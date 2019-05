Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akadhat meg a nyerő széria.","shortLead":"Nem akadhat meg a nyerő széria.","id":"20190508_Meszaros_Lorinc_tarol_az_informatikai_piacon_is_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cca8d33-4c7c-4d63-b56d-b69e4b442b1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Meszaros_Lorinc_tarol_az_informatikai_piacon_is_","timestamp":"2019. május. 08. 11:02","title":"Mészáros Lőrinc tarol az informatikai piacon is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb81a986-2846-4c0d-af57-bb4690c2fe02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárták az útszakaszt Mány térségében, senki nem sérült meg.\r

\r

","shortLead":"Lezárták az útszakaszt Mány térségében, senki nem sérült meg.\r

\r

","id":"20190507_Kigyulladt_egy_kisteherauto_az_M1esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb81a986-2846-4c0d-af57-bb4690c2fe02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbb10e3-70e7-47c7-bb72-12c820d7ad2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_Kigyulladt_egy_kisteherauto_az_M1esen","timestamp":"2019. május. 07. 18:27","title":"Kigyulladt egy kisteherautó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fc9a06-f5d6-40c0-89a3-43aff070b38e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Adam Sky egy ismerősén akart segíteni, amikor a tragikus baleset történt.","shortLead":"Adam Sky egy ismerősén akart segíteni, amikor a tragikus baleset történt.","id":"20190506_Atesett_egy_uvegajton_es_elverzett_a_vilaghiru_DJ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71fc9a06-f5d6-40c0-89a3-43aff070b38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb33e58-a0af-466d-85b6-84688d4214c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Atesett_egy_uvegajton_es_elverzett_a_vilaghiru_DJ","timestamp":"2019. május. 06. 17:31","title":"Átesett egy üvegajtón és elvérzett a világhírű DJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c708b3-205a-4ea7-9338-432a9dba0b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A betegség kezelhető, megelőzhető a legtöbb esetben.\r

\r

","shortLead":"A betegség kezelhető, megelőzhető a legtöbb esetben.\r

\r

","id":"20190508_Aranyer_a_felnott_lakossag_felet_erinti_megsem_beszelunk_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19c708b3-205a-4ea7-9338-432a9dba0b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928ca006-d618-4ccb-9a6f-7b01703dd1a1","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Aranyer_a_felnott_lakossag_felet_erinti_megsem_beszelunk_rola","timestamp":"2019. május. 08. 11:12","title":"Aranyér: a felnőtt lakosság felét érinti, mégsem beszélünk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce159458-98d3-4f77-baab-168d3635d812","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálé egyik legizgalmasabb installációja egy \"halálhajó\" lesz, amelynek fedélzetéről 700 menedékkérő veszett a tengerbe 2015-ben a líbiai partoknál.","shortLead":"Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálé egyik legizgalmasabb installációja egy \"halálhajó\" lesz, amelynek fedélzetéről...","id":"20190507_Egy_migransokkal_elsullyedt_halalhajot_is_kiallitanak_Velenceben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce159458-98d3-4f77-baab-168d3635d812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659d270c-caf4-4977-b45b-8a1d52900ebb","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Egy_migransokkal_elsullyedt_halalhajot_is_kiallitanak_Velenceben","timestamp":"2019. május. 07. 09:38","title":"Egy migránsokkal elsüllyedt halálhajót is kiállítanak Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán. ","shortLead":"Nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán. ","id":"20190508_Leallt_az_OTP_netbankja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9cd339-8ccb-4fbd-818a-887716bb3050","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Leallt_az_OTP_netbankja","timestamp":"2019. május. 08. 10:21","title":"Leállt az OTP netbankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupa izgalom ez a hét.","shortLead":"Csupa izgalom ez a hét.","id":"20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d2a03a-3168-4d74-943c-f74154524f58","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","timestamp":"2019. május. 08. 10:33","title":"Amy Schumer ebben a körben is megelőzte Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00dfc7c-03bf-464d-81a1-3c5d3805250c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A görögdinnyével és a fehér paprikával is gyakran csalnak a kereskedők.","shortLead":"A görögdinnyével és a fehér paprikával is gyakran csalnak a kereskedők.","id":"20190508_kereskedo_termelo_nagybani_piac_magyar_import_foldieper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00dfc7c-03bf-464d-81a1-3c5d3805250c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448d3eb7-66cf-414b-9c86-a51823989285","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_kereskedo_termelo_nagybani_piac_magyar_import_foldieper","timestamp":"2019. május. 08. 07:31","title":"Nem csak az eperrel vágják át a piacozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]