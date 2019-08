Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e358e39a-6b26-4384-bf72-ee9f57328266","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190818_Ashley_Cole_visszavonul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e358e39a-6b26-4384-bf72-ee9f57328266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb223240-4a99-4b3e-bdf9-641bf39128ba","keywords":null,"link":"/sport/20190818_Ashley_Cole_visszavonul","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:09","title":"Ashley Cole visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5180697-5740-4729-add1-cedd6813d00f","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"A kormányfő évről évre megpróbál ideológiai keretet adni rombolásának. A Nyugat-ellenesség a magyar politika legrosszabb hagyományait követi.","shortLead":"A kormányfő évről évre megpróbál ideológiai keretet adni rombolásának. A Nyugat-ellenesség a magyar politika...","id":"201933__illiberalizmus__kereszteny_szabadsag__mintakovetes__a_kezemet_nezzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5180697-5740-4729-add1-cedd6813d00f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b87c55e-565a-4924-986b-22339428b539","keywords":null,"link":"/itthon/201933__illiberalizmus__kereszteny_szabadsag__mintakovetes__a_kezemet_nezzek","timestamp":"2019. augusztus. 17. 07:00","title":"Orbán Viktor is alig talál szavakat arra, amit az alkotmányos jogállammal művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ec91a-4a5f-482d-90aa-489fc44ee167","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány engedélyt ad az Open Arms nevű spanyol civil hajónak, hogy kikössön a partjainál.","shortLead":"A spanyol kormány engedélyt ad az Open Arms nevű spanyol civil hajónak, hogy kikössön a partjainál.","id":"20190818_Spanyolorszag_engedelyezi_az_Open_Arms_kikoteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373ec91a-4a5f-482d-90aa-489fc44ee167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a41002d-3d98-4caa-8603-9af10a510aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Spanyolorszag_engedelyezi_az_Open_Arms_kikoteset","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:20","title":"Spanyolország engedélyezi az Open Arms kikötését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előre eltervezték a bulldog kínzását.","shortLead":"Előre eltervezték a bulldog kínzását.","id":"20190817_allatkinzas_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442a9e9e-e47c-4ebd-a8db-a42cc03d506a","keywords":null,"link":"/elet/20190817_allatkinzas_kutya","timestamp":"2019. augusztus. 17. 10:54","title":"Egy kutya brutális megölése miatt ítéltek börtönre egy magyar párt Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501dcb06-ccd7-4bf8-a4d9-9769c03e11c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megbokrosodtak a lovak a szajoli fogathajtó versenyen.","shortLead":"Megbokrosodtak a lovak a szajoli fogathajtó versenyen.","id":"20190818_Lovasszeker_hajtott_a_nezok_koze_Szajolon_tobben_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=501dcb06-ccd7-4bf8-a4d9-9769c03e11c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a374dc-3c95-428f-9075-9f8f565eea3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_Lovasszeker_hajtott_a_nezok_koze_Szajolon_tobben_megserultek","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:43","title":"Három gyerek is van a szajoli lovasbaleset sérültjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a5426-2cac-418f-84a0-4b2c7b6b6022","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 22-én hajnalban történt az eset.","shortLead":"Június 22-én hajnalban történt az eset.","id":"20190818_Penztarcat_lopott_a_gyori_vasutallomason_segitsen_a_Rendorsegnek_megtalalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410a5426-2cac-418f-84a0-4b2c7b6b6022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2906a7-f04e-474a-aca4-e6697a7650dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_Penztarcat_lopott_a_gyori_vasutallomason_segitsen_a_Rendorsegnek_megtalalni","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:00","title":"Pénztárcát lopott a győri vasútállomáson, segítsen a rendőrségnek megtalálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca77b733-c06c-443a-ae24-e31848519b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ontológiai jellegű vita látszik kibontakozni Tatabányán.","shortLead":"Ontológiai jellegű vita látszik kibontakozni Tatabányán.","id":"20190817_Sztrajkolhatnake_a_fogorvosok_ugy_hogy_nem_is_sztrajkolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca77b733-c06c-443a-ae24-e31848519b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2dc4c5-2aba-427d-8a88-fd7a6e4d8931","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Sztrajkolhatnake_a_fogorvosok_ugy_hogy_nem_is_sztrajkolnak","timestamp":"2019. augusztus. 17. 20:39","title":"Sztrájkolhatnak-e a fogorvosok úgy, hogy nem is sztrájkolnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21532740-c8c6-406d-bf90-e951816c0c18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190818_villam_eszaki_sarkkor_facebook_torles_windows_10_defender_velemenyek_nokia_3310_samsung_galaxy_s10_szferikus_aberracio_problemaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21532740-c8c6-406d-bf90-e951816c0c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157c9965-2027-443e-a4a1-366d30355182","keywords":null,"link":"/tudomany/20190818_villam_eszaki_sarkkor_facebook_torles_windows_10_defender_velemenyek_nokia_3310_samsung_galaxy_s10_szferikus_aberracio_problemaja","timestamp":"2019. augusztus. 18. 12:03","title":"Ez történt: megmérték, mennyit ér a Windows beépített, ingyenes vírusvédelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]