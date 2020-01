Harry herceg és Meghan Markle elszakadási tervének egyik fontos eleme, hogy az idejüket egy részét ezentúl Kanadában szeretnék tölteni, miközben azért megtartanák a nagy-britanniai rezidenciájukat is. A királyi családról való leválásuk már így is rengeteg egyeztetést követel – már az nem volt egyszerű, hogy megszerezzék a királynő jóváhagyását –, de most azzal kell szembenézniük, hogy a kanadai letelepülésükhöz is szükség lesz némi egyeztetésre.

Erre utal Justin Trudeau kanadai miniszterelnök megjegyzése, miszerint a kormánya egészen mostanáig még nem mérlegelte, mit is jelent, hogy a Sussex család Kanadába költözik, és előrevetítette, hogy sok mindent át kell majd beszélniük.

Trudeau azt mondta, hogy a kanadaiak többsége támogatja ugyan Harryék letelepedését, de figyelmeztetett arra, hogy ennek a költségeit is meg kell vizsgálniuk. Arra a kérdésre, hogy a védett személyeknek számító Sussexék biztonságának a költségeit a kanadai adófizetők állják-e, Trudeau kitérő választ adott, és annyit mondott, hogy erről zajlanak még a tárgyalások.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: