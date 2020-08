Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79138ff3-b3be-435f-9f62-428df44c7ff0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200826_Marabu_Feknyuz_Szajkosar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79138ff3-b3be-435f-9f62-428df44c7ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b03957-1dd3-4197-99e4-28744705fe64","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Marabu_Feknyuz_Szajkosar","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szájkosár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint azonban a védekezésre is fel kell készülni.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint azonban a védekezésre is fel kell készülni.","id":"20200825_kasler_miklos_iskolakezdes_tanevkezdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b557cdb-3347-41cd-abde-ed2d76bc3ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_kasler_miklos_iskolakezdes_tanevkezdes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:55","title":"Kásler: A járványadatok alapján hagyományos módon kezdődhet az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Négy különböző nemzetiségű újságíró arra hívja fel a figyelmet a Politico hírportálon, hogy új veszély leselkedik a sajtószabadságra: legújabban bírósági ítéletekkel némítják el az oknyomozó újságírókat, miután a vaskos bírság miatt oda lehet a megélhetésük, de még a lakásuk is. ","shortLead":"Négy különböző nemzetiségű újságíró arra hívja fel a figyelmet a Politico hírportálon, hogy új veszély leselkedik...","id":"20200826_Perrel_tesznek_lakatot_az_ujsagirok_szajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551a3f7f-9886-43fa-8715-5bc6cb2704b4","keywords":null,"link":"/360/20200826_Perrel_tesznek_lakatot_az_ujsagirok_szajara","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:32","title":"Perrel tesznek lakatot az újságírók szájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"Először vontak büntetőjogi felelősségre orvvadászt Kongóban: 2008 óta több mint 500 elefántot öltek meg azokon az expedíciókon, amiket a most 30 év börtönre ítélt férfi vezetett.","shortLead":"Először vontak büntetőjogi felelősségre orvvadászt Kongóban: 2008 óta több mint 500 elefántot öltek meg azokon...","id":"20200826_30_ev_bortonre_iteltek_egy_hirhedt_kongoi_orvvadaszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e736c3-05ac-449e-81e6-acd9d03c50da","keywords":null,"link":"/zhvg/20200826_30_ev_bortonre_iteltek_egy_hirhedt_kongoi_orvvadaszt","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:35","title":"30 év börtönre ítéltek egy hírhedt kongói orvvadászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt elismerte a hibákat, s ígérte, javítják őket.","shortLead":"A párt elismerte a hibákat, s ígérte, javítják őket.","id":"20200825_asz_parbeszed_hianyossagok_ellenzeki_partok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502161b-6fea-4dd5-9daa-5564b69028ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_asz_parbeszed_hianyossagok_ellenzeki_partok","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:40","title":"Az ÁSZ szerint nem volt szabályszerű a Párbeszéd gazdálkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a forint gyengülése.","shortLead":"Folytatódik a forint gyengülése.","id":"20200826_forint_euro_arfolyam_355","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b78cda-c4fa-438b-a00f-211394eda6a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_forint_euro_arfolyam_355","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:52","title":"355 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bcd25c-7491-438f-a44c-13b7b135dfe9","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200827_Marabu_Feknyuz_Letelt_Orban_szabadsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48bcd25c-7491-438f-a44c-13b7b135dfe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32b32ef-0604-47a5-9165-59e9e69d2de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Marabu_Feknyuz_Letelt_Orban_szabadsaga","timestamp":"2020. augusztus. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Letelt Orbán szabadsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész prosztatarákkal küzd, pár nappal korábban még úgy tűnt, teljesen legyőzte a betegséget.","shortLead":"A színész prosztatarákkal küzd, pár nappal korábban még úgy tűnt, teljesen legyőzte a betegséget.","id":"20200827_forgacs_gabor_prosztatarak_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27bb09f-bcbf-4ae7-a76b-ee2fbec20b95","keywords":null,"link":"/elet/20200827_forgacs_gabor_prosztatarak_korhaz","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:39","title":"Újra kórházba került Forgács Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]