[{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csak a pozitív tesztek aránya, de a súlyos koronavírusos esetek száma is rekordot döntött hétfőre az országban.","shortLead":"Nem csak a pozitív tesztek aránya, de a súlyos koronavírusos esetek száma is rekordot döntött hétfőre az országban.","id":"20200928_romania_koronavirus_teszteles_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc5993d-c5b3-4f82-af43-524f3049ba51","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_romania_koronavirus_teszteles_rekord","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:08","title":"Minden ötödik Covid-teszt pozitív eredményt hozott Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi hatalmas adósságot halmozott fel. Korábban többször is jelezte, hogy északra akar menni.","shortLead":"A férfi hatalmas adósságot halmozott fel. Korábban többször is jelezte, hogy északra akar menni.","id":"20200929_Eszak_Korea_Del_korea_tisztviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4c8e1f-be9f-48ac-a5da-2fa950b7cc11","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Eszak_Korea_Del_korea_tisztviselo","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:07","title":"Észak-Koreába akart szökni a lelőtt dél-koreai tisztviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb8e87-e30e-4188-9c07-d59c55d10305","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ért a műegyetemi fejlesztésű zsebműhold Föld körüli pályán végzett missziója: a SMOG-P a sűrűbb légkörbe érkezve szeptember 28-án megsemmisült – közölte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME).","shortLead":"Véget ért a műegyetemi fejlesztésű zsebműhold Föld körüli pályán végzett missziója: a SMOG-P a sűrűbb légkörbe érkezve...","id":"20200929_bme_smog_p_mission_completed_elektroszmog_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84eb8e87-e30e-4188-9c07-d59c55d10305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a11196-89db-46d3-9cfd-140e28b8357b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_bme_smog_p_mission_completed_elektroszmog_terkep","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:25","title":"Teljesítette küldetését, majd elégett a budapesti zsebműhold – egy térképet küldött haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB egy hosszú, javaslatcsomagnak álcázott kormánykritikát tett közzé – direkt utalással azokra az évekre, amikor Matolcsy György még miniszterként “sikeresen” kezelte az előző válságot.

","shortLead":"Az MNB egy hosszú, javaslatcsomagnak álcázott kormánykritikát tett közzé – direkt utalással azokra az évekre, amikor...","id":"20200929_Matolcsy_keri_vissza_a_miniszteri_szeket_Vargatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc6da6f-b6fb-447b-bce9-69d812ec7509","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_Matolcsy_keri_vissza_a_miniszteri_szeket_Vargatol","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:43","title":"Egy fillér se maradna stadionra, ha a kormány végigvinné az MNB javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tom Moore szerint Michael Caine vagy Anthony Hopkins remekül el tudná őt játszani. ","shortLead":"Tom Moore szerint Michael Caine vagy Anthony Hopkins remekül el tudná őt játszani. ","id":"20200928_Film_keszul_a_szazeves_katonarol_aki_milliokat_gyujtott_a_brit_egeszsegugynek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349d182-1697-4c68-974b-a145b3b4fa4a","keywords":null,"link":"/elet/20200928_Film_keszul_a_szazeves_katonarol_aki_milliokat_gyujtott_a_brit_egeszsegugynek","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:16","title":"Film készül a százéves veteránról, Tom Moore-ról, aki milliókat gyűjtött a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban és szeptemberben is 21-21 ezerrel csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint. ","shortLead":"Augusztusban és szeptemberben is 21-21 ezerrel csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási...","id":"20200928_Fokozatosan_csokken_a_munkanelkuliseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df94e891-206c-478d-bba2-a8ac6aae5f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Fokozatosan_csokken_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:45","title":"Fokozatosan csökken a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tudta, hogy nagy összegű készpénzt és ékszereket tárolnak a tököli házban.","shortLead":"A férfi tudta, hogy nagy összegű készpénzt és ékszereket tárolnak a tököli házban.","id":"20200929_DNS_minta_betoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d024813d-128c-4033-b329-a25cbbc5d47b","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_DNS_minta_betoro","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:11","title":"DNS-minta alapján kapták el a több tízmilliót zsákmányoló betörőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még hosszú ideig tarthat az Apple vs. Epic Games-ügy, legalábbis ez rajzolódik ki a jogi vita hétfői meghallgatása alapján.","shortLead":"Még hosszú ideig tarthat az Apple vs. Epic Games-ügy, legalábbis ez rajzolódik ki a jogi vita hétfői meghallgatása...","id":"20200929_apple_epic_games_targyalas_birosag_eskudtszek_fortnite_app_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a63d92-5f60-4e87-95a8-2453b707112f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_apple_epic_games_targyalas_birosag_eskudtszek_fortnite_app_store","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:03","title":"Az Apple mellé állt a bíró a Fortnite-ügy meghallgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]