Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7feab6c3-a7a2-4777-9b69-ec0f7650b28d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szabadverseny ellen hatna, ha Bige László cégei bezárnának, véli a szakember. Ettől pedig drágább lehet a műtrágya.","shortLead":"A szabadverseny ellen hatna, ha Bige László cégei bezárnának, véli a szakember. Ettől pedig drágább lehet a műtrágya.","id":"20190619_bige_laszlo_rasko_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7feab6c3-a7a2-4777-9b69-ec0f7650b28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcd0fb1-31a2-49b1-92b9-529f3da5747a","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_bige_laszlo_rasko_gyorgy","timestamp":"2019. június. 19. 14:58","title":"A Bige-birodalom bedőlése a gazdáknak is sokba kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Hableány-tragédiáról a rendőrség. A hatóság még nem kapta meg a szakértői szakvéleményeket. A Hableány szemléje 26 órán át tartott. A három még hiányzó áldozatot addig keresik, amíg reális esély van a megtalálásukra. A jelenleg is zajló keresési művelet a BRFK történetének eddigi legnagyobbja a Dunán.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Hableány-tragédiáról a rendőrség. A hatóság még nem kapta meg a szakértői szakvéleményeket...","id":"20190618_Hableanytragedia_a_rendorseg_sajtotajekoztatot_tart_kovesse_velunk_eloben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb2ad7-7198-4552-8233-7997dfba470b","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Hableanytragedia_a_rendorseg_sajtotajekoztatot_tart_kovesse_velunk_eloben","timestamp":"2019. június. 18. 14:06","title":"26 órán át tartott a Hableány rendőrségi szemléje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5882e763-590f-4c70-90f6-7161f5139fbb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nem zárja ki, hogy Dmitro Timcsuk gyilkosság áldozata lett. ","shortLead":"A rendőrség nem zárja ki, hogy Dmitro Timcsuk gyilkosság áldozata lett. ","id":"20190619_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_ukran_parlamenti_kepviselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5882e763-590f-4c70-90f6-7161f5139fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4713f0ff-a58a-4cd7-820f-2ace239924a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_ukran_parlamenti_kepviselot","timestamp":"2019. június. 19. 14:50","title":"Felesége szerint fejbe lőtte magát egy ukrán parlamenti képviselő, a rendőrség kételkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte szerencséje van, mert a magyar emberek többsége gyáva. ","shortLead":"Szerinte szerencséje van, mert a magyar emberek többsége gyáva. ","id":"20190619_Ambrus_Attila_borton_kritikak_rablas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b477137-be06-4474-a3df-a3f45b8aa781","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Ambrus_Attila_borton_kritikak_rablas","timestamp":"2019. június. 19. 12:17","title":"Ambrus Attila: Azoknak, akikre ráfogtam a fegyvert, életük végéig rossz emléke lesz rólam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A macskafajták nemcsak külsejükben, de viselkedésükben is különböznek egymástól, a Helsinki Egyetem új kutatása szerint a jellegzetes viselkedések fele örökölhető.","shortLead":"A macskafajták nemcsak külsejükben, de viselkedésükben is különböznek egymástól, a Helsinki Egyetem új kutatása szerint...","id":"20190619_macskak_jellemvonasai_oroklodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b905ca-1e51-44ef-80e6-0b709cf5b5e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_macskak_jellemvonasai_oroklodes","timestamp":"2019. június. 19. 14:03","title":"Végre egy kutatás a macskákról: jellemvonásaik fele öröklés által megy tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik ügyvéd szerint több embert meg lehetett volna menteni a dunai hajóbalesetben.","shortLead":"Az egyik ügyvéd szerint több embert meg lehetett volna menteni a dunai hajóbalesetben.","id":"20190618_Segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_is_felelhet_a_Viking_Sigyn_ukran_hajoskapitanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b22f3c-03d6-4a18-a85c-4a166fd444b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_is_felelhet_a_Viking_Sigyn_ukran_hajoskapitanya","timestamp":"2019. június. 18. 11:27","title":"Segítségnyújtás elmulasztása miatt is felelhet a Viking Sigyn ukrán kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe06762-4236-4d42-9277-edae0dd675aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre csökken a korszerűtlen energetikai besorolású lakások száma a piacon, de nagyon lassan nő a korszerűek száma.



","shortLead":"Egyre csökken a korszerűtlen energetikai besorolású lakások száma a piacon, de nagyon lassan nő a korszerűek száma.



","id":"20190619_Csigalassusaggal_no_a_korszeru_lakasok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fe06762-4236-4d42-9277-edae0dd675aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb05fc5e-dbe0-467c-9e6c-34f104c0e352","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Csigalassusaggal_no_a_korszeru_lakasok_szama","timestamp":"2019. június. 19. 08:33","title":"Csigalassúsággal nő a korszerű lakások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy négy vádlottját.","shortLead":"Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös...","id":"20190620_halalkamion_jogeros_itelet_birosag_vadlottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bcd7ec-c548-43bd-ae2b-f86fe9b382c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_halalkamion_jogeros_itelet_birosag_vadlottak","timestamp":"2019. június. 20. 09:31","title":"Jogerős: életfogytiglant kapott a halálkamion-ügy négy vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]