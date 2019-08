Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kis pénz, kis foci – tartja a mondás, ami csak azért elcsépelt, mert legtöbbször igaz. Például az okostelefonok piacán is. Éppen ezért vettük elő a 300-350 ezer forintos telefonok butított kiadásait, hogy kiderüljön, mit kap az, aki az összeg felét-harmadát tudja fordítani a vásárlásra.","shortLead":"Kis pénz, kis foci – tartja a mondás, ami csak azért elcsépelt, mert legtöbbször igaz. Például az okostelefonok piacán...","id":"20190819_olcso_telefonok_samsung_galaxy_s10e_huawei_p30_lite_honor_20_lite_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9debb50-fa11-4a1b-bb9d-fb511a0cbeb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190819_olcso_telefonok_samsung_galaxy_s10e_huawei_p30_lite_honor_20_lite_teszt_velemeny","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:00","title":"Megéri olcsóbb telefont venni? Kipróbáltuk a jóárasított, “lite” verziós mobilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7314c62-d304-4437-96af-6959b0533a18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatvédő fociultrák vonultak volna a balotaszállási állatkínzó tanyájához, de a rendőrség nem engedte őket oda. Nem adják fel. ","shortLead":"Állatvédő fociultrák vonultak volna a balotaszállási állatkínzó tanyájához, de a rendőrség nem engedte őket oda. Nem...","id":"20190819_Rendorok_kellett_megvedjek_a_balotaszallasi_kutyakinzot_a_bosszualloktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7314c62-d304-4437-96af-6959b0533a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18766e44-010d-4bb3-a343-015ddf3866ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Rendorok_kellett_megvedjek_a_balotaszallasi_kutyakinzot_a_bosszualloktol","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:19","title":"Rendőrök kellett megvédjék a balotaszállási kutyakínzót a bosszúállóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A dunai panoráma elég jelentősen dob az ingatlanok árán, állapítja meg az ingatlan.com elemzése.\r

\r

","shortLead":"A dunai panoráma elég jelentősen dob az ingatlanok árán, állapítja meg az ingatlan.com elemzése.\r

\r

","id":"20190819_Ha_sajat_lakasbol_nezne_a_tuzijatekot_szazmillios_kiadasa_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4a3c3a-e488-436f-abf1-6ee54e8ae27e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190819_Ha_sajat_lakasbol_nezne_a_tuzijatekot_szazmillios_kiadasa_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:32","title":"Ha saját lakásból nézné a tűzijátékot, százmilliós kiadása lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54a210c-9bbd-43ac-97fd-65ec74e62924","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg elektromos meghajtású autókat összeszerelő üzemet létesítenek a területen.","shortLead":"Elvileg elektromos meghajtású autókat összeszerelő üzemet létesítenek a területen.","id":"20190819_Kinai_kezbe_kerulhet_a_matyasfoldi_Ikarus_park","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a54a210c-9bbd-43ac-97fd-65ec74e62924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335e6c8-0fc7-411e-bc33-ba1ac37b8bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_Kinai_kezbe_kerulhet_a_matyasfoldi_Ikarus_park","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:35","title":"Kínai kézbe kerülhet a mátyásföldi Ikarus park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kijelentette, nagyon tiszteli alelnökét.\r

\r

","shortLead":"Kijelentette, nagyon tiszteli alelnökét.\r

\r

","id":"20190819_Trump_alelnokevel_Mike_Penceszel_indul_ujra_2020ban_a_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb44c68-5577-4db4-9db4-3bed09ec3ef5","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Trump_alelnokevel_Mike_Penceszel_indul_ujra_2020ban_a_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:54","title":"Trump alelnökével, Mike Pence-szel indul újra 2020-ban a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034c19c-81ed-4cf9-9632-36dd95878dac","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Már a szemetes is úgy tudja, csúsztatni, hazudni, sunnyogni szükséges.\r

\r

","shortLead":"Már a szemetes is úgy tudja, csúsztatni, hazudni, sunnyogni szükséges.\r

\r

","id":"20190819_Gyarmathy_Eva_Mit_akar_az_egesz_orszag_igy_mukodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7034c19c-81ed-4cf9-9632-36dd95878dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e881a5-30bf-4cda-8ed1-4bb78bb01eca","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Gyarmathy_Eva_Mit_akar_az_egesz_orszag_igy_mukodik","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:25","title":"Gyarmathy Éva: „Mit akar, az egész ország így működik!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tűz ütött ki egy társasház 9. emeletén, az érintett nőt a járőrök hozták ki a lakásából.\r

\r

","shortLead":"Tűz ütött ki egy társasház 9. emeletén, az érintett nőt a járőrök hozták ki a lakásából.\r

\r

","id":"20190819_Eletet_mentettek_Csepelen_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0a50d9-dfbe-4c57-bcd4-e72b74c200de","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Eletet_mentettek_Csepelen_a_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 19. 11:06","title":"Életet mentettek Csepelen a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0351084d-9aca-43ea-bc8e-3b6867d2b169","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy komolyzenei fesztivál, ami legkisebb településeket is megcélozza, humorral, lazasággal próbál új korosztályokat megszólítani – lezárult a Zempléni Fesztivál.\r

","shortLead":"Egy komolyzenei fesztivál, ami legkisebb településeket is megcélozza, humorral, lazasággal próbál új korosztályokat...","id":"20190820_Komolyzene_konnyeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0351084d-9aca-43ea-bc8e-3b6867d2b169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c873c0-ee7f-4f12-b5d7-32dc6f20ffc4","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Komolyzene_konnyeden","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:35","title":"Komolyzene könnyedén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]