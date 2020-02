Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d832cf4-28ae-417f-b7f6-fecc14dff64b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az élete során 300 ember meggyilkoló \"Popeye\" gyomorrákban szenvedett.","shortLead":"Az élete során 300 ember meggyilkoló \"Popeye\" gyomorrákban szenvedett.","id":"20200206_Meghalt_Pablo_Escobar_leghirhedtebb_bergyilkosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d832cf4-28ae-417f-b7f6-fecc14dff64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0fd32e-d761-4c2d-8f5f-bccdc3f98cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Meghalt_Pablo_Escobar_leghirhedtebb_bergyilkosa","timestamp":"2020. február. 06. 21:16","title":"Meghalt Pablo Escobar leghírhedtebb bérgyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2adccd3-dfbc-4286-b7e6-e3b3b3092b73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utcán engedték el a betolakodót.","shortLead":"Az utcán engedték el a betolakodót.","id":"20200207_roka_london_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2adccd3-dfbc-4286-b7e6-e3b3b3092b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa7822b-023a-48b1-90c9-5aa41823c37c","keywords":null,"link":"/elet/20200207_roka_london_parlament","timestamp":"2020. február. 07. 10:26","title":"Róka járt a brit parlamentben, oda is kakált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú, vörös riasztás van érvényben.","shortLead":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú...","id":"20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa4962d-472b-4178-851a-9a4487ebc03f","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","timestamp":"2020. február. 05. 21:32","title":"A horvátoknál is gondot okoz a vihar, 270 kilométer per órás szelet mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christina Koch alig töltött kevesebb napot a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, mint az amerikai rekorder Scott Kelly. Kazahsztánban ért Földet két társával.","shortLead":"Christina Koch alig töltött kevesebb napot a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, mint az amerikai rekorder Scott...","id":"20200206_christina_koch_nemzetkozi_urallomas_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f13b5-cd40-4fab-92d1-75d356d9f618","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_christina_koch_nemzetkozi_urallomas_nasa","timestamp":"2020. február. 06. 19:03","title":"Visszatért a Földre a NASA űrhajósa, aki rekordot döntött a világűrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6785979c-9673-4d53-aa79-eef50bb49abf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neonáci megmozdulást az I., II. és XII. kerületi önkormányzat sem támogatja, nem így kell emlékezni szerintük.","shortLead":"A neonáci megmozdulást az I., II. és XII. kerületi önkormányzat sem támogatja, nem így kell emlékezni szerintük.","id":"20200205_becsulet_napja_neonacik_megemlekezes_kitores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6785979c-9673-4d53-aa79-eef50bb49abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b38bce3-4b4b-4bb1-af79-72f26e910026","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_becsulet_napja_neonacik_megemlekezes_kitores","timestamp":"2020. február. 05. 14:36","title":"Három budapesti kerület együtt határolódik el a Becsület Napja nevű rendezvénytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautó-piacon, miközben az elektromos autók egyre komolyabb eladásokat generálnak.","shortLead":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautó-piacon, miközben az elektromos...","id":"20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c12b83-c1c6-4596-8e74-7e42a14734ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","timestamp":"2020. február. 06. 10:26","title":"81 százalékkal nőttek az elektromos autók eladásai Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8df7c83-6b5e-4d2f-a391-df02df23ddff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentést kapott a rendőrség egy készülő merényletről, amit egy járműre szerelt bombával akartak elkövetni egy Belfastból Skóciába tartó kompon.\r

","shortLead":"Bejelentést kapott a rendőrség egy készülő merényletről, amit egy járműre szerelt bombával akartak elkövetni...","id":"20200206_Pokolgepet_talaltak_egy_teherauton_EszakIrorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8df7c83-6b5e-4d2f-a391-df02df23ddff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942124af-4052-4dc7-bc96-53341f00315f","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Pokolgepet_talaltak_egy_teherauton_EszakIrorszagban","timestamp":"2020. február. 06. 16:01","title":"Pokolgépet találtak egy teherautón Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b90000-4a83-492a-bb5c-b950b18af4a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nő ráadásul igen gazdag volt, és ezért most nagyon hálás lehet az egyik operaház. ","shortLead":"A nő ráadásul igen gazdag volt, és ezért most nagyon hálás lehet az egyik operaház. ","id":"20200207_Valoszinuleg_megvan_minden_idok_legnagyobb_operarajongoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b90000-4a83-492a-bb5c-b950b18af4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9688d7-7a5a-459d-ab4f-8ac2fed9e9ee","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Valoszinuleg_megvan_minden_idok_legnagyobb_operarajongoja","timestamp":"2020. február. 07. 08:55","title":"Valószínűleg megvan minden idők legnagyobb operarajongója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]