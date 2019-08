Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"585f35d3-9619-4984-9605-3dacc5738283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sikerült megteremteni a jobb élet lehetőségét a két hároméves kislánynak.","shortLead":"Sikerült megteremteni a jobb élet lehetőségét a két hároméves kislánynak.","id":"20190802_Magyar_orvoscsapat_fejjuknel_osszenott_bangladesi_sziami_ikrek_szetvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=585f35d3-9619-4984-9605-3dacc5738283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0955788-df24-42e8-800a-4a3c0a2a75ca","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Magyar_orvoscsapat_fejjuknel_osszenott_bangladesi_sziami_ikrek_szetvalasztas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 07:40","title":"Sikeresen szétválasztotta a magyar orvoscsapat a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7ddd83-384b-4988-b2c5-e7920e50c857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak ártott a KESMA, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány létrehozása, állítja egy Európai Bizottság megbízásából dolgozó intézet.","shortLead":"Csak ártott a KESMA, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány létrehozása, állítja egy Európai Bizottság megbízásából...","id":"20190801_Europai_Bizottsag_A_fideszes_mediagolem_veszelyt_jelent_a_sajtoszabadsagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ddd83-384b-4988-b2c5-e7920e50c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d02fcf-172a-4138-8778-c093e246cfab","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Europai_Bizottsag_A_fideszes_mediagolem_veszelyt_jelent_a_sajtoszabadsagra","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:06","title":"Európai Bizottság: A fideszes médiagólem veszélyt jelent a sajtószabadságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött egy vizsgálóbírói szakértői vizsgálat arról, hogy milyen rossz állapotban volt a tavaly augusztusban összeomlott genovai viadukt.","shortLead":"Kijött egy vizsgálóbírói szakértői vizsgálat arról, hogy milyen rossz állapotban volt a tavaly augusztusban összeomlott...","id":"20190802_genovai_hid_morandi_hid_rozsda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c10e89c-911f-401f-acf5-cc7a42d09852","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_genovai_hid_morandi_hid_rozsda","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:32","title":"Genovai katasztrófa: a híd kábeleit megette a rozsda a baleset előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa2b88d-56a2-43bc-9c49-7616df3d2875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok is megdöbbentek a ritka rendellenességen.","shortLead":"Az orvosok is megdöbbentek a ritka rendellenességen.","id":"20190801_Fajt_egy_indiai_kisfiu_allkapcsa_aztan_talaltak_benne_526_fogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aa2b88d-56a2-43bc-9c49-7616df3d2875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1867930-f860-4b80-a564-5f10b26b7e9a","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Fajt_egy_indiai_kisfiu_allkapcsa_aztan_talaltak_benne_526_fogat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:23","title":"Fájt egy indiai kisfiú állkapcsa, aztán találtak benne 526 fogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg iratot kellene beszereznie a vizsgálathoz. 