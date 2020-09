Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új médiatörvényt terveznek életbe léptetni Ausztráliában, ezt azonban nagyon nem támogatja a Facebook.","shortLead":"Új médiatörvényt terveznek életbe léptetni Ausztráliában, ezt azonban nagyon nem támogatja a Facebook.","id":"20200901_facebook_ausztralia_mediatorveny_bejegyzes_megosztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3274e32-6714-494f-8161-3147953ab44a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_facebook_ausztralia_mediatorveny_bejegyzes_megosztasa","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:33","title":"A Facebook megzsarolta Ausztráliát: ha jön az új médiatörvény, nem oszthatnak meg híreket az oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tartják meg az évnyitót a Szegedi Tudományegyetemen, mert az egyik rektorhelyettes koronavírustesztje pozitív lett. Az intézményben állítják, a működés zavartalan.","shortLead":"Nem tartják meg az évnyitót a Szegedi Tudományegyetemen, mert az egyik rektorhelyettes koronavírustesztje pozitív lett...","id":"20200901_koronavirus_szegedi_tudomanyegyetem_rektorhelyettes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4173c423-1858-4285-8b73-066e9f175ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_koronavirus_szegedi_tudomanyegyetem_rektorhelyettes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:14","title":"Koronavírusos a Szegedi Tudományegyetem egyik rektorhelyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az agrárreformról indított videósorozatot a mezőhegyesi állami tangazdaság kormánybiztosa.","shortLead":"Az agrárreformról indított videósorozatot a mezőhegyesi állami tangazdaság kormánybiztosa.","id":"20200831_Lazar_Janos_Nem_szabad_hagyni_hogy_a_nagyok_agyonnyomjak_a_kicsiket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2731dce3-ecb6-429c-8f3e-195e0a178ec1","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_Lazar_Janos_Nem_szabad_hagyni_hogy_a_nagyok_agyonnyomjak_a_kicsiket","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:00","title":"Lázár János: Nem szabad hagyni, hogy a nagyok agyonnyomják a kicsiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b226d3cf-d646-46a9-b1b4-c4d304c64ce4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritási utcabált szerveztek az egyetem Vas utcai épülete elé hétfőn, amiért az intézmény alapítványi irányítás alá került, és amelynek élére Vidnyánszky Attilát nevezte ki a minisztérium, miközben a hallgatók és az SZFE vezetősége mindvégig tiltakozott ez ellen.","shortLead":"Szolidaritási utcabált szerveztek az egyetem Vas utcai épülete elé hétfőn, amiért az intézmény alapítványi irányítás...","id":"20200831_szfe_tuntetes_vidnyanszky_attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b226d3cf-d646-46a9-b1b4-c4d304c64ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd0a979-7142-4174-b752-ba73d1a65d92","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_szfe_tuntetes_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:28","title":"\"Ez nemcsak az SZFE-ről szól, hanem az egész országról\" – tüntettek a színművészetis hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tüntetik fel az allergének közül a mustárt.","shortLead":"Nem tüntetik fel az allergének közül a mustárt.","id":"20200831_tesco_grillkolbasz_kolbasz_termekvisszahivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6017e-2c24-4f55-bd90-76aa7b4cea55","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_tesco_grillkolbasz_kolbasz_termekvisszahivas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:13","title":"Gond van a Tesco egyik kolbászával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da06b39d-172f-48c5-82d7-18a8398dc666","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Lenyűgöző dokusorozat készült az elmúlt évek talán legbrutálisabb szexszektájának a történetéről és a hálózat leleplezéséről. A Beavatási eskü nehezen emészthető anyag, lassan is indul, de kár kihagyni.","shortLead":"Lenyűgöző dokusorozat készült az elmúlt évek talán legbrutálisabb szexszektájának a történetéről és a hálózat...","id":"20200831_Jelolj_meg_Mester_megtiszteltetes_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da06b39d-172f-48c5-82d7-18a8398dc666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e2b7a4-9283-4f0f-be40-f0f08db1d88d","keywords":null,"link":"/elet/20200831_Jelolj_meg_Mester_megtiszteltetes_lenne","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:00","title":"„Jelölj meg, Mester, megtiszteltetés lenne!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e7e521-8e11-43ce-b4a5-81935254632f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szarvas álganajtúró nem ürülékből készült golyót hemperget maga előtt, hanem gombát. Most Magyarországon bukkantak egy példányára.","shortLead":"A szarvas álganajtúró nem ürülékből készült golyót hemperget maga előtt, hanem gombát. Most Magyarországon bukkantak...","id":"20200901_szarvas_alganejturo_bogar_gomba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57e7e521-8e11-43ce-b4a5-81935254632f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ca32e5-4bc2-4dcc-a053-35f09678c0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_szarvas_alganejturo_bogar_gomba","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:45","title":"Egész Európában ritka bogarat találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban 1,4 millió diák kezdte el a tanévet.","shortLead":"A városban 1,4 millió diák kezdte el a tanévet.","id":"20200901_vuhan_tanevnyito_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e15ec30-dfe0-4b3c-a012-9283c0dc7002","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_vuhan_tanevnyito_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:05","title":"Vuhanban óriási tanévnyitót tartottak, kevés maszkkal – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]