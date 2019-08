Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d4ce96e-2d7c-4387-86e5-4bcac24e4dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi bejelentette hazájában a Black Shark 2 Prót, korábbi gamer telefonjának kissé felturbózott változatát.","shortLead":"A Xiaomi bejelentette hazájában a Black Shark 2 Prót, korábbi gamer telefonjának kissé felturbózott változatát.","id":"20190731_xiaomi_black_shark_2_pro_snapdragon_855_plus_lapkakeszlettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4ce96e-2d7c-4387-86e5-4bcac24e4dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bc3f30-0d68-4b54-a8f1-16afc3845117","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_xiaomi_black_shark_2_pro_snapdragon_855_plus_lapkakeszlettel","timestamp":"2019. július. 31. 13:03","title":"Itt a Xiaomi ütős telefonjának még erősebb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","shortLead":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","id":"20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a382a9c5-82db-4ae7-8859-aad9d8775836","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","timestamp":"2019. július. 31. 20:55","title":"Fertőző májgyulladásban betegedtek meg többen egy szabolcsi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","shortLead":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","id":"20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602d8b02-549d-4a2f-bf56-5d41d1db83a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","timestamp":"2019. július. 30. 13:05","title":"Az oroszok 38 százaléka meglenne Putyin nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság ismét elrendelte Jurij C. letartóztatását, az óvadék most nem került szóba. ","shortLead":"A bíróság ismét elrendelte Jurij C. letartóztatását, az óvadék most nem került szóba. ","id":"20190731_Bilincsben_es_vezetoszaron_hoztak_az_ukran_hajoskapitanyt_a_birosagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e48238a-d64d-484e-83d7-3c52950eee37","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Bilincsben_es_vezetoszaron_hoztak_az_ukran_hajoskapitanyt_a_birosagra","timestamp":"2019. július. 31. 11:12","title":"Bilincsben és vezetőszáron hozták az ukrán hajóskapitányt a bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8cc15-4178-4d3e-a423-fa8c67f0bc87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megfulladhat a műanyagszemétben az UNESCO világörökség részét képező dél-csendes-óceáni Henderson-sziget, ahol 6 tonna műanyaghulladékot gyűjtöttek össze tudományos szakemberek két hét alatt. A rosszabbik, hogy vannak darabok, amiket képtelenség eltakarítani, az állatok pedig lenyelik.","shortLead":"Megfulladhat a műanyagszemétben az UNESCO világörökség részét képező dél-csendes-óceáni Henderson-sziget, ahol 6 tonna...","id":"20190730_muanyag_szemet_palack_csendes_ocean_sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a8cc15-4178-4d3e-a423-fa8c67f0bc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d585305-eb2c-4ab6-a434-cbfdae58bda6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_muanyag_szemet_palack_csendes_ocean_sziget","timestamp":"2019. július. 30. 20:03","title":"6 tonna műanyagot szedtek össze egy lakatlan szigeten a Csendes-óceánon, de nem ez a legszomorúbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Heti három ilyen járattal számolhatnak az utasok.","shortLead":"Heti három ilyen járattal számolhatnak az utasok.","id":"20190731_Kozvetlen_jaratot_indit_Budapest_es_Szoul_kozott_a_LOT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722bb861-2566-40bc-86ec-ebf20bfd5464","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Kozvetlen_jaratot_indit_Budapest_es_Szoul_kozott_a_LOT","timestamp":"2019. július. 31. 08:37","title":"Közvetlen járatot indít Budapest és Szöul között a LOT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nancy Goodman Brinker egykori szövetségesként írt Magyarországról. ","shortLead":"Nancy Goodman Brinker egykori szövetségesként írt Magyarországról. ","id":"20190731_Visszaszolt_Kovacs_Zoltan_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a11411-c72e-4c73-9efe-3e7eac243363","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Visszaszolt_Kovacs_Zoltan_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovetnek","timestamp":"2019. július. 31. 08:43","title":"Visszaüzent Kovács Zoltán a volt budapesti amerikai nagykövetnek, aki kétes hírűnek nevezte a magyar államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5422541a-4929-438a-9e79-33d1e0299f57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 2017 óta fennálló szoftverhiba miatt 149 óránként újra kell indítani az Airbus egyes A350-eseit. Egy újabb vizsgálat azonban úgy tartja, ez nem elég a probléma rendezéséhez.","shortLead":"Egy 2017 óta fennálló szoftverhiba miatt 149 óránként újra kell indítani az Airbus egyes A350-eseit. Egy újabb...","id":"20190731_szoftverhiba_ujrainditas_airbus_a350_repulogep_utasszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5422541a-4929-438a-9e79-33d1e0299f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0b1b06-a995-4cf9-beda-c9e4ec28867b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_szoftverhiba_ujrainditas_airbus_a350_repulogep_utasszallito","timestamp":"2019. július. 31. 09:33","title":"Nagyobb gond van az Airbus egyes gépeivel, mint sejtették, nem elég őket újraindítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]