék a járművében. ","shortLead":"Komoly izgalmakat élhetett át a kamionos, akinek nem fogott a fék a járművében. ","id":"20190505_kamion_veszsav_autopalya_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8949c793-ec21-403c-b017-1e9c2577172f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d89765a-0a4c-4639-b9ca-07a1009632a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_kamion_veszsav_autopalya_video","timestamp":"2019. május. 05. 16:28","title":"Működött a menekülő rámpa, füstölő kerekekkel száguldott fel rajta a kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BKV szerint balesetveszélyes volt, hogy a gyerekek a jármű elején található ablak előtti magaslaton ültek.","shortLead":"A BKV szerint balesetveszélyes volt, hogy a gyerekek a jármű elején található ablak előtti magaslaton ültek.","id":"20190504_Mar_nem_nezhetik_az_alagutat_a_vezetoablakbol_a_gyerekek_a_4es_metron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9632ebfa-d298-46c2-abc3-445d89e13f82","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Mar_nem_nezhetik_az_alagutat_a_vezetoablakbol_a_gyerekek_a_4es_metron","timestamp":"2019. május. 04. 12:53","title":"Már nem nézhetik az alagutat a vezetőablakból a gyerekek a 4-es metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891334a8-6ba6-458c-b5f8-57a905c28fda","c_author":"RTL Hírek","category":"cegauto","description":"Kukászsákokkal fedtek le jelképesen több parkolóautomatát Zuglóban a Fidesz ifjúsági szervezetének tagjai - így akarják felhívni a helyiek figyelmét arra, hogy a kerületben veszteséges a parkolás, és ezért szerintük Karácsony Gergely polgármester a felelős.","shortLead":"Kukászsákokkal fedtek le jelképesen több parkolóautomatát Zuglóban a Fidesz ifjúsági szervezetének tagjai - így akarják...","id":"20190505_A_Fidelitas_szerint_Karacsony_Gergely_a_felelos_a_zugloi_veszteseges_parkolasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=891334a8-6ba6-458c-b5f8-57a905c28fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551798f4-10d7-442f-b9ea-598681fe979f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_A_Fidelitas_szerint_Karacsony_Gergely_a_felelos_a_zugloi_veszteseges_parkolasert","timestamp":"2019. május. 05. 20:06","title":"A Fidelitas szerint Karácsony Gergely a felelős a zuglói veszteséges parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék, az esti órákban már inkább csak a Duna-Tisza közötti sávban eshet. Kezdetben az Alpokalja, illetve a Bakony csúcsain, később az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havazás is előfordulhat. Sokfelé lesz erős, a Dunántúl nyugati részén, illetve a Zemplén térségében viharos a szél, majd az esti órákra veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 2-8 fok lesz. Napközben 6-12 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék...","id":"20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7d65f-03e2-4485-9c92-98a11f1f8a88","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","timestamp":"2019. május. 05. 17:39","title":"Változatos időjárás elé nézünk, de legalább melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]