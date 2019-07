A győri püspök tavaly és idén is indoklás nélkül távolította el egy-egy győri katolikus iskola vezetőjét, ráadásul mindkét iskola élére egy teljesen ismeretlen igazgatót hozott jóval kisebb településekről. A szülők és a diákok most nem hagyják annyiban a dolgot, és több fronton tiltakoznak a döntés ellen. Kérdés, hogy mi lesz az erőfitogtatás vége, a törvény ugyanis a püspöki gyakorlatot védi akkor is, ha az méltatlan.

Légi felvételek tanúsága szerint valamivel több, mint hétszáz fő tiltakozott Veres András győri püspök döntése ellen vasárnap a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, vagy ahogyan a helyiek hívják, az Apor előtt.

A tiltakozást az váltotta ki, hogy az idei tanévzáró ünnepség után, június 25-én a megyéspüspök bekérette az Apor igazgatóját, Kiss Zoltánt, majd a váratlan raporton közölte vele, hogy ötéves igazgatói ciklusának lejártával augusztustól nem hosszabbítja meg a megbízatását.

Mivel az intézmény fenntartója az egyház, a győri megyéspüspök eljárása jogszerű volt, ám döntését hatalmas felháborodás fogadta az iskolában, a tiltakozás élére a Szülői Munkaközösség állt - ők múlt pénteken tiltakozó levelet és 902 aláírással petíciót juttattak el a püsköknek, amelyben Kiss Zoltán (a képen alább) leváltását, és annak méltatlan körülményeit kifogásolják.

A szülők felháborodtak például azon, hogy mivel a váltás az évzárók után történt, a most leköszönő Kiss Zoltánnak esélye sem volt, hogy a több mint 25 évet felölelő tanári, igazgatóhelyettesi, majd igazgatói munkáját követően elbúcsúzzon a közösségtől, amelyért dolgozott. Emellett a szülők nem tudnak olyan okról, amely indokolta volna, hogy meg kelljen válni a jelenlegi igazgatótól, akinek a vezetésével elégedettek voltak - mondta a hvg.hu-nak Kránitzné Ikker Ildikó, az Apor Szülői Munkaközösségének vezetője.

Kiss Zoltán a Szülői Munkaközösséghez eljuttatott levelében azt írta, hogy a püspök a következővel indokolta a döntését: “egy zárt rendszer az intézményünk, ahol nem tudja megvalósítani elképzeléseit, úgy ahogyan azokat szeretné.”

Az igazgató a SZEMlélek keresztény hírportálnak adott interjúban azt mondta, tudomásul vette, de nem érti a döntést. Az igazgató arról is beszélt, hogy az új püspök érkezése óta folyamatosak voltak az ellenőrzések az iskolában, de komoly hibákat egyik vizsgálat sem tárt fel. Kiss Zoltán tanárként az intézményben maradhat, a mellé álló iskolai közösségről pedig azt mondta, “egy vezető annál nagyobb kitüntetést aligha kaphat, amivel most én szembesülök”. Emellett megjegyezte azt is:

Azt gondolom, hogy őszinte, korrekt kommunikációra lenne szükség, ez most hiányzik a püspök részéről.

Veres András püspök indoklása ugyanis több kérdést felvet, például hogy ebben az összefüggésben mit jelent az, hogy az Apor egy “zárt rendszer”, és egész pontosan milyen célokat nem tudott megvalósítani a püspök, illetve hol akadályozta ebben Kiss Zoltán személye. A döntéssel kapcsolatos kérdéseinket pénteken elküldtük Veres András püspöknek, aki a cikk megjelenéséig nem válaszolt. Pedig történt a győri egyházmegyében más érdekesség is.

Veres András győri megyéspüspök

A közel 1300 gyereket ellátó, óvodát, általános iskolát, művészeti iskolát és gimnáziumot is magába foglaló intézménykomplexum új igazgatója Váradi József, a csornai Széchenyi István Általános Iskola igazgatója lesz, akit a győri iskola közössége nem ismer, sem a személyét, sem a terveit, sem azt, miért alkalmasabb a poszt betöltésére, mint Kiss. Ráadásul úgy érkezik ilyen körülmények között az iskolába, hogy az Apor az 26 éves fennállása során mindig a közösségen, azaz a tanári karon belülről “kapott” igazgatót.

Azonnal befenyít a püspökség Az igazgatóval szolidarítást vállaló vasárnapi eseményen felszólalt az iskola alapításában aktívan részt vevő Benkovich Ferenc plébános, aki azóta is részese az iskola életének, jelenleg mint az iskolaközpont püspöki biztosa. Benkovich Ferenc a jelenlegi pápától idézett: „Fáradhatatlanul keressük azt, ahol a szívek laknak, azzal a törékeny, de elpusztíthatatlan bizonyossággal, hogy az igazság érvényesül.” A Győri Egyházmegye honlapján hétfőn az alábbi nyilatkozat jelent meg: "Az alábbiakban közöljük Benkovich Ferenc plébános, püspöki biztos nyilatkozatát a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban történő személyi változással kapcsolatban. Az Apor Vilmos Iskolaközponttal kapcsolatban a korábbi igazgató megbízásának lejárta után kialakult helyzetben elfogadom Veres András megyéspüspök egyházkormányzati intézkedésének a törvényességét, és nem vonom kétségbe a megyéspüspök jó szándékát a döntéssel kapcsolatban. A továbbiakban elhatárolom magam a döntéssel szembeni ellentétes megnyilatkozásoktól. Minden további szervezkedést szükségtelennek és az Egyház egysége elleni megnyilvánulásnak tartok. Kérem, hogy a továbbiakban minden érintett működjön együtt az új igazgatóval. Győr, 2019. július 8. Benkovich Ferenc

plébános, püspöki biztos"

Nem ez az első ilyen méltatlan igazgatóváltás

Az eset pikantériája, hogy hasonló körülmények között vált meg Veres a másik hozzá tartozó győri katolikus iskola, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium igazgatójától is 2018 nyarán, szintén az évzárót követően.

