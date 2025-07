Mi történne, ha bíróságon támadná meg a kitiltást a Kneecap?

„A Kneecap együttes tagjai folyamatos jelleggel, ismétlődő módon a terrorizmust és terroristákat támogató antiszemita gyűlöletbeszédet folytatnak” – ezzel indokolta a kormány, miért tiltotta ki Magyarország területéről az északír Kneecap zenekar tagjait.

A bejelentéssel egy időben (bár a kormányzati kérdésekben mindig jól értesült Magyar Nemzet cikke után) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) honlapjára is felkerültek az erről szóló határozatok. A hirdetményekben mindössze annyi szerepel, hogy Liam Óg Ó hAnnaidh, J. J. Ó Dochartaigh és Naoise Ó Cairealláin „beutazása és tartózkodása a nemzetbiztonságot súlyosan veszélyezteti”, ezért velük szemben 3 évre beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el.

Arról azonban, hogy egész pontosan mi az a nemzetbiztonsági kockázat, ami miatt a szinte példátlan lépésre sor került, cikkünk megjelenéséig gyakorlatilag semmilyen részlet nem derült ki.

A Harcosok Klubja Facebook-csoportban maga Orbán Viktor is csak annyit írt: „gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra”. Bár a Kormányzati Tájékoztatási Központ antiszemitizmusra hivatkozik, arról ők sem írtak, hogy ezt egészen pontosan mire alapozzák, és milyen vizsgálat alapján. Mint ahogy az OIF által közzétett dokumentumokból is hiányzik a részletes indoklás, valamint a jogszabályra való hivatkozás. Márpedig ennek megléte kötelező, hiszen ha a kitiltott személy közigazgatási pert indít, tudnia kell, mit is kellene pontosan cáfolnia.

Több általunk megkérdezett szakértő ugyanakkor nem tartotta valószínűnek, hogy a hatóságok akkora hibát követnének el, hogy ne indokolják meg részletesen a kitiltást. Ehelyett sokkal valószínűbb, hogy – ahogy a többi határozat esetében is – csak egy rövidített, anonimizált határozat került fel az OIF honlapjára. Erre utal a szövegben található három pont, valamint az is, hogy nem szerepel a dokumentumon az aláíró neve. Megkérdeztük az OIF-et is, hogy a teljes határozat szerepel-e a honlapon, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Az is szembetűnő, hogy a határozattal gyakorlatilag az utolsó pillanatig várt a kormány. Így ha Kneecap tagjai közigazgatási perben támadnák meg a határozatot, már az sem változtatna semmin, hiszen az augusztus 11-ei Sziget-fellépésig már semmi nem történne. Így lényegében csak annyit tudnának elérni, hogy ne kelljen három évet várniuk, amíg beléphetnek Magyarország területére.

„Fuck Viktor Orban”

Ha ez mégis megtörténik, akkor a kitoloncolás nemzetközi gyakorlatának megfelelően járnak el velük szemben, vagyis rendőrök kíséretében kell elhagyniuk az országot. A Kneecap honlapja szerint egyébként szintén Schengen-tag Finnországból érkeznének Magyarországra, vagyis közúton akár ki is kerülhetnék az ellenőrzést, és ezzel együtt azt is, hogy visszafordítsák őket a határról. Egy Sziget-fellépést azonban már nehezebb lenne eltitkolni, így ha máshol nem, ott egészen biztosan közbeavatkoznának a hatóságok, és rendőrök kíséretében toloncolnák ki őket Magyarország területéről.

A Sziget Fesztivál sajtóirodája szerint ők csütörtök délelőtt 11 órakor kapták meg a hivatalos értesítést arról, hogy a magyar kormány megtagadta a Kneecap zenekar belépését Magyarország területére.

Mint fogalmaztak, „ez példátlan lépés, amelyet szükségtelennek és sajnálatosnak tartunk”. A sajtóosztály szerint az egyre fokozódó aggodalmak miatt szoros kapcsolatban álltak a zenekarral, akik biztosították őket arról, hogy a műsoruk sem a Sziget alapelvével, sem pedig a magyar törvénnyel nem kerül ellentmondásba.

„Attól tartunk, hogy a kormány mai döntése Kneecap kitiltásáról nemcsak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja” – tették hozzá.

A Kneecap csütörtök délután a közösségi médiában reagált a történtekre, elnézést kérve több tízezer rajongójától, akik nem láthatják őket a Sziget Fesztiválon. Mint írták, Orbán Viktor autoriter kormánya szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, ami „kurvára felháborító” egy olyan embertől, aki néhány hete még hősként üdvözölte Benjamin Netanjahut, a körözött háborús bűnöst.

Szerintük egyértelmű, hogy politikai figyelemelterelés zajlik, és ez csak egy újabb kísérlet arra, hogy „elhallgattassák azokat, akik a palesztin nép elleni népirtásra hívják fel a figyelmet”. Példaként hozták fel a Budapest Pride-ot is.

„A jó budapesti emberekhez hasonlóan, akik júniusban szembeszálltak elnökükkel (sic!), aki betiltotta a Pride-felvonulást, mi is harcolni fogunk az igazunkért.”

A közleményt pedig azzal zárták: „Fuck Viktor Orban”.

Vádat is emeltek ellenük

Mint korábban megírtuk, az együttes körüli botrány azért lángolt fel, mert a Kneecap több koncertjén Izrael-ellenes jelszavakat skandált, brit képviselők megölésére buzdított, és a Hezbollah terrorszervezet zászlaját is lengették a színpadon. Az együttes meghívása miatt tüntetést is szerveztek, és 150 értelmiségi aláírt egy tiltakozó levelet, de politikusok is kifejezték, a koncertet be kellene tiltani. A Sziget főszervezője, Kádár Tamás a HVG-nek küldött állásfoglalásában azt írta: az ügyben „nincs jó válasz”, de a Sziget nem mondja le a koncertet.

Hivatalos közleményeikben a zenekar tagjai ugyanakkor határozottan tagadják, hogy bármilyen terrorszervezetet támogatnának, a zászló kapcsán arról beszéltek, az emberek rengeteg mindent dobálnak fel a színpadra, nem is feltétlenül tudják, mi az, amit éppen a kezükbe vesznek onnan. Tény ugyanakkor, hogy az Izrael elleni brutális és embertelen Hamász-támadás másnapján, 2023. október 8-án közölték az Instagramon: „Szolidaritás a palesztinok küzdelmével”.

A Kneecap áprilisban az amerikai vízumát szponzoráló ügynökséget is elvesztette, miután Izrael-ellenes kijelentéseket tett a Coachella fesztiválon. A New York Times szerint ezzel a 21 fellépéses észak-amerikai turnéja is veszélybe került, mert újra be kell adniuk a vízumkérelmüket, és nem biztos, hogy az amerikai hatóságok elfogadják.

Az sem az első alkalom, hogy miniszterelnök szólal fel a banda ellen, Keir Starmer brit kormányfő „nem helyénvalónak” nevezte, hogy Kneecap fellépjen a Glastonbury fesztiválon, vagy hogy a BBC élőben közvetítse a fellépést. A raptrió egyik tagja, Mo Chara ellen a már említett zászlólengetés miatt Angliában vádat is emeltek. Mivel a Hezbollah betiltott terrorista szervezetnek minősül Nagy-Britanniában, az esetet egy zsidó szervezet jelentette az esetet a brit terrorellenes hatóságoknak. Az előadó akár hat hónap börtönt is kaphat.

