Égnek a kanadai erdők, New Yorkban fulladoznak az emberek

A városvezetés közleménye szerint elsősorban a gyermekek, illetve a légúti betegségekben szenvedőket fenyegeti a levegő minőségének romlása. A gondot az jelenti, hogy a levegőben nagyon magas a szálló por mennyisége. New York mellett az USA New Jersey, illetve New England államában is hasonló a helyzet, s Kanada Québec tartományában is magas a porkoncentráció.

Az USA északkeleti régióit a hét végén beborító füst elsősorban a Kanadában tomboló hatalmas tűzvészek eredménye. Ottawai beszámolók szerint az év eleje óta több mint 3300 tűzvész pusztított el több mint 5,6 millió hektárnyi erdőt Kanadában. Kanada a rekordot döntő 2023-as tűzvész-szezon óta súlyos tűzvészekkel küzd, két évvel ezelőtt a Québecben tomboló tüzek narancssárga köddel borították be New York városát. Akkor még rosszabb volt a helyzet New Yorkban, akkor valamennyi lakos számára ártalmas volt a levegő belélegzése.

Képünk illusztráció