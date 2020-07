Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"475d6689-ee03-45b4-aa34-0f2bcb723576","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz árvízvédelmi rendszer ügyét sorozatos botrányok kísérték.","shortLead":"Az olasz árvízvédelmi rendszer ügyét sorozatos botrányok kísérték.","id":"20200710_velence_arviz_gatrendszer_zsilip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=475d6689-ee03-45b4-aa34-0f2bcb723576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8961197-c32b-4c53-a451-643594c81ba8","keywords":null,"link":"/vilag/20200710_velence_arviz_gatrendszer_zsilip","timestamp":"2020. július. 10. 17:45","title":"Először tesztelték a gátrendszert, amely megvédené Velencét az árvizektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszerváltáskor még csak alig több mint 200 olyan ember volt idehaza, aki megünnepelhette a századik születésnapját. Tavaly viszont már 1580 személy tartozott a százon túliak társaságába. Ráadásul az egyre elöregedő hazai népességen belül ez a legdinamikusabban növekvő korosztály.","shortLead":"A rendszerváltáskor még csak alig több mint 200 olyan ember volt idehaza, aki megünnepelhette a századik...","id":"202028_ded_es_ukszulok_nemzedeke_masfel_ezren_harom_szamjegyu_eletkorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f91163-e7e9-4f1c-9ce3-65638aa9d9b2","keywords":null,"link":"/360/202028_ded_es_ukszulok_nemzedeke_masfel_ezren_harom_szamjegyu_eletkorban","timestamp":"2020. július. 11. 12:00","title":"Másfél ezren élnek Magyarországon olyanok, akik még Trianon előtt születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tóth István polgármester semmilyen hivatalos értesítést sem kapott a bontásról.","shortLead":"Tóth István polgármester semmilyen hivatalos értesítést sem kapott a bontásról.","id":"20200710_Lebontottak_a_keritest_a_gardonyi_szabadstrandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdac3b7-5508-4a03-a27b-d620b0f44871","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Lebontottak_a_keritest_a_gardonyi_szabadstrandon","timestamp":"2020. július. 10. 20:05","title":"Lebontották a kerítést a gárdonyi szabadstrandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2141bbfd-a41f-4385-a200-d07703ef6ecd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk harmadik részében, ahogy a főhős, mi is megismerkedhetünk a skinhead szubkultúrával, a fehér felsőbbrendűséget hirdető angol és észak-amerikai bőrfejűek világával – és azzal, mit talált ebben a közegben vonzónak Picciolini.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200711_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__3_resz_Borfejuek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2141bbfd-a41f-4385-a200-d07703ef6ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4afdb-5d1c-44c9-ada2-3a84c2651bf9","keywords":null,"link":"/360/20200711_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__3_resz_Borfejuek","timestamp":"2020. július. 11. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 3. rész, „Bőrfejűek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Ügyészségért folytatott aláírásgyűjtés miatt. A képviselő nem ért egyet a döntéssel.","shortLead":"Az Európai Ügyészségért folytatott aláírásgyűjtés miatt. A képviselő nem ért egyet a döntéssel.","id":"20200710_Egymillio_forintra_buntettek_Hadhazy_Akost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7d5663-5af3-4a14-8665-d90a152eb7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Egymillio_forintra_buntettek_Hadhazy_Akost","timestamp":"2020. július. 10. 08:33","title":"Egymillió forintra büntették Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","id":"20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46adf0da-bc10-4bc0-8889-93cde5b8fe1e","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","timestamp":"2020. július. 11. 20:23","title":"Vasárnap 11-kor jelenti be Gulyás Gergely a járvány miatti változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Rövidül az ügyintézési határidő is.","shortLead":"Rövidül az ügyintézési határidő is.","id":"20200711_Szakmai_ellenorzes_nelkul_epithetik_at_a_gellerthegyi_Citadella_kornyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0a0dad-66ec-4acc-948e-f4dba5f52560","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Szakmai_ellenorzes_nelkul_epithetik_at_a_gellerthegyi_Citadella_kornyeket","timestamp":"2020. július. 11. 10:50","title":"Szakmai ellenőrzés nélkül építhetik át a gellérthegyi Citadella környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af27778-0fa3-4704-a790-d46dcef9d13f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kosárlabdáznak, fürdőznek, jól érzik magukat a Magyar Nemzeti Cirkusz elefántjai.","shortLead":"Kosárlabdáznak, fürdőznek, jól érzik magukat a Magyar Nemzeti Cirkusz elefántjai.","id":"20200710_elefant_balaton_cirkusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af27778-0fa3-4704-a790-d46dcef9d13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf3b3ff-e13a-48c2-97d9-761dad28dfc5","keywords":null,"link":"/elet/20200710_elefant_balaton_cirkusz","timestamp":"2020. július. 10. 15:47","title":"Elefántok járkálnak a Balatonnál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]