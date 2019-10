Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01c68c34-0f4b-4a03-825e-8c1217d155d9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem véletlenül nevezik a Monty Python csoportot a komédia Beatlesének: fél évszázada indult aktív pályafutásuk csak néhány évig tartott, de örökre megváltoztatták a humor világát, s a viszály sem kerülte el őket.","shortLead":"Nem véletlenül nevezik a Monty Python csoportot a komédia Beatlesének: fél évszázada indult aktív pályafutásuk csak...","id":"201940__monty_python__50_ev__amerikai_mentoov__hatos_fogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c68c34-0f4b-4a03-825e-8c1217d155d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32875159-4903-421f-bf20-067b9b42cbae","keywords":null,"link":"/360/201940__monty_python__50_ev__amerikai_mentoov__hatos_fogat","timestamp":"2019. október. 05. 16:00","title":"Ötven éve zsibbaszt és nevettet a Monty Python","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d162cd98-1ef8-4fe5-83f0-647ea04228a8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Próbára teheti Tunézia jogrendszerét, ha az elnökválasztás mai második fordulóját Nabíl Karui médiamágnás nyeri meg, aki jelenleg börtönben ül.","shortLead":"Próbára teheti Tunézia jogrendszerét, ha az elnökválasztás mai második fordulóját Nabíl Karui médiamágnás nyeri meg...","id":"201940_nabil_karui_tunezia_bortonbe_zart_elnokjeloltje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d162cd98-1ef8-4fe5-83f0-647ea04228a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24be9f7c-ed93-4d72-9b9d-f30238664f05","keywords":null,"link":"/360/201940_nabil_karui_tunezia_bortonbe_zart_elnokjeloltje","timestamp":"2019. október. 06. 09:00","title":"Példátlan, ami a tunéziai elnökválasztás döntőjében történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"HVG","category":"360","description":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség, hogy beteljesüljön az államfő vállalása. A magyar faállományra mindenesetre ráférne a beavatkozás. ","shortLead":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség...","id":"201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1959362-501b-4f39-9c87-d81e4d147b70","keywords":null,"link":"/360/201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","timestamp":"2019. október. 06. 14:30","title":"Hajdú-Bihar megyényi erdőt telepítene Áder, most még messze vagyunk ettől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","shortLead":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","id":"20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185bb6b5-8c1a-4e19-bdd4-0d435f6bd2b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","timestamp":"2019. október. 06. 19:15","title":"Ötezer éves nagyváros romjaira bukkantak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból. Elkezdték hát nyomni a dudát.","shortLead":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból...","id":"20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5792dd-57f5-40a5-a143-a486193b0149","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","timestamp":"2019. október. 06. 12:54","title":"Ilyen az, amikor medvebocsok elfoglalják az autódat, és irtózatos zajt csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75","c_author":"HVG","category":"360","description":"A sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság nagy sikereként ünnepelni túlzás lenne, de a vasút összeszemetelésének megelőzésére tipikus japán megoldás az esernyőmegosztás. ","shortLead":"A sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság nagy sikereként ünnepelni túlzás lenne, de a vasút...","id":"201940_ernyomegosztas_japanban_osszeszedettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bd8956-4a52-4dbd-9b73-f7bd4aec0210","keywords":null,"link":"/360/201940_ernyomegosztas_japanban_osszeszedettseg","timestamp":"2019. október. 07. 11:00","title":"Praktikus japán ötlet az automata, melyből fillérekért lehet esernyőt bérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről az észak-koreai főtárgyaló beszélt Stockholmban.","shortLead":"Erről az észak-koreai főtárgyaló beszélt Stockholmban.","id":"20191005_Nuklearis_leszereles_megszakadtak_az_eszakkoreaiamerikai_megbeszelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ca3728-3d02-4edb-bc60-889351a5ec08","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Nuklearis_leszereles_megszakadtak_az_eszakkoreaiamerikai_megbeszelesek","timestamp":"2019. október. 05. 20:10","title":"Nukleáris leszerelés: megszakadtak az észak-koreai-amerikai megbeszélések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb, hogy megpróbáljuk megérteni a mögöttes okokat. Erre tesz kísérletet A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája című könyv Fülöp Éva és Kővágó Pál szerkesztésében. A nemrég az Oriold és Társai Kiadó gondozásában megjelent kötet Magyarországon hiánypótló, hiszen magyar nyelven mutatja be a kollektív áldozattudat legjelentősebb szociálpszichológiai kutatásait az elmúlt másfél évtizedből, és betekintést nyújt az ezzel kapcsolatos hazai kutatásokba is. Kővágó Pál pszichológussal beszélgettünk. ","shortLead":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb...","id":"20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67b566d-a043-4f80-8af1-799b8def636a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","timestamp":"2019. október. 06. 20:15","title":"Amiben mi, magyarok igazán profik vagyunk: az áldozatszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]