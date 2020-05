Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Koronavírus-gyanú egy budapesti hotelben, brutális visszaesés a reklámpiacon, hosszabbítást kér az igazságügyi miniszter a székelyeknek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Koronavírus-gyanú egy budapesti hotelben, brutális visszaesés a reklámpiacon, hosszabbítást kér az igazságügyi...","id":"20200508_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f10930f-25bc-4c6e-b593-5538bc9df68e","keywords":null,"link":"/360/20200508_Radar360","timestamp":"2020. május. 08. 08:00","title":"Radar360: Nem bíznak az egészségügyben a magyarok, az EU-ban igen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ide nemcsak a járvány alatt állásukat vesztőket sorolta Orbán Viktor miniszterelnök, de jelenleg ennyi embernek kell valamilyen munkanélküli támogatást fizetni. Az áprilisi gazdasági számok brutálisak lesznek. Orbán beszélt arról is, Budapest és Pest megye nyitása legkorábban jövő hétvégén kerülhet szóba. Elmondása szerint a járványügyi szakemberek óvatosak, meg kell várni, hogy a halálozás is csökkenjen. A miniszterelnök a szokásos péntek reggeli interjújában beszélt erről a Kossuth Rádióban. ","shortLead":"Ide nemcsak a járvány alatt állásukat vesztőket sorolta Orbán Viktor miniszterelnök, de jelenleg ennyi embernek kell...","id":"20200508_Orban_koronavirus_kossuth_radio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6df01a-8b4f-42be-9a63-9aebf1eb416f","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Orban_koronavirus_kossuth_radio","timestamp":"2020. május. 08. 07:38","title":"Orbán: 163 ezer állástalan magyar kap segítséget jelenleg az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c532bf5-608c-4eee-b775-fd1cae816b4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már közel ötmillió koronavírus-tesztet végeztek az országban.","shortLead":"Már közel ötmillió koronavírus-tesztet végeztek az országban.","id":"20200508_Sorozatban_a_hatodik_napon_van_10_ezer_felett_az_uj_fertozesek_szama_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c532bf5-608c-4eee-b775-fd1cae816b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e655fb79-4c38-4bda-9373-9eb472199360","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Sorozatban_a_hatodik_napon_van_10_ezer_felett_az_uj_fertozesek_szama_Oroszorszagban","timestamp":"2020. május. 08. 15:10","title":"Sorozatban a hatodik napon van 10 ezer felett az új fertőzések száma Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első körben lejárt szavatosságú maszkokat kaptak a dolgozók.","shortLead":"Első körben lejárt szavatosságú maszkokat kaptak a dolgozók.","id":"20200507_nyiregyhaza_korhazi_dolgozo_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449618d3-cbf5-4299-84b8-61aed9e33ee8","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_nyiregyhaza_korhazi_dolgozo_maszk","timestamp":"2020. május. 07. 20:34","title":"Egy nyíregyházi kórházi dolgozó szerint még mindig nincs elegendő maszk a munkájukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új kötetét mutatja majd be többek között Erdős Virág, Krusovszky Dénes és Nádasdy Ádám is. ","shortLead":"Új kötetét mutatja majd be többek között Erdős Virág, Krusovszky Dénes és Nádasdy Ádám is. ","id":"20200508_Online_rendezik_meg_iden_a_Margo_Irodalmi_Fesztivalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6f100a-eb23-42ef-9e61-d4f7ebc5e10a","keywords":null,"link":"/kultura/20200508_Online_rendezik_meg_iden_a_Margo_Irodalmi_Fesztivalt","timestamp":"2020. május. 08. 12:46","title":"Online rendezik meg idén a Margó Irodalmi Fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587e9dd5-53f3-4bc8-b4f8-f6b3c9dd7349","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A férfi egy balkanyarban lesodródott az útról. \r

","shortLead":"A férfi egy balkanyarban lesodródott az útról. \r

","id":"20200508_Szakadekba_zuhant_es_meghalt_egy_21_eves_motoros_Felsotarkanynal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=587e9dd5-53f3-4bc8-b4f8-f6b3c9dd7349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb7db1c-a15f-4c69-84e4-4c3e11a8c9d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_Szakadekba_zuhant_es_meghalt_egy_21_eves_motoros_Felsotarkanynal","timestamp":"2020. május. 08. 21:06","title":"Szakadékba zuhant és meghalt egy 21 éves motoros Felsőtarkánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdb2f52-0f3e-490e-a16c-200d9f9c9763","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszeres és alapos kézmosás, valamint az arcunk eltakarása mellett legalább másfél méteres távolságot kell tartanunk a fertőzés elkerüléséhez. Akkor is, ha maszkot viselünk.","shortLead":"A rendszeres és alapos kézmosás, valamint az arcunk eltakarása mellett legalább másfél méteres távolságot kell...","id":"20200507_Koronaviruskisokos_A_tavolsagtartas_eleteket_menthet__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bdb2f52-0f3e-490e-a16c-200d9f9c9763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008b7735-4f5e-40d0-b3ab-d9182e1ac3c4","keywords":null,"link":"/360/20200507_Koronaviruskisokos_A_tavolsagtartas_eleteket_menthet__video","timestamp":"2020. május. 08. 11:30","title":"Koronavírus-kisokos: A távolságtartás életeket menthet - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"182cff6b-59fe-4d8e-91af-7aaa70f9536d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos légi felvételei alapján a járművek egyike egy BDRM–2-es páncélozott harci felderítő jármű.","shortLead":"Hadházy Ákos légi felvételei alapján a járművek egyike egy BDRM–2-es páncélozott harci felderítő jármű.","id":"20200508_Harci_jarmuvek_allnak_Meszaros_Lorinc_bicskei_tavanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=182cff6b-59fe-4d8e-91af-7aaa70f9536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04aca3b3-e4da-434a-a555-0e4eccfcc809","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Harci_jarmuvek_allnak_Meszaros_Lorinc_bicskei_tavanal","timestamp":"2020. május. 08. 12:34","title":"Harci járművek állnak Mészáros Lőrinc bicskei tavánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]