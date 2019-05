Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19c708b3-205a-4ea7-9338-432a9dba0b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A betegség kezelhető, megelőzhető a legtöbb esetben.\r

\r

","shortLead":"A betegség kezelhető, megelőzhető a legtöbb esetben.\r

\r

","id":"20190508_Aranyer_a_felnott_lakossag_felet_erinti_megsem_beszelunk_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19c708b3-205a-4ea7-9338-432a9dba0b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928ca006-d618-4ccb-9a6f-7b01703dd1a1","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Aranyer_a_felnott_lakossag_felet_erinti_megsem_beszelunk_rola","timestamp":"2019. május. 08. 11:12","title":"Aranyér: a felnőtt lakosság felét érinti, mégsem beszélünk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11463c2e-f823-44a1-8fef-89f8528f8f68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mekkora követési távolságot tart városban 50-nél? 5-10 métert, vagy inkább 30-at?","shortLead":"Mekkora követési távolságot tart városban 50-nél? 5-10 métert, vagy inkább 30-at?","id":"20190508_defenziv_vezetes_autos_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11463c2e-f823-44a1-8fef-89f8528f8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbc9dd3-4d01-421b-a0e0-aa8243edc319","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_defenziv_vezetes_autos_teszt","timestamp":"2019. május. 08. 10:28","title":"Pár kérdés megmutatja, ön mennyire defenzív autóvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft továbbra sem árulta el, mikor debültál a Chromium-alapú Edge böngésző, de részleteket már bőven hallani róla.","shortLead":"A Microsoft továbbra sem árulta el, mikor debültál a Chromium-alapú Edge böngésző, de részleteket már bőven hallani...","id":"20190506_microsoft_edge_bongeszo_chromium_internet_explorer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549e6d6f-4153-48db-be8a-224bbfc43ea1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_microsoft_edge_bongeszo_chromium_internet_explorer","timestamp":"2019. május. 06. 19:03","title":"Lesz egy kapcsoló a Microsoft új böngészőjében, az Internet Explorerhez vezet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","shortLead":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","id":"20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea7a965-ae12-4401-89a2-027ad3e023ed","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","timestamp":"2019. május. 08. 06:24","title":"Most érettségizik a volt válogatott Dombi Tibor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24d973a-521b-44c0-8017-92939d0c5b71","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A vizesvödör-kihívás és a csúnya beszéd összefüggései.","shortLead":"A vizesvödör-kihívás és a csúnya beszéd összefüggései.","id":"20190508_Jobban_fog_fajni_ha_tulzasba_viszi_a_karomkodast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24d973a-521b-44c0-8017-92939d0c5b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447714db-13c4-4dc6-a9ca-ed26fda71fed","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190508_Jobban_fog_fajni_ha_tulzasba_viszi_a_karomkodast","timestamp":"2019. május. 08. 07:40","title":"Jobban fog fájni, ha túlzásba viszi a káromkodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190507_Varga_Judit_allamtitkar_Facebook_hirdetesben_panaszkodik_a_Facebookra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b945d6-73dc-4359-9c5c-3d5c818b7994","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Varga_Judit_allamtitkar_Facebook_hirdetesben_panaszkodik_a_Facebookra","timestamp":"2019. május. 07. 11:37","title":"Varga Judit államtitkár nyolc beosztottjával Facebook-hirdetésben panaszkodik a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71545806-d00a-428d-b012-bafa7aa2bc61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aláírta a megállapodást Wolfgang A. Herrmann, a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) elnöke és CEU elnök-rektora, Michael Ignatieff a két intézmény közötti együttműködésről.","shortLead":"Aláírta a megállapodást Wolfgang A. Herrmann, a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) elnöke és CEU elnök-rektora, Michael...","id":"20190507_ceu_muncheni_muszaki_egyetem_egyuttmukodesi_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71545806-d00a-428d-b012-bafa7aa2bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa94154-5cc3-483b-b1b4-230c960609aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_ceu_muncheni_muszaki_egyetem_egyuttmukodesi_megallapodas","timestamp":"2019. május. 07. 15:15","title":"Megállapodott a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két újságírót azután börtönözték be, hogy a rohingja népirtásról riportot készítettek. \r

","shortLead":"A két újságírót azután börtönözték be, hogy a rohingja népirtásról riportot készítettek. \r

","id":"20190507_500_nap_borton_utan_szabadult_ki_a_Reuters_ket_ujsagiroja_Mianmarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86e6c77-8efb-44e0-b538-05722d98eec5","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_500_nap_borton_utan_szabadult_ki_a_Reuters_ket_ujsagiroja_Mianmarban","timestamp":"2019. május. 07. 13:00","title":"500 nap börtön után szabadult ki a Reuters két újságírója Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]