A két eset annyiban eltér egymástól, hogy a volt prohászkás igazgató, Németh József pap, vagyis Veres püspök nem csak igazgatóként, de egyházi személyként is a felettese. Viszont Németh korábban a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója is volt, tehát nagy tapasztalattal rendelkező, magas minőséget képviselő pedagógus, nyilatkozta a hvg.hu-nak egy neve elhallgatását kérő egykori prohászkás alkalmazott. Németh helyére Nagy Csaba került, aki azelőtt a Komárom-Esztergom megyei, alig kétezer fős község, Császár általános iskolájának igazgatója volt - és ugyanígy ismeretlen, külsős emberként került a győri katolikus iskola élére, mint most nagy eséllyel Váradi az Aporba.

Az igazgató cseréjét a Prohászkában később több személyi változtatás követte, elküldték az iskolai titkárt és a gazdasági vezetőt is. Utóbbi része a folyamatnak, amellyel a püspökség átszervezte az egyházi fenntartású iskolák gazdasági irányítását. Az Apor már korábban túlesett azon a karcsúsításon, amelynek keretében a gazdasági irodát megszüntették, és a feladatok egy részét a fenntartó, tehát a győri egyházmegye látja el - ennek ellenére a beázó tető javíttatása elhúzódó huzavona után ezen a nyáron indult csak el, más szükséges karbantartási munkálatok, például a tisztasági meszelés pedig a nunciusnak írt levél szerint elmaradtak.

2018-ban a prohászkás diákok szülei is próbáltak tiltakozni a püspöknél, ami nem hatotta meg Veres Andrást, most viszont kissé nagyobb darázsfészekbe nyúlt, az aporos közösség ugyanis egyelőre nem adja magát könnyen. Az elszánt szülők a püspök megkeresése mellett pénteken bővebb tájékoztató anyagot küldtek Michael August Blume SVD, alessanói címzetes érsek Ferenc pápa magyarországi nunciusának, emellett írtak Erdő Péter hercegpírmás, esztergomi érseknek, továbbá értesítették a kialakult helyzetről Borkai Zsolt győri polgármestert is.

Közösség vs. törvényi lehetőségek

A hangsúly ebben az esetben a közösségen van, a rendszerváltást követően a semmiből létrehozott Apor ugyanis a részben alulról szerveződő projektek iskolapéldája. Amikor 1993-ban elindult a tanítás, a szülők jókora hányada úgy sétált az iskola falai között, hogy azok építésében az elmúlt három év során ők maguk is részt vettek: vagy anyagi támogatással, vagy a legkülönbözőbb önkéntes munkákkal, amely a téglapakolástól az osztálytermek indulás előtti, végső kitakarításáig sokféle módon megvalósult.

Mostanra pedig már azok a második generációs aporosok is megjelentek az iskolában (illetve az óvodában), akiknek a szülei itt végeztek.

A szoros és jól működő viszony az intézmény vezetése és a szülők között a kezdetektől fennáll, az iskolát nemcsak a gyerekek, de a szülők is magukénak érzik, mondja Kránitzné Ikker Ildikó. Természetesen tisztában vannak vele, teszi hozzá, hogy a püspöknek nincsen a szülők felé tájékoztatási kötelezettsége, viszont az igazgatóváltás körülményei aggodalommal töltik el őket.

Ezt támadásnak érzem az iskola ellen

mondja.

A püspökhöz eljuttatott levélben hangsúlyozzák, hogy miközben messzemenőkig elégedettek az iskolával (amely a legjobb középiskolák listáján évről évre előkerül) és a pedagógusok - köztük Kiss Zoltán - munkájával, nem tudnak semmit a Veres András által kiválasztott személy pályázatáról. “Sőt arról sem kaptunk tájékoztatást, hogy egyáltalán pályázat lett kiírva az iskola igazgatói posztjára.“ Ez utóbbit persze a püspök háríthatja azzal, hogy az egyházi fenntartású köznevelési intézmények esetében rugalmasabb törvény mentesíti a fenntartót, azaz "a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást" (Nkt. 31.§(2) (d).

Hogyan gyakorolja a hatalmát napjainkban egy katolikus vezető?

Az eset egyik kulcskérdése az, hogy a római katolikus egyház szigorúan hierarchikus viszonyain belül - vagy azok ellenére -, hogyan bánik egy katolikus püspök a beosztottaival. Vagy akár a hozzá tartozó iskola diákjaival és szülői közösségének képviselőivel.

A másik, hogy az intézményvezetés minőségét és a hiteles értékrendet mennyire rendeli alá az esetleges központosítási törekvéseinek.

A szülők számára aggasztó pont az is, hogy “nem érezzük méltányos eljárásnak Igazgató Úrral szemben, hogy ilyen váratlanul, érdemeinek elismerése nélkül, megalázó módon kapta meg a felmondását.

Úgy gondoljuk, a mi közösségünkben ez nem elfogadható út, mód és módszer egy embertársunkkal szemben!

Kránitzné Ikker Ildikó szerint a szülők azért íratták a gyerekeiket az Aporba, mert ott szerintük “a megfelelő értékrendet közvetítik nekik” - amit most veszélyeztetve látnak.