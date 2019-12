ez már bizony több, mint egy fél focicsapat.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A független intézmények kezdenek magukhoz térni – mondta Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"A független intézmények kezdenek magukhoz térni – mondta Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója...","id":"20191221_Az_Amnesty_a_Fulkeben_Latszanak_a_repedesek_a_NERen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a4a01d-ecb6-444e-a351-96e4755b670e","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Az_Amnesty_a_Fulkeben_Latszanak_a_repedesek_a_NERen","timestamp":"2019. december. 21. 11:00","title":"Az Amnesty a Fülkében: Látszanak a repedések a NER-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vérző nőt szállítottak kórházba a mentők szombaton hajnalban Budapesten, akiről az orvosok megállapították, hogy nemrég szült vagy elvetélt.","shortLead":"Vérző nőt szállítottak kórházba a mentők szombaton hajnalban Budapesten, akiről az orvosok megállapították, hogy nemrég...","id":"20191221_Ruhaszsakban_talaltak_meg_a_rendorok_egy_thaifoldi_no_25_hetes_magzatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4baefc-bd3c-4304-ac29-ee70adca4f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Ruhaszsakban_talaltak_meg_a_rendorok_egy_thaifoldi_no_25_hetes_magzatat","timestamp":"2019. december. 21. 21:09","title":"Ruhászsákban találták meg a rendőrök egy thaiföldi nő 25 hetes magzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21df62c-d3d6-463a-8b35-bd4c53960f7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HungaroControl szerint egyes karácsonyi lézerfények megzavarhatják a pilótákat, ezért nagy körültekintéssel szabad elhelyezni azokat. A légi közlekedés veszélyeztetéséért három évet is kaphat valaki.","shortLead":"A HungaroControl szerint egyes karácsonyi lézerfények megzavarhatják a pilótákat, ezért nagy körültekintéssel szabad...","id":"20191220_lezerfeny_karacsonyi_dekoracio_vilagitas_hungarocontrol_vilagitas_pilotak_megzavaras_legi_kozlekedes_veszelyeztetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e21df62c-d3d6-463a-8b35-bd4c53960f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2980d54-7d72-48fb-9f44-e03aae47f7ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_lezerfeny_karacsonyi_dekoracio_vilagitas_hungarocontrol_vilagitas_pilotak_megzavaras_legi_kozlekedes_veszelyeztetese","timestamp":"2019. december. 20. 16:03","title":"A házát is feldíszíti karácsonykor? Ha nem vigyáz, katasztrófát okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bd2947-3904-480b-a588-fc30d26c2975","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A legendás japán játékfejlesztő, Hideo Kodzsima újdonságát az is szeretné kipróbálni, akinek nincs konzolja. Ezért is kapta a Death Stranding az idei HVGame-díjat.","shortLead":"A legendás japán játékfejlesztő, Hideo Kodzsima újdonságát az is szeretné kipróbálni, akinek nincs konzolja. Ezért is...","id":"20191221_hvgame_az_ev_jateka_2019_legjobb_videojatekai_death_stranding_kodzsima_star_wars_jedi_fallen_order_sekiro_shadows_die_twice","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4bd2947-3904-480b-a588-fc30d26c2975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138f0c84-ba19-42cd-ae22-2f8c65ac1810","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_hvgame_az_ev_jateka_2019_legjobb_videojatekai_death_stranding_kodzsima_star_wars_jedi_fallen_order_sekiro_shadows_die_twice","timestamp":"2019. december. 21. 20:00","title":"Nehéz jobbat találni az év legfurcsább játékánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2154fcea-43d3-45c6-8ce5-a6f4a7b8f409","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes útlezárás van érvényben a 74106-os úton.","shortLead":"Teljes útlezárás van érvényben a 74106-os úton.","id":"20191220_Fanak_csapodott_egy_auto_Zalaegerszegnel_ketten_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2154fcea-43d3-45c6-8ce5-a6f4a7b8f409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd6a146-1cfc-4b60-9fb7-a1b00c21993e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_Fanak_csapodott_egy_auto_Zalaegerszegnel_ketten_meghaltak","timestamp":"2019. december. 20. 17:51","title":"Fának csapódott egy autó Zalaegerszegnél, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ez az első kemény csapás ellenük.","shortLead":"Nem ez az első kemény csapás ellenük.","id":"20191220_google_birsag_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6024a7ed-26eb-4b6a-9ac4-7a5a9bc68726","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_google_birsag_franciaorszag","timestamp":"2019. december. 20. 13:14","title":"150 millió eurós gigabírságot kapott a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szombati számsorsolás után kiderült, hogy egy Joker telitalálatos szelvény van az ötös lottón.","shortLead":"A szombati számsorsolás után kiderült, hogy egy Joker telitalálatos szelvény van az ötös lottón.","id":"20191221_Otos_lotto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c6607e-032f-48f9-9634-8f51d39ff89c","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Otos_lotto","timestamp":"2019. december. 21. 19:59","title":"Kihúzták az ötös lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdba267d-56a7-492c-bcc2-8c11e10e05d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A péntek éjszakai baleset után szombat hajnalban újabb balesetek történtek az M5-ös autópályán, az egyikben, Táborfalva közelében egy ember meghalt. Mindkét baleset miatt torlódás alakult ki.","shortLead":"A péntek éjszakai baleset után szombat hajnalban újabb balesetek történtek az M5-ös autópályán, az egyikben, Táborfalva...","id":"20191221_Ujabb_balesetek_az_M5os_autopalyan_egy_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdba267d-56a7-492c-bcc2-8c11e10e05d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3706a7a-b7ed-421f-bff5-d58e1586118e","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Ujabb_balesetek_az_M5os_autopalyan_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. december. 21. 08:06","title":"Újabb balesetek az M5-ös autópályán, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]