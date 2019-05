Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b3b6d7b-5596-4913-9085-089e277d5b76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentley Flying Spurban, a márka csúcsmodelljében, azt ígérik, olyan lesz a kárpitozás, amilyet még nem láttunk. ","shortLead":"A Bentley Flying Spurban, a márka csúcsmodelljében, azt ígérik, olyan lesz a kárpitozás, amilyet még nem láttunk. ","id":"20190521_Bentley_Flyning_Spur_karpit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b3b6d7b-5596-4913-9085-089e277d5b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741b1bb-1dba-451d-b146-059466402e11","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Bentley_Flyning_Spur_karpit","timestamp":"2019. május. 21. 18:26","title":"Az arisztokrata autóknál mindig van feljebb, 3D-s kárpittal jön az új Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","shortLead":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","id":"20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0d3187-dca7-494e-8d4f-18335ad3544e","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","timestamp":"2019. május. 22. 05:50","title":"Először nyert arab nyelvű könyv Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686bf052-1943-4b0b-9ff1-7a8261973463","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több száz új Skoda és félszáz Audi érkezett a rendőrségi állományba.","shortLead":"Több száz új Skoda és félszáz Audi érkezett a rendőrségi állományba.","id":"20190521_rendorauto_beszerzes_500_darab_audi_skoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686bf052-1943-4b0b-9ff1-7a8261973463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e6e4b0-390f-4e4c-acf2-ebc631cda6b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_rendorauto_beszerzes_500_darab_audi_skoda","timestamp":"2019. május. 21. 17:15","title":"4 milliárd forintért 500 új autót kapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Huawei eszközeivel rendelkező magyarok is aggódva figyelték a hétfői híreket. Pánikra azonban nincs ok, a telefonok most is ugyanúgy működnek, mint eddig, senkit nem ért hátrány a Google döntése miatt. ","shortLead":"A Huawei eszközeivel rendelkező magyarok is aggódva figyelték a hétfői híreket. Pánikra azonban nincs ok, a telefonok...","id":"20190521_huawei_google_android_operacios_rendszer_gmail_play_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacffb6d-610a-4d5e-aa7a-b0703808bac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_google_android_operacios_rendszer_gmail_play_store","timestamp":"2019. május. 21. 11:38","title":"Megnyugodhat: a Huawei telefonjai most is ugyanúgy működnek, mint tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b148ee-de82-4307-9167-faed40e493ff","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190521_Marabu_FekNyuz_Becsi_sar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2b148ee-de82-4307-9167-faed40e493ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11626fd0-dd7e-4739-b67f-fa6ae5152204","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Marabu_FekNyuz_Becsi_sar","timestamp":"2019. május. 21. 18:20","title":"Marabu FékNyúz: Bécsi sár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén új mérföldkövet jelentettek be a mesterséges élet létrehozásában: egy baktérium teljes örökítőanyagát szintetikusra cserélték cambridge-i kutatók, ráadásul az egész élővilágban egységes genetikai kódon is változtattak. Azt azonban már kevesen tudják, hogy a példátlan eredmény eléréséhez egy olyan baktériumot használtak, amelyet az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában fejlesztett ki Pósfai György és kutatócsoportja.","shortLead":"Május közepén új mérföldkövet jelentettek be a mesterséges élet létrehozásában: egy baktérium teljes örökítőanyagát...","id":"20190522_szeged_bakterium_mesterseges_eloleny_syn61","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0395395c-fce2-4bab-af10-abaa0ae2bff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_szeged_bakterium_mesterseges_eloleny_syn61","timestamp":"2019. május. 22. 11:33","title":"Szegedi baktérium segítségével alkották meg a világ első mesterséges élőlényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Volodimir Zelenszkij maga is tévésztár volt, tehát volt kollégáit hozta be a politikába.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij maga is tévésztár volt, tehát volt kollégáit hozta be a politikába.","id":"20190522_ukran_elnok_teves_kollegai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552dc818-4f03-4fa4-8309-ad84723faae0","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_ukran_elnok_teves_kollegai","timestamp":"2019. május. 22. 19:17","title":"Tévés személyiségekkel töltötte fel hivatalát az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az még nem derült ki, hogy mire és mennyit költenének.","shortLead":"Az még nem derült ki, hogy mire és mennyit költenének.","id":"20190523_Ujabb_ertekes_festmeny_megvasarlasara_keszul_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecadc80-83bd-435e-9729-b25134b31e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Ujabb_ertekes_festmeny_megvasarlasara_keszul_az_allam","timestamp":"2019. május. 23. 09:58","title":"Újabb értékes festmény megvásárlására készül az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]