Az Európai Unió liberális demokráciák közössége, nincs az a kompromisszum, hogy ebből bármit feladjunk – mondja a magyar felhatalmazási törvény kapcsán Norbert Röttgen, a német parlament külügyi bizottságának elnöke, Angela Merkel volt környezetvédelmi minisztere. A politikus most a CDU elnökének pályázik, amivel automatikusan kancellárjelölt is lenne. Mit gondol a CDU pártcsaládjának tagjáról, a Fideszről?","shortLead":"Az Európai Unió liberális demokráciák közössége, nincs az a kompromisszum, hogy ebből bármit feladjunk – mondja...","id":"20200409_CDU_elnokjeloltje_mar_most_eljarast_kell_inditani_Magyarorszagrol_az_EUban","timestamp":"2020. április. 09. 07:05","title":"CDU-elnökjelölt: Már most eljárást kell indítani Magyarország ügyében az EU-ban Az ITM államtitkára a Mátrai Erőmű megvásárlását hozta példának, amikor arról beszélt: a válság megmutatta, hogy a bajban minden ország elsősorban magára számíthat. ","id":"20200409_koronavirus_jarvany_gazdasagi_hatasok_itm_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 09. 21:29","title":"Ha úgy alakul a járvány, hosszú távú gazdasági intézkedéseket is hozhat a kormány De sajnos még így is több százan hunytak el a vírusfertőzés miatt.","id":"20200410_olaszorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 10. 19:32","title":"Ismét csökkent a halálos áldozatok száma Olaszországban Miközben a legtöbb hallgató Zoomon keresztül nézhette végig a saját diplomaosztóját, négy kiválasztott egy távolról vezérelhető robottal gurulhatott végig a szőnyegen.","id":"20200409_japan_tokio_bbt_egyetem_social_distancing_robotok","timestamp":"2020. április. 09. 07:03","title":"Zseniális megoldás: robotként vehettek részt a diákok egy japán egyetem diplomaosztóján diplomaosztóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pluszpénzekről szóló határozat már meg is jelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"A pluszpénzekről szóló határozat már meg is jelent a Magyar Közlönyben.","id":"20200410_kormanyhatarozat_migracio_magyar_kozlony_belugyminiszterium_tobbletforras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0627dd8a-786e-4ece-851c-d5e87b580075","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_kormanyhatarozat_migracio_magyar_kozlony_belugyminiszterium_tobbletforras","timestamp":"2020. április. 10. A pluszpénzekről szóló határozat már meg is jelent a Magyar Közlönyben.","id":"20200410_kormanyhatarozat_migracio_magyar_kozlony_belugyminiszterium_tobbletforras","timestamp":"2020. április. 10. 17:10","title":"Járvány van, de újabb milliárdok mennek a "rendkívüli migrációs nyomás kezelésére" A háromdimenziós hatást keltő egyedi gyalogos átkelőhelyet az autósok vélhetően jobban látják majd.","id":"20200410_3dzebrat_keszitettek_dorogon","timestamp":"2020. április. 10. 16:54","title":"Nem lehet nem észrevenni: 3D-zebrát készítettek Dorogon értesült a hvg.hu. Karácsony Gergely főpolgármester bekérette a rendőr-főkapitányt, hogy mutassa be a kijárási korlátozások betartatásával kapcsolatos intézkedési tervét. Azt ígérte, ha a rendőrség szerint szigorításra van szükség, akkor azonnal meglépi. ","id":"20200409_Informacioink_szerint_Budapesten_nem_lesz_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 17:26","title":"A főváros egyelőre nem tervezi a kijárási tilalom bevezetését"

A kormányfőnek előtte megmérték a testhőjét.","id":"20200410_oban_viktor_szent_imre_korhaz_koronavirus_lazmero","timestamp":"2020. április. 10. 14:58","title":"Orbán most a Szent Imrében tartott járványügyi ellenőrzést – videó