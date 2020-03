Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68d97ee3-ad31-40c3-9219-6738e977c58c","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: piaristák, áruhiány, kimaradók, hűtés, sírni. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200301_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68d97ee3-ad31-40c3-9219-6738e977c58c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a864e1f-4009-42fc-80c7-5aebbb4a3fe9","keywords":null,"link":"/360/20200301_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. március. 01. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya a szerencsétlen kesztyűpáriákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f22cee-3b75-494a-9cab-e5fb1e7db385","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Miközben Franciaországban már leginkább csak a hivatalos állami ünnepségeken lép fel, népszerűsége világszerte töretlen. Azt mondja, egész életében a saját útját járta, de tisztában van vele, hogy manapság már nem divat hűségesen kitartani egy bizonyos zenei stílus mellett. Portréinterjú a március 3-án Budapesten koncertező Mireille Mathieu-vel. ","shortLead":"Miközben Franciaországban már leginkább csak a hivatalos állami ünnepségeken lép fel, népszerűsége világszerte...","id":"202009_mireille_mathieu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34f22cee-3b75-494a-9cab-e5fb1e7db385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb93b112-d522-44d8-8352-3ba4a08cdac8","keywords":null,"link":"/360/202009_mireille_mathieu","timestamp":"2020. március. 01. 16:00","title":"Mireille Mathieu: \"Piaf az Piaf, Mathieu az Mathieu\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezet reagált arra, hogy a déli határon található tranzitzóna nem fogad be új menekülteket. A kormány a koronavírus-járványra hivatkozik, míg a Magyar Helsinki Bizottság szerint ez álságos, mert a szerb oldalon nem találtak még egyetlen egy fertőzöttet sem.","shortLead":"A civil szervezet reagált arra, hogy a déli határon található tranzitzóna nem fogad be új menekülteket. A kormány...","id":"20200302_Helsinki_Bizottsag_latszatintezkedes_a_jarvany_ellen_a_menekultek_teljes_kizarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e84b65b-2e32-418c-9a82-18efa07e6022","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Helsinki_Bizottsag_latszatintezkedes_a_jarvany_ellen_a_menekultek_teljes_kizarasa","timestamp":"2020. március. 02. 16:50","title":"Helsinki Bizottság: Látszatintézkedés a menekültek teljes kizárása a koronavírusra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d3caca-51a1-4082-9171-097539ebac0f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stresszlevezetés felsőfokon.","shortLead":"Stresszlevezetés felsőfokon.","id":"20200302_Azert_zartak_ki_a_kerekparversenyzot_mert_biciklivel_dobalta_az_ellenfelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8d3caca-51a1-4082-9171-097539ebac0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3017df32-355e-4fb7-b81a-10cae59e514e","keywords":null,"link":"/sport/20200302_Azert_zartak_ki_a_kerekparversenyzot_mert_biciklivel_dobalta_az_ellenfelet","timestamp":"2020. március. 02. 12:13","title":"Azért zárták ki a kerékpárversenyzőt, mert biciklivel dobálta az ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f71100-dc67-48af-b909-cf500ef4b8c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkotmánybírót az Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium is saját halottjának tekinti. ","shortLead":"Az alkotmánybírót az Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium is saját halottjának tekinti. 