[{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek szebbnek látják az egészségügy helyzetét, de még az ő szemükben is ez a legfőbb probléma.","shortLead":"A fideszesek szebbnek látják az egészségügy helyzetét, de még az ő szemükben is ez a legfőbb probléma.","id":"20190918_fidesz_ellenzek_szavazo_egeszsegugy_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc67910-695d-4784-91dc-1f8cd5cc1fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_fidesz_ellenzek_szavazo_egeszsegugy_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:34","title":"Budapesten az egészségügyi ellátás színvonala a legzavaróbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128347f-c74f-42fb-935e-c67c6c142bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatgyűjtési botrányba került csapat már szinte konspirál, a Baross utcai kampányközpontjukban nem mernek fontos dolgokról beszélni.","shortLead":"Az adatgyűjtési botrányba került csapat már szinte konspirál, a Baross utcai kampányközpontjukban nem mernek fontos...","id":"20190918_Piko_nyomozas_adatgyujtes_botrany_jozsefvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0128347f-c74f-42fb-935e-c67c6c142bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4560e3a3-728f-4109-9196-ab2c7f430976","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Piko_nyomozas_adatgyujtes_botrany_jozsefvaros","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:40","title":"Pikó: Belassult a nyomozás, valaki rálépett a fékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699488af-79c7-4a14-9ca7-251975a94619","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Matteo Renzi kilép a Demokrata Pártból (PD), de megígérte, hogy kívülről támogatni fogja az új frakciója a kormányt.","shortLead":"Matteo Renzi kilép a Demokrata Pártból (PD), de megígérte, hogy kívülről támogatni fogja az új frakciója a kormányt.","id":"20190917_matteo_renzi_volt_miniszterelnok_demokrata_part_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=699488af-79c7-4a14-9ca7-251975a94619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb27b6c-4412-4828-9707-2cc801f3e7de","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_matteo_renzi_volt_miniszterelnok_demokrata_part_olaszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:47","title":"Otthagyja az új olasz kormánypártot a volt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1ca868-3010-4bf7-9b37-1781c55cf190","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azoknak kínálja új Music HD zenei streaming szolgáltatását az Amazon, akiknek nemcsak a zenei tartalom, hanem a hangminőség is fontos.","shortLead":"Azoknak kínálja új Music HD zenei streaming szolgáltatását az Amazon, akiknek nemcsak a zenei tartalom, hanem...","id":"20190918_amazon_music_hd_streaming_hd_zene_zenelejatszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e1ca868-3010-4bf7-9b37-1781c55cf190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1608e85-42a1-4b8a-93b9-fe5a15324ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_amazon_music_hd_streaming_hd_zene_zenelejatszas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:03","title":"Mostantól 50 millió dal streamelhető CD-minőségben az Amazontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai nő döntött rekordot a hétvégén: Sarah Thomas az első ember, aki megállás nélkül négyszer átúszta a La Manche csatornát. ","shortLead":"Egy amerikai nő döntött rekordot a hétvégén: Sarah Thomas az első ember, aki megállás nélkül négyszer átúszta a La...","id":"20190917_Legyozte_a_mellrakot_majd_atuszta_a_La_Manche_csatornat_negyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a06431-d0c4-4ad0-a337-beacbe212a2e","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Legyozte_a_mellrakot_majd_atuszta_a_La_Manche_csatornat_negyszer","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:28","title":"Legyőzte a mellrákot, majd átúszta a La Manche csatornát – négyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Archie nagyon jól viselkedett a szemtanúk szerint.","shortLead":"Archie nagyon jól viselkedett a szemtanúk szerint.","id":"20190918_Tul_van_az_elso_kocsmazason_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_negyhonapos_fia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a3c5d6-6267-4ce8-b819-ee054387c6e1","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Tul_van_az_elso_kocsmazason_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_negyhonapos_fia","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:12","title":"Túl van az első kocsmázáson Harry herceg és Meghan Markle négy hónapos fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nyugat-európai kereslet felviheti az árakat.","shortLead":"A nyugat-európai kereslet felviheti az árakat.","id":"20190918_Dragulhat_a_magyar_kukorica","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6f7c07-3d07-42ca-97cc-3664bcb58614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Dragulhat_a_magyar_kukorica","timestamp":"2019. szeptember. 18. 05:13","title":"Drágulhat a magyar kukorica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09a5f4f-88fd-4031-9fe2-12c227c20af6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Könnyű szuverenistának lenni mások határaival – szólt vissza az olasz külügyminiszter a magyar kormánynak.","shortLead":"Könnyű szuverenistának lenni mások határaival – szólt vissza az olasz külügyminiszter a magyar kormánynak.","id":"20190917_luigi_di_maio_szijjarto_peter_olaszorszag_migracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f09a5f4f-88fd-4031-9fe2-12c227c20af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00196533-5c2a-4d1e-abbc-2b4a54abcdee","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_luigi_di_maio_szijjarto_peter_olaszorszag_migracio","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:50","title":"Di Maio: A magyar kormány közönye miatt él Olaszország migrációs vészhelyzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]