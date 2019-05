Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen nők alkotják a társadalmon belüli legboldogabb alcsoportot – írta a The Guardian Paul Dolant, a Londoni Gazdasági Egyetem viselkedéstudományi professzorát idézve.","shortLead":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen...","id":"20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401762d4-fc1a-4e87-8cd8-d0d0dfa97c63","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","timestamp":"2019. május. 25. 16:43","title":"Az egyedülálló, gyermektelen nők a legboldogabbak - állítja egy boldogságszakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jason Momoa nem bujkál, sok helyen látták már Budapesten.","shortLead":"Jason Momoa nem bujkál, sok helyen látták már Budapesten.","id":"20190526_Budapesten_csinaltatott_uj_tetovalast_Jason_Momoa_es_imadja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c380f74-136e-4c3d-95ad-abe7191a5b99","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Budapesten_csinaltatott_uj_tetovalast_Jason_Momoa_es_imadja","timestamp":"2019. május. 26. 18:26","title":"Budapesten csináltatott új tetoválást Jason Momoa, és imádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed636973-a08e-4dd0-bc58-b7cc980261e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A PS-Spolu nyerhette a szlovákiai európai parlamenti választást. A Denník N-hez eljutott adatok szerint a koalíció a szavazatok 20,1 százalékát szerezte meg.","shortLead":"A PS-Spolu nyerhette a szlovákiai európai parlamenti választást. A Denník N-hez eljutott adatok szerint a koalíció...","id":"20190526_szlovakia_ep_valasztas_2019_most_hid_mkp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed636973-a08e-4dd0-bc58-b7cc980261e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dbe1dd-b826-4390-9a62-e0021c5b0544","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_szlovakia_ep_valasztas_2019_most_hid_mkp","timestamp":"2019. május. 26. 12:33","title":"Szlovákia: bejutási küszöbön billeg az MKP, gyengén szerepelt a Most-Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlan a Wizz Air légitársaság szombat reggeli Frankfurt-Budapest járatának utasaival szemben tanúsított bánásmód - közölte a miniszterelnökség. ","shortLead":"Elfogadhatatlan a Wizz Air légitársaság szombat reggeli Frankfurt-Budapest járatának utasaival szemben tanúsított...","id":"20190525_A_miniszterelnokseg_szerint_felhaborito_a_Wizz_Air_gyakorlata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf9ba8e-3bae-4d5f-afbd-fc6966284756","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_A_miniszterelnokseg_szerint_felhaborito_a_Wizz_Air_gyakorlata","timestamp":"2019. május. 25. 18:54","title":"A miniszterelnökség szerint felháborító a Wizz Air gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12040698-b91c-4111-bada-e07ba3f44992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 41,74 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.","shortLead":"Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 41,74 százaléka...","id":"20190526_EPvalasztas_este_reszveteli_arany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12040698-b91c-4111-bada-e07ba3f44992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aff8d2-00e0-4041-a2c8-40659e81610c","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_EPvalasztas_este_reszveteli_arany","timestamp":"2019. május. 26. 18:59","title":"EP-választás: este fél hétkor 41,74 százalékos a részvételi arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak, Will Smith pedig nem akar Robin Williams lenni – és egészen elviselhető kékben. Pedig nem látszott annak előzetesen. Ha már muszáj remake-elni egy Disney-rajzfilmet, csakis úgy érdemes, ahogy Guy Ritchie csinálta. Kritika.","shortLead":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak...","id":"20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df61ca4d-669d-427a-9b12-11b4b594a107","keywords":null,"link":"/kultura/20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","timestamp":"2019. május. 25. 20:00","title":"Ennél kedvesebben nem lehetett volna újragondolni az Aladdint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2006 óta nem volt olyan mélyen a Vlagyimir Putyin orosz államfő iráni bizalom szintje, mint most: az állami VCIOM közvélemény-kutató szerint a bizalmi index jelenleg 31,7 ponton áll, míg januárban ez a szám még 33,4 százalék volt. ","shortLead":"2006 óta nem volt olyan mélyen a Vlagyimir Putyin orosz államfő iráni bizalom szintje, mint most: az állami VCIOM...","id":"20190525_12_eves_melypontra_esett_a_Putyin_iranti_bizalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59b6cb4-5a3f-4a19-aeaa-a1bb6dc987aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_12_eves_melypontra_esett_a_Putyin_iranti_bizalom","timestamp":"2019. május. 25. 18:15","title":"12 éves mélypontra esett a Putyin iránti bizalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A túlzsúfoltság miatt gyakoriak a lázadások a brazil börtönökben.","shortLead":"A túlzsúfoltság miatt gyakoriak a lázadások a brazil börtönökben.","id":"20190527_Meghalt_15_rab_egy_brazil_bortonben_kitort_zavargas_soran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3541f6-8454-4611-b573-cec32f27bc49","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Meghalt_15_rab_egy_brazil_bortonben_kitort_zavargas_soran","timestamp":"2019. május. 27. 05:25","title":"Meghalt 15 rab egy brazil börtönben kitört zavargás során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]