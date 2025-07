Para-Kovács Imre: A hatvanpusztai Halálcsillag mélye

Minden bizonnyal létezni fog még jobboldal azután is, hogy ez a mostani retardált/perverz árhullám levonul, de nagyon mélyről kell majd visszakapaszkodnia, mert aktuális szentjei, Orbán, Trump és a partvonalon tomboló Vlagyimir Putyin által megvalósított valóság halálos sebektől vérzik, az erkölcs totális negligálása mellett olyan szintre emelték a féktelen hazudozást, hogy kezdeti előnyük elporladt, köztörvényes tevékenységük támogatása már az iskolázatlan és felheccelt tömegek körében is zuhan, sohasem volt becsületük elenyészett, és azok is megvetéssel fordulnak el tőlük, akik utolsó szalmaszálként a gyűlöletben látták sorsuk esetleges jobbra fordulását.

Putyin benne ragadt egy megnyerhetetlen háborúban, és magára vonta egy egész bolygó megvetését, a volt szovjet köztársaságokon kívül csupán két támogatója maradt, Észak-Korea és Magyarország, ami Észak-Koreára nézve nem jár jelentősebb változással, mivel az ázsiai terrorállam kannibalizmusra berendezkedő szocializmusa eddig sem azon dolgozott, hogy elnyerje a világ szimpátiáját, de

Magyarország viszonylag új pályázó a Világ Végbélnyílása címre,

és új seprőként egy darabig jól sepert, de mára egyértelműsítette, hogy a kormányzás látszatának fenntartása nem egyenlő a kormányzással, egy fasisztoid mutáció még az Európai Unió teszetosza hivatalnokainak is feltűnik idővel, és az analfabetizmus határmezsgyéjén tántorgó törzsszavazók sem fognak örökre bedőlni a gazdának, akik esetleg megpróbálkoznak a gondolkodás embert próbáló feladatával, ha azt tapasztalják, hogy a sokadik láthatatlan ellenségtől védi meg őket kormányuk, de a kórházban nincs vécépapír, miközben az élcsapat tagjai, a hazafiak, akik nem lehetnek ellenzékben, egzotikus szigeteket vásárolnak, és képtelenek egy rendes zakót találni az üzletek kínálatában 12 millió forint alatt